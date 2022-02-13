Meteoroloji son dakika açıkladı! Çok kuvvetli olacak, yeni tarihi belli oldu! Kar yağışı bitti derken bu hafta...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Birçok ilde hava durumu değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava raporunu yayımladı. Yeni tarih belli oldu. İstanbul geçtiğimiz haftalarda son yılların en yoğun kar yağışını almıştı. İstanbul'un yanı sıra birçok ilde yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirmişti. Haftalık hava durumu raporu belli oldu. Rapora göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında, perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerde artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Vatandaşlar havanın yeni haftada nasıl olacağını merak ediyor. Hangi illerde kar yağışı var? Kar yağacak mı? Yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl? MGM haritayı paylaşarak duyurdu. İşte hava durumu ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yeni haftanın hava raporu yayımlandı. Hava raporuna göre hava sıcaklıkları değişiyor.
Meteroloji tarafından yeni hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında, perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerde artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Hatay, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Balıkesir’in kuzey, Antalya'nın doğu, Adana ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı...
Bilecik ve Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:
Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 5°CParçalı bulutlu
DENİZLİ 3°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR 6°C, 13°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA 1°C, 13°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri, gece saatlerinden itibaren Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ADANA 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı
ANTALYA 7°C, 17°CParçalı ve bulutlu, sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu,sağanak yağışlı
ISPARTA -1°C, 9°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ANKARA 0°C, 7°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 5°CParçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -5°C, 4°CAz bulutlu
KONYA -5°C, 5°CAz bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BOLU -1°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 4°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
KASTAMONU -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu
ZONGULDAK 5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 6°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
SAMSUN 5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
TOKAT 2°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON 7°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI -20°C, -9°CParçalı ve az bulutlu
ERZURUM -12°C, 3°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA -2°C, 9°CParçalı ve az bulutlu
VAN -7°C, 4°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 14°CAz bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN 2°C, 13°CAz bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 17°CParçalı ve az bulutlu