Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemMeteoroloji son dakika açıkladı! Çok kuvvetli olacak, yeni tarihi belli oldu! Kar yağışı bitti derken bu hafta...
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji son dakika açıkladı! Çok kuvvetli olacak, yeni tarihi belli oldu! Kar yağışı bitti derken bu hafta...
ABONE OL

Meteoroloji son dakika açıkladı! Çok kuvvetli olacak, yeni tarihi belli oldu! Kar yağışı bitti derken bu hafta...

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Birçok ilde hava durumu değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava raporunu yayımladı. Yeni tarih belli oldu. İstanbul geçtiğimiz haftalarda son yılların en yoğun kar yağışını almıştı. İstanbul'un yanı sıra birçok ilde yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirmişti. Haftalık hava durumu raporu belli oldu. Rapora göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında, perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerde artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Vatandaşlar havanın yeni haftada nasıl olacağını merak ediyor. Hangi illerde kar yağışı var? Kar yağacak mı? Yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl? MGM haritayı paylaşarak duyurdu. İşte hava durumu ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları...

• 13 Şubat 2022 - 20:08 • Son Güncelleme:
• 13 Şubat 2022 - 20:08 • Son Güncelleme:
1Meteoroloji son dakika açıkladı Çok kuvvetli olacak, yeni tarihi belli oldu Kar yağışı bitti derken bu hafta...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yeni haftanın hava raporu yayımlandı. Hava raporuna göre hava sıcaklıkları değişiyor.

2Meteoroloji son dakika açıkladı Çok kuvvetli olacak, yeni tarihi belli oldu Kar yağışı bitti derken bu hafta...

Meteroloji tarafından yeni hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında, perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerde artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

3Meteoroloji son dakika açıkladı Çok kuvvetli olacak, yeni tarihi belli oldu Kar yağışı bitti derken bu hafta...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Hatay, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Balıkesir’in kuzey, Antalya'nın doğu, Adana ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı...

4Meteoroloji son dakika açıkladı Çok kuvvetli olacak, yeni tarihi belli oldu Kar yağışı bitti derken bu hafta...

Bilecik ve Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

5Meteoroloji son dakika açıkladı Çok kuvvetli olacak, yeni tarihi belli oldu Kar yağışı bitti derken bu hafta...

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

6ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

7MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

8EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 5°CParçalı bulutlu

DENİZLİ 3°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 1°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

9AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri, gece saatlerinden itibaren Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA 7°C, 17°CParçalı ve bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu,sağanak yağışlı

ISPARTA -1°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

10İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 7°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 5°CParçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -5°C, 4°CAz bulutlu

KONYA -5°C, 5°CAz bulutlu

11BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

KASTAMONU -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK 5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

12ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 6°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

SAMSUN 5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT 2°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

13DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -20°C, -9°CParçalı ve az bulutlu

ERZURUM -12°C, 3°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA -2°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

VAN -7°C, 4°CParçalı ve az bulutlu

14GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 14°CAz bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN 2°C, 13°CAz bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

15İŞTE TÜM TÜRKİYEDE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ...

İŞTE TÜM TÜRKİYE'DE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ...

16Meteoroloji son dakika açıkladı Çok kuvvetli olacak, yeni tarihi belli oldu Kar yağışı bitti derken bu hafta...
17Meteoroloji son dakika açıkladı Çok kuvvetli olacak, yeni tarihi belli oldu Kar yağışı bitti derken bu hafta...
18Meteoroloji son dakika açıkladı Çok kuvvetli olacak, yeni tarihi belli oldu Kar yağışı bitti derken bu hafta...
19Meteoroloji son dakika açıkladı Çok kuvvetli olacak, yeni tarihi belli oldu Kar yağışı bitti derken bu hafta...
20Meteoroloji son dakika açıkladı Çok kuvvetli olacak, yeni tarihi belli oldu Kar yağışı bitti derken bu hafta...

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
İllere göre haftalık vaka haritası belli oldu! Bakan Koca açıkladı: Zirvedeki iller değişti...

İllere göre haftalık vaka haritası belli oldu! Bakan Koca açıkladı: Zirvedeki iller değişti...

İngiltere'den Ukrayna'da darbe iddiası! Rusya saldırmaya başladı...

İngiltere'den Ukrayna'da darbe iddiası! Rusya saldırmaya başladı...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Gittikçe yükseliyor, kritik seviye aşıldı! Bomba tahmin geldi, Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Gittikçe yükseliyor, kritik seviye aşıldı! Bomba tahmin geldi, Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Çalışan tüm kadınları ilgilendiriyor! Erken emeklilik yolu açıldı, Bağ-Kur ve SSK'lı....

Çalışan tüm kadınları ilgilendiriyor! Erken emeklilik yolu açıldı, Bağ-Kur ve SSK'lı....