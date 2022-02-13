Meteoroloji son dakika açıkladı! Çok kuvvetli olacak, yeni tarihi belli oldu! Kar yağışı bitti derken bu hafta...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.



BOLU -1°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



DÜZCE 4°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu



KASTAMONU -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu



ZONGULDAK 5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu