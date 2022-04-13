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GündemMeteoroloji son dakika açıkladı! Çok kuvvetli geliyor, hava tamamen tersine dönüyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca ilde...
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Meteoroloji son dakika açıkladı! Çok kuvvetli geliyor, hava tamamen tersine dönüyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca ilde...

Son dakika hava durumu... Meteoroloji'den açıklama yapıldı. Çok kuvvetli geliyor, hava tersine dönüyor. Tarih belli oldu; güneşli hava yerini sağanak yağışa bırakıyor. İstanbul, Ankara, İzmir dahil 29 ilde yağışlı hava etkisini gösterecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmasa da nisan ayı dalgalanmalarla devam ediyor. Kar yarın yurdu terk ediyor ve sıcaklık yeniden yükselmeye başlıyor. Ancak yurdun batısında yine bahar havası uzun sürmeyecek. MGM haritayı paylaştı ve önümüzdeki 5 gün nasıl bir hava durumu olacağına ilişkin tahminlerini duyurdu. Hafta sonu cumartesi ve pazar hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur var mı? Yarın hava durumu nasıl? Son dakik hava durumu tahminleri...

• 13 Nisan 2022 - 16:21 • Son Güncelleme:
• 13 Nisan 2022 - 16:21 • Son Güncelleme:
1Meteoroloji son dakika açıkladı Çok kuvvetli geliyor, hava tamamen tersine dönüyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca ilde...

Son dakika hava durumu açıklaması! Nisan ayının yarısı bitti bitiyor. Bolca yağması gereken yağmur henüz beklendiği kadar düşmedi, ara ara birkaç günlüğüne de olsa nisan ayı bahar yaşattı. Nisanda birçok ile düşen sıcaklıkla beraber kar yağdı. Özellikle İç ve Doğu Anadolu'yla Karadeniz’de etkili oldu.

2Meteoroloji son dakika açıkladı Çok kuvvetli geliyor, hava tamamen tersine dönüyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca ilde...

Meteoroloji özellikle Erzurum için uyarmıştı. Kentte bugün de yoğun kar yağışı var. Bugün Ağrı, Kars, Ardahan, Bayburt, Sivas ve Kayseri de hava kar yağışlı. Bolu, Karabük, Kastamonu, Tokat, Gümüşhane ve Bitlis ise karla karışık yağmurlu.

3Meteoroloji son dakika açıkladı Çok kuvvetli geliyor, hava tamamen tersine dönüyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca ilde...

Kar yarın yurdu terk ediyor ve sıcaklık yeniden yükselmeye başlıyor. Ancak yurdun batısında yine bahar havası uzun sürmeyecek. Sıcaklık düşecek, yağmur etkili olmaya başlayacak. Yağışlı hava yeni haftada da devam edecek.

4Meteoroloji son dakika açıkladı Çok kuvvetli geliyor, hava tamamen tersine dönüyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca ilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bugün ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Samsun, Ordu, Bitlis, Siirt çevreleri ile Ankara ve Van'ın kuzey, Çankırı'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

5Meteoroloji son dakika açıkladı Çok kuvvetli geliyor, hava tamamen tersine dönüyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca ilde...

Yağışların, kıyı kesimler ile Siirt merkezinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu sabah saatlerinde Erzurum çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

6Meteoroloji son dakika açıkladı Çok kuvvetli geliyor, hava tamamen tersine dönüyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca ilde...

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

7Meteoroloji son dakika açıkladı Çok kuvvetli geliyor, hava tamamen tersine dönüyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca ilde...

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının doğu bölgelerinde azalmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

8KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, bu sabah saatlerinde Erzurum çevrelerinde kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

9KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın; Van, Hakkâri, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Ağrı’nın güney ve doğu, Bitlis’in doğu ilçelerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, çığ riski, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10MARMARA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

11EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°CAz bulutlu ve açık

İZMİR °C, 19°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 19°CAz bulutlu ve açık

12AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 19°CAz bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 13°CAz bulutlu ve açık

MERSİN °C, 20°CAz bulutlu ve açık

13İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın kuzey ve batı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri (Kızılcahamam, Çamlıdere) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri öğle saatlerine yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

14BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

15ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz Bölümü ile Ordu ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

16DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Erzurum çevrelerine kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Van, Hakkâri ve Şırnak çevreleri ile Ağrı’nın güney ve doğu, Bitlis’in doğu ilçelerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

17Meteoroloji son dakika açıkladı Çok kuvvetli geliyor, hava tamamen tersine dönüyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca ilde...

ERZURUM °C, -1°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı kar yağışlı

18GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Siirt çevrelerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

19YARIN HAVA NASIL

YARIN HAVA NASIL?

20CUMA HAVA NASIL

CUMA HAVA NASIL?

21CUMARTESİ HAVA NASIL

CUMARTESİ HAVA NASIL?

22PAZAR HAVA NASIL

PAZAR HAVA NASIL?

Yayımlanan son rapora göre Pazar günü yağışlar Marmara'yı yeniden etkisi altına alacak.

23PAZARTESİ HAVA NASIL

PAZARTESİ HAVA NASIL?

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