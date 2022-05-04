Meteoroloji kötü haberi duyurdu! Yoğun yağış yeniden başlıyor, kış geri dönüyor! Yeni soğuk hava dalgası geliyor, yarından itibaren...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yerel ve aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz ile Adana'nın doğu ve Osmaniye'nin batı, Şanlıurfa'nın doğu, Diyarbakır'ın güney ve Mardin'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.