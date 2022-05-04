Meteoroloji kötü haberi duyurdu! Yoğun yağış yeniden başlıyor, kış geri dönüyor! Yeni soğuk hava dalgası geliyor, yarından itibaren...
Kara kış geri dönüyor. Meteoroloji son dakika kodu ile yayınladı. Uzun süredir mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile şaşkınlık yaşayanlar havaların ısınacağı tarihi merak ediyordu. Meteoroloji'den kötü haber geldi. Yeni soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alacak. Birçok ilde yarından itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek. Yoğun yağış güncelerce sürecek. MGM bugün de 18 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Saat verilerek iller tek tek açıklandı.
Herkes baharın gelmesini bekliyordu. Ancak havalar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. Birçok kişi 'Havalar ne zaman ısınacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda önümüzdeki günlerde de havaların ısınmayacağı görüldü.
Meteoroloji tarafından son dakika olarak yapılan açıklamada, "Haftalık Hava Tahmini(5 - 11 Mayıs 2022)Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Bayram boyunca yağışlı seyreden hava sıcaklıkları bayramın bitmesiyle birlikte de aynı şeklide devam edecek. Yarın onlarca kentte yağışlı hava etkili olacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yerel ve aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz ile Adana'nın doğu ve Osmaniye'nin batı, Şanlıurfa'nın doğu, Diyarbakır'ın güney ve Mardin'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz ile Adana'nın doğu ve Osmaniye'nin batı, Şanlıurfa'nın doğu, Diyarbakır'ın güney ve Mardin'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri le bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın kuzey ve doğu, Osmaniye'nin kuzey ve batı ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA'DA DOLU YAĞDI
Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu nedeniyle çevre beyaza büründü.Göller Yaylası ile Akçalıuşağı, Mahyalar ve Çulluuşağı mahallelerinde öğle saatlerinde yağmur başladı. Yağmurla birlikte dolu da etkili oldu, yerler beyaza büründü. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışında ekili alanlar ile bahçelerdeki sebze ve meyveler zarar gördü.
Öte yandan Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde sele neden olan yağış nedeniyle ekili alanların zarar gördüğü bildirildi.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklarla yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın doğu, Diyarbakır'ın güney ve Mardin'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
YAZ NE ZAMAN GELECEK?
Peki havalar ne zaman ısınacak? Yaz ne zaman gelecek?
Yaz mevsimi Kuzey Yarım Küre'de 21 Haziran (en uzun gün) tarihinde başlıyor ve 3 ay sürüp 23 Eylül ekinoks gününde sona eriyor. Yani Kuzey Yarımküre 'de yer alan ülkemizde yaz mevsiminin başlamasına henüz bir aydan daha uzun bir süre var.