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GündemMeteoroloji kötü haberi duyurdu! Yoğun yağış yeniden başlıyor, kış geri dönüyor! Yeni soğuk hava dalgası geliyor, yarından itibaren...
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji kötü haberi duyurdu! Yoğun yağış yeniden başlıyor, kış geri dönüyor! Yeni soğuk hava dalgası geliyor, yarından itibaren...
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Meteoroloji kötü haberi duyurdu! Yoğun yağış yeniden başlıyor, kış geri dönüyor! Yeni soğuk hava dalgası geliyor, yarından itibaren...

Kara kış geri dönüyor. Meteoroloji son dakika kodu ile yayınladı. Uzun süredir mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile şaşkınlık yaşayanlar havaların ısınacağı tarihi merak ediyordu. Meteoroloji'den kötü haber geldi. Yeni soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alacak. Birçok ilde yarından itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek. Yoğun yağış güncelerce sürecek. MGM bugün de 18 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Saat verilerek iller tek tek açıklandı.

• 04 Mayıs 2022 - 15:53 • Son Güncelleme:
• 04 Mayıs 2022 - 15:53 • Son Güncelleme:
1Meteoroloji kötü haberi duyurdu Yoğun yağış yeniden başlıyor, kış geri dönüyor Yeni soğuk hava dalgası geliyor, yarından itibaren...

Herkes baharın gelmesini bekliyordu. Ancak havalar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. Birçok kişi 'Havalar ne zaman ısınacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda önümüzdeki günlerde de havaların ısınmayacağı görüldü.

2Meteoroloji kötü haberi duyurdu Yoğun yağış yeniden başlıyor, kış geri dönüyor Yeni soğuk hava dalgası geliyor, yarından itibaren...

Meteoroloji tarafından son dakika olarak yapılan açıklamada, "Haftalık Hava Tahmini(5 - 11 Mayıs 2022)Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

3YARIN HAVA NASIL OLACAK

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Bayram boyunca yağışlı seyreden hava sıcaklıkları bayramın bitmesiyle birlikte de aynı şeklide devam edecek. Yarın onlarca kentte yağışlı hava etkili olacak.

4BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yerel ve aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz ile Adana'nın doğu ve Osmaniye'nin batı, Şanlıurfa'nın doğu, Diyarbakır'ın güney ve Mardin'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

5HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

6RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

7KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz ile Adana'nın doğu ve Osmaniye'nin batı, Şanlıurfa'nın doğu, Diyarbakır'ın güney ve Mardin'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

9EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

10AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri le bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın kuzey ve doğu, Osmaniye'nin kuzey ve batı ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

11ADANADA DOLU YAĞDI

ADANA'DA DOLU YAĞDI

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu nedeniyle çevre beyaza büründü.Göller Yaylası ile Akçalıuşağı, Mahyalar ve Çulluuşağı mahallelerinde öğle saatlerinde yağmur başladı. Yağmurla birlikte dolu da etkili oldu, yerler beyaza büründü. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışında ekili alanlar ile bahçelerdeki sebze ve meyveler zarar gördü.

12Meteoroloji kötü haberi duyurdu Yoğun yağış yeniden başlıyor, kış geri dönüyor Yeni soğuk hava dalgası geliyor, yarından itibaren...

Öte yandan Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde sele neden olan yağış nedeniyle ekili alanların zarar gördüğü bildirildi.

13İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

14BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklarla yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

16DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

17GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın doğu, Diyarbakır'ın güney ve Mardin'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

18YAZ NE ZAMAN GELECEK

YAZ NE ZAMAN GELECEK?

Peki havalar ne zaman ısınacak? Yaz ne zaman gelecek?

Yaz mevsimi Kuzey Yarım Küre'de 21 Haziran (en uzun gün) tarihinde başlıyor ve 3 ay sürüp 23 Eylül ekinoks gününde sona eriyor. Yani Kuzey Yarımküre 'de yer alan ülkemizde yaz mevsiminin başlamasına henüz bir aydan daha uzun bir süre var.

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