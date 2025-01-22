Meteoroloji hava tahmin raporuyla uyardı: Karla karışık yağmur ve yağışlar kuvvetli geliyor

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



ADANA 7°C, 15°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



ANTALYA 10°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 6°C, 12°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



MERSİN 10°C, 17°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı