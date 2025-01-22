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GündemMeteoroloji hava tahmin raporuyla uyardı: Karla karışık yağmur ve yağışlar kuvvetli geliyor
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Meteoroloji hava tahmin raporuyla uyardı: Karla karışık yağmur ve yağışlar kuvvetli geliyor

Son dakika haberine göre kuvvetli yağışlar yurdu etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Gaziantep çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

• 22 Ocak 2025 - 18:59 • Son Güncelleme:
• 22 Ocak 2025 - 18:59 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

7EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İZMİR 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 15°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 6°C, 12°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 10°C, 17°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 7°CÇok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI 1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 10°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KONYA 2°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 8°CÇok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 13°CÇok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurlu

SİNOP 8°C, 13°CÇok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ZONGULDAK 8°C, 11°CÇok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurlu

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

ARTVİN 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 11°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu

KARS -13°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -5°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Gaziantep çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP 0°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA 4°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmurlu