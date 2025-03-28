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GündemMeteoroloji hava durumu raporunu açıkladı: Bayramda sağanak yağışlar geliyor havalar soğuyor
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Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı: Bayramda sağanak yağışlar geliyor havalar soğuyor

Son dakika haberine göre bayramda yağışlarla beraber havalar soğuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Eskişehir, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Muğla’nın batısı, Aydın kıyıları, Balıkesir'in batısı ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetlİ, İç Anadolu’da kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

• 28 Mart 2025 - 18:42 • Son Güncelleme:
• 28 Mart 2025 - 18:42 • Son Güncelleme:
1Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı: Bayramda sağanak yağışlar geliyor havalar soğuyor

Ramazan Bayramı yaklaşırken 'Hava nasıl olacak?' sorusu merak ediliyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen tüm detayları ile anlattı:

2Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı: Bayramda sağanak yağışlar geliyor havalar soğuyor

Bugün hava soğumaya başladı. Yarın daha da soğuk olacak. Arife günü Türkiye’nin hemen hemen her noktasında yağış var. Sağanak yağış şeklinde olacak. Bugün Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kütahya ve İzmir’in kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış kuvvetli olacak. Su baskını yapabilir. Vatandaşlar dikkatli olmalı.

3Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı: Bayramda sağanak yağışlar geliyor havalar soğuyor

Sıcaklıklar düşmeye başladı. Marmara dahil olmak üzere Ege ve Akdeniz bölgelerinde ortalamanın altına düşebilir. Bayram süresince sıcaklıklar ortalamanın altında seyredecek. Tatil yerlerine gidenler, Akdeniz ve Ege'ye gidenler muhakkak şemsiye ve montlarını yanına alsınlar. Sürpriz ile karşılaşabilirler. Yağışlar kuvvetli. Gök gürültülü sağanak yağışlar. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da 16-18 arasında sıcaklıklar görülecek. Antalya dahil olmak üzere 20 dereceyi geçecek sıcaklıklar yok.

4Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı: Bayramda sağanak yağışlar geliyor havalar soğuyor

Bugün Antalya’da 23-24, İzmir’de 20, İstanbul’da 18 dereceye çıkacak. Yarından itibaren bu sıcaklıklar düşecek. Öğleden sonra İstanbul’da yağmur var. Gök gürültülü sağanak yağışı göreceğiz. Önümüzdeki hafta sonuna kadar Türkiye’de yağış var. Yağışlar aralıklı olarak devam edecek. Bayramın birinci ve ikinci günü Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde kuvvetli yağış var. İkinci ve sonraki gün ise Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı yapabilir.

5HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edliyor.

6RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetlİ, İç Anadolu’da kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

7KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Muğla’nın batısı, Aydın kıyıları, Balıkesir'in batısı ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın; Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetlİ, İç Anadolu’nun doğusunda kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla’nın batısı ve Aydın kıyılarında ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 18°C, 20°CParçalı bulutlu

12İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ve Ankara ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 16°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

13BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile ve Düzce ve Zonguldak çevrelerinin akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 19°CParçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 26°CParçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 10°C, 23°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON 16°C, 25°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 3°C, 16°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 2°C, 17°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 23°CParçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 1°C, 10°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 12°C, 25°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 13°C, 24°CParçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 14°C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 19°C, 28°CParçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı