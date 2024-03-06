Meteoroloji açıkladı! Kar için son günler, güneşli günler geliyor
Kar yağışı son günler... Tarih belli oldu. Meteoroloji kritik tarihi açıkladı. Güneşli günler için sayılı günler kaldı. Soğuk hava yerini sıcak havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna birçok ilde sağanak yağmur bekleniyor. Ayrıca yurdun bazı bölümlerinde kar yağışı görülecek. İşte son dakika haberinin tüm detayları...
İHA
• 06 Mart 2024 - 19:43 • Son Güncelleme:
İHA
• 06 Mart 2024 - 19:43 • Son Güncelleme: