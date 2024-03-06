Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Meteoroloji açıkladı! Kar için son günler, güneşli günler geliyor
Haberler Gündem Haberleri Meteoroloji açıkladı! Kar için son günler, güneşli günler geliyor
ABONE OL

Meteoroloji açıkladı! Kar için son günler, güneşli günler geliyor

Kar yağışı son günler... Tarih belli oldu. Meteoroloji kritik tarihi açıkladı. Güneşli günler için sayılı günler kaldı. Soğuk hava yerini sıcak havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna birçok ilde sağanak yağmur bekleniyor. Ayrıca yurdun bazı bölümlerinde kar yağışı görülecek. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

İHA
• 06 Mart 2024 - 19:43 • Son Güncelleme:
İHA
• 06 Mart 2024 - 19:43 • Son Güncelleme:
1 Meteoroloji açıkladı Kar için son günler, güneşli günler geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu (Şanlıurfa haric) ile Sakarya çevreleri yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hatay ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

2 HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

3 RÜZGAR

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve batı, Marmara'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetteesmesi bekleniyor.

4 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Hatay ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 Meteoroloji açıkladı Kar için son günler, güneşli günler geliyor

Malatya’da, bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini sağanak ile kar yağışına bıraktı. Arapgir ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle çevre beyaz örtüyle kaplandı.

7 Meteoroloji açıkladı Kar için son günler, güneşli günler geliyor

Arapgir'de aniden bastıran kar yağışı ile mutlu olduklarını belirten vatandaşlar karın bereket olduğunu ifade ederken, kent merkezinde sağanak ile kırsal bölgelerdeki yüksek kesimlerde ise kar yağışının hafta sonuna kadar belirli aralıkla devam etmesi bekleniyor.

8 Meteoroloji açıkladı Kar için son günler, güneşli günler geliyor

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerine doğru etkili olmaya başlayan kar yağışı Ilgaz Dağı'nı da beyaza bürüdü. Yoğun bir şekilde başlayan kar yağışı ile Ilgaz Dağı'ndaki ormanlar da ayrı bir güzelliğe büründü. Ilgaz Dağı'na tatil için gelen vatandaşlar ise kar yağışını fırsata çevirerek o anları cep telefonu ile ölümsüzleştirdi. Kar yağışı Küre Dağları geçişinde de akşam saatleri itibari ile etkili olmaya başladı.

9 Meteoroloji açıkladı Kar için son günler, güneşli günler geliyor

Ankara'dan Ilgaz Dağı'na tatil için gelen Murat Çetiner, "Geldiğimizde kar yağışı başladı, bizim için de güzel oldu. İlk kez geldim, çok beğendim. Diğer illerdeki kayak merkezlerini aratmadığını düşünüyorum" dedi.

10 Meteoroloji açıkladı Kar için son günler, güneşli günler geliyor

Doğa karşısında hayran kaldığını ifade eden Züleyha Çetiner ise, "Ilgaz Kayak Merkezine ilk kez geldik. Geldiğimizde kar yağışı başladı, bu da bizim için güzel bir şans. Çok güzel, ormanlık alan içerisinde böyle bir kar yağışı görmemiştim. Dinlenmeye geldik, burası çok güzel" diye konuştu.

11 Meteoroloji açıkladı Kar için son günler, güneşli günler geliyor

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te kar yağışıyla beraber siste etkili oldu. Sisle beraber görüş mesafesi zaman zaman 10 metrenin altına düştü. Belediye ekipleri de yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, yağışla beraber kar kalınlığı da 120 santimi buldu.

12 Meteoroloji açıkladı Kar için son günler, güneşli günler geliyor

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Göktepe Dağı ile Gökçukur Yaylası'nda yağan kar sonrasında adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde yaşayan doğa fotoğrafçısı Taner Genel ” Yüksek basınçtan dolayı ılıman ve kurak gittiği kış ayında adeta ilkbaharı yaşadık. Mart ayının girmesi ile ülkemize alçak basınçtan dolayı kar yağışlarının etkili olduğu yüksek kesimlerde adeta kartpostallık görüntü sergilendi. Ben de doğa fotoğrafçısı olarak bu manzara karşısında bu anları ölümsüzleştirmek istedim. Bu kış kar yağışı yönünden çok kurak geçti. Buruk bir kış ayı yaşıyoruz kış karsız olmaz “dedi.

13 Meteoroloji açıkladı Kar için son günler, güneşli günler geliyor

Öte yandan perşembe gününden sonra yurdun büyük bir bölümü yağış alacak.

14 Meteoroloji açıkladı Kar için son günler, güneşli günler geliyor

Özellikler yurdun kıyı kesimlerinde yağmur bekleniyor.

15 Meteoroloji açıkladı Kar için son günler, güneşli günler geliyor

Yurdun iç ve doğu kesimi ise kar yağışı alacak.

16 Meteoroloji açıkladı Kar için son günler, güneşli günler geliyor

Pazartesi günü ise yurdun tamamı güneşli günler görecek.