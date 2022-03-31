Mete Horozoğlu'nun yeni imajı şaşırttı!

Ünlü oyuncu Mete Horozoğlu yaklaşık 5 yıldır ekranlardan uzak kalmış durumda. Son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandıran Horozoğlu Türkiye'yi terk etti ve ABD'de gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı.