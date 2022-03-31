• 31 Mart 2022 - 15:51 • Son Güncelleme:
Mete Horozoğlu'nun yeni imajı şaşırttı!
"Bir dönem rol aldığı 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi dizilerle adından söz ettiren 46 yaşındaki Mete Horozoğlu Türkiye'yi terk edip Amerika'ya gitti. Gözlerden uzak bir hayat süren ve oyunculuğu da bıraktığı iddia edilen Horozoğlu'nun yeni imajı herkesi şaşırttı.
• 31 Mart 2022 - 15:51 • Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Mete Horozoğlu yaklaşık 5 yıldır ekranlardan uzak kalmış durumda. Son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandıran Horozoğlu Türkiye'yi terk etti ve ABD'de gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı.
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