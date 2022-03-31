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MagazinMete Horozoğlu'nun yeni imajı şaşırttı!
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• 31 Mart 2022 - 15:51 • Son Güncelleme:

Mete Horozoğlu'nun yeni imajı şaşırttı!

"Bir dönem rol aldığı 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi dizilerle adından söz ettiren 46 yaşındaki Mete Horozoğlu Türkiye'yi terk edip Amerika'ya gitti. Gözlerden uzak bir hayat süren ve oyunculuğu da bıraktığı iddia edilen Horozoğlu'nun yeni imajı herkesi şaşırttı.

• 31 Mart 2022 - 15:51 • Son Güncelleme:
1Mete Horozoğlunun yeni imajı şaşırttı
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Ünlü oyuncu Mete Horozoğlu yaklaşık 5 yıldır ekranlardan uzak kalmış durumda. Son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandıran Horozoğlu Türkiye'yi terk etti ve ABD'de gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı.

2Mete Horozoğlunun yeni imajı şaşırttı

Son dönemde gençlere online oyunculuk atölyesi veren Mete Horozoğlu oyunculuk yapmaktan uzaklaştı.

3OYUNCULUK YAPMIYOR

OYUNCULUK YAPMIYOR

Ünlü oyuncu son günlerde yeni imajıyla gündemde. Sakallarını uzatıp, saçlarını ördüren Mete Horozoğlu yeni halini sevenleriyle paylaştı.

4Mete Horozoğlunun yeni imajı şaşırttı

Horozoğlu'nun bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun takipçileri "Havanız değişmiş", "Harika olmuş" yorumlarında bulundu.

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Mete Horozoğlu'nun yeni imajı şaşırttı!

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