Mesut Özil'e gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı! 'Yazılı olarak okudum...

DİLMEN'DEN FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI YORUMU...

"Fenerbahçeliler için güzel bir gün. Altay, Osayi, Zajc, Kim ve Arda için de çok iyi bir gün. Arda'nın oyun yapısını Sergen Yalçın'a benzetiyorum. Sergen de benzer yaşlarda böyle bir oyuncuydu. Büyük bir yıldız Türk futboluna geliyor, çok belli. Arda şu anda 27 yaşında gibi oynuyor."