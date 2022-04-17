Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeMesut Özil'e gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı! 'Yazılı olarak okudum...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Mesut Özil'e gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı! 'Yazılı olarak okudum...
• 17 Nisan 2022 - 11:08 • Son Güncelleme:

Mesut Özil'e gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı! 'Yazılı olarak okudum...

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Göztepe maçından sonra önce sarı lacivertli takımın son durumunu değerlendirdi ardından Mesut Özil'e gelen teklifi açıkladı. İşte Dilmen'in dikkat çeken ifadeleri...

• 17 Nisan 2022 - 11:08 • Son Güncelleme:
1Mesut Özile gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı Yazılı olarak okudum...
ABONE OL

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil ile ilgili olarak Rıdvan Dilmen'den flaş açıklamalar geldi.

2Mesut Özile gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı Yazılı olarak okudum...

Mesut Özil ile yakınlığıyla tanınan Rıdvan Dilmen "Mesut Özil ve Ozan Tufan, takımdan ayrı saatlerde çalışıyor. Mesut Özil'in kontratında takımla çalışma zorunluluğu var. Fenerbahçeli olduğu için ayrı çalışıyor. Bu krizi bildiğim kadarıyla Enner Valencia ile de yaşadılar. Onunla ilgili sorunu aştılar. Umarım kulüp, Mesut ve Ozan için de en hayırlı kararı verir. İkisinin de kalmasını isterim." dedi.

3Mesut Özile gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı Yazılı olarak okudum...

Arda Güler'in Mesut Özil ile kıyaslanmasıyla ilgili açıklama yapan Rıdvan Dilmen "Mesut Özil kuvvetli olduğu zaman formayı vermez. Arda Güler de olacak, belki de Mesut Özil'i de geçecek. Arda Güler'de Sergen Yalçın'ı görüyorum. Arda, Mesut'tan daha golcü." ifadelerini kullandı.

4Mesut Özile gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı Yazılı olarak okudum...

Son olarak Mesut Özil ile ilgili transfer teklifini de açıklayan Rıdvan Dilmen "Mesut Özil'i 15-20 günde bir görüyorum. Los Angeles FC kulübü istiyor. Yazılı mesaj olarak da okumuştum. İki yıl daha kontratı var, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Ne olacağını zaman gösterecek" açıklamasını yaptı.

5DİLMENDEN FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI YORUMU...

DİLMEN'DEN FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI YORUMU...

"Fenerbahçeliler için güzel bir gün. Altay, Osayi, Zajc, Kim ve Arda için de çok iyi bir gün. Arda'nın oyun yapısını Sergen Yalçın'a benzetiyorum. Sergen de benzer yaşlarda böyle bir oyuncuydu. Büyük bir yıldız Türk futboluna geliyor, çok belli. Arda şu anda 27 yaşında gibi oynuyor."

6Mesut Özile gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı Yazılı olarak okudum...

"İsmail Kartal'ın Arda Güler stratejisini doğru buluyorum. Ben de olsam onu böyle kullanırdım. Ancak artık Arda'nın zamanı geldi diyebiliriz. Önümüzdeki hafta Rize deplasmanında son 30 dakika değil de ilk 60 dakika oynarsa şaşırmayız."

7Mesut Özile gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı Yazılı olarak okudum...

"Camiada şu anda İsmail Kartal'ın devam etmesi yönünde bir istek var gibi görünüyor. Şu anda hocanın tartışılma durumu yok."

8Mesut Özile gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı Yazılı olarak okudum...

"Crespo'nun savunmadaki mücadelesi, Miha Zajc'ın hücumda daha etkili bir oyun göstermesini sağlıyor. Zajc, bambaşka bir oyuncuya dönüşmüş durumda."

9Mesut Özile gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı Yazılı olarak okudum...

"Rossi, yetenekli bir oyuncu ancak 5.5 milyon euro benim için soru işareti. Ayrıca her maçta oyunda bu kadar kalmasını doğru bulmuyorum."

10Mesut Özile gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı Yazılı olarak okudum...

"İsmail Kartal, oyuncuları kendi yerinde oynatarak fark yaratıyor. Kadrodaki oyuncuları nereye dizersin diye kime sorarsan sor bu oyuncuları bu pozisyonlarda oynatır. Doğru olan da bu."

11Mesut Özile gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı Yazılı olarak okudum...

"Pereira'nın yerine Fenerbahçe'yi doğru oynatan bir teknik direktör olsa Fenerbahçe hala şampiyonluk yarışındaydı. Asla 11 puan fark olmazdı."

12Mesut Özile gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı Yazılı olarak okudum...

"Fenerbahçe'de oyuncular sakatlık yaşamıyor. Kadro istikrarlı sakatlık olmadan sağlanır. Demek ki oyuncular iyi antrenman yapıyor."

13Mesut Özile gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı Yazılı olarak okudum...

"İsmail Kartal, kesinlikle kalmayı hak etti ancak planlama Löw gelirse İsmail Kartal'ın yanına gelmesi şeklindeydi."

14Mesut Özile gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı Yazılı olarak okudum...

"Hakem çok iyi maç yönetti. Maç öncesi Yasin Kol'un Trabzonlu olması nedeniyle Fenerbahçe cephesinde endişe vardı ancak hakemin çok sakin hakkaniyetli bir maç yönettiğini düşünüyorum."

15
16Mesut Özile gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı Yazılı olarak okudum...

 

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
'Yerli Monchi' çalışmalara başladı transfer listesinden 8 yıldız çıktı! 2'si Terim'in prensi...

'Yerli Monchi' çalışmalara başladı transfer listesinden 8 yıldız çıktı! 2'si Terim'in prensi...

Mesut Özil'e gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı! 'Yazılı olarak okudum...

Mesut Özil'e gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı! 'Yazılı olarak okudum...

'Galatasaray'la anlaştım!' İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun işini bitirdiği Fransız teknik adam

'Galatasaray'la anlaştım!' İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun işini bitirdiği Fransız teknik adam

Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var! 'Seni daha ne kadar öveceğiz'

Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var! 'Seni daha ne kadar öveceğiz'