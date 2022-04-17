Mesut Özil'e gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı! 'Yazılı olarak okudum...
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Göztepe maçından sonra önce sarı lacivertli takımın son durumunu değerlendirdi ardından Mesut Özil'e gelen teklifi açıkladı. İşte Dilmen'in dikkat çeken ifadeleri...
Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil ile ilgili olarak Rıdvan Dilmen'den flaş açıklamalar geldi.
Mesut Özil ile yakınlığıyla tanınan Rıdvan Dilmen "Mesut Özil ve Ozan Tufan, takımdan ayrı saatlerde çalışıyor. Mesut Özil'in kontratında takımla çalışma zorunluluğu var. Fenerbahçeli olduğu için ayrı çalışıyor. Bu krizi bildiğim kadarıyla Enner Valencia ile de yaşadılar. Onunla ilgili sorunu aştılar. Umarım kulüp, Mesut ve Ozan için de en hayırlı kararı verir. İkisinin de kalmasını isterim." dedi.
DİLMEN'DEN FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI YORUMU...
"Fenerbahçeliler için güzel bir gün. Altay, Osayi, Zajc, Kim ve Arda için de çok iyi bir gün. Arda'nın oyun yapısını Sergen Yalçın'a benzetiyorum. Sergen de benzer yaşlarda böyle bir oyuncuydu. Büyük bir yıldız Türk futboluna geliyor, çok belli. Arda şu anda 27 yaşında gibi oynuyor."