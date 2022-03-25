Mesut Özil olayına Aziz Yıldırım da dahil oldu! 'Gitme senden önce Ali Koç gidecek'
İsmail Kartal'ın verdiği karara saygı duyan ve Mesut Özil'in kadro dışı kararını hiç düşünmeden onaylayan Ali Koç'a, Aziz Yıldırım'dan şok sözler geldi. Kardeşi Ali Yıldırım'la haber gönderen Aziz Yıldırım, Mesut Özil'e "Sakın çabuk ve yanlış bir karar alma. Ayrılma kararı verme. Seni kovanlar senden önce gidecekler. Sana söz veriyorum" ifade edildi.
Londra merkezli bağımsız derecelendirme kuruluşuna göre yalnızca Dortmund ve Juventus'un sürdürülebilirliğe ve standart dışı finansal raporlamaya yönelik yapılandırılmış politikalar olduğu hesaplandı.
BM, OECD, AB'nin uluslararası yönergeleri ile sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerini profesyonel olarak analiz etmeyi; standart ESG raporlaması sunmayı; her şeyden önce, sürdürülebilirlik ile uyumlu (üst yönetim ve risk yönetimi düzeyinde de) ikna edici bir yönetişim sistemini ifade etmeyi zor buluyorlar.
SE Avrupa Futbol Endeksi, Eylül ve Mart aylarında altı aylık güncellemelerle 28 Mart 2022'den itibaren aktif olacak. Bileşen ağırlıkları, Standart Etik Derecelendirmesinden (SER) türetilecek. Kurumsal SER ne kadar yüksekse, hisse senedinin endeksteki ağırlığı da o kadar büyük olur. Amaç, endüstride ve futbol camiasında sürdürülebilirliğe genel bir bakış sağlamak. Avrupa kulüplerinin bu alanda attığı adımları izlemektir.
Dortmund'un notu EE- derecesine (derecelendirme kuruluşu ölçeğinde dokuz üzerinden beşinci) sahip. Juventus E + (Düşük bir dereceye eşittir ve tam olarak sürdürülebilir değil), Ajax ve Roma bir E notu aldı. Görünüm Olumlu. Manchester United, Galatasaray, Beşiktaş, Lyon, Celtic, Lazio, Benfica ve Brondby, E. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sporting E- reytingine sahip.
Fenerbahçe'de Mesut Özil kadro dışı kaldı... ilk etapta Alman ve İngilizler gurbetçi oyuncunun ABD'ye gideceğini iddia etti. Ancak kadro dışı kalmasının hemen ardından Mesut Özil'i ilk arayanlardan birisinin eski başkan Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım olduğu iddia edildi.