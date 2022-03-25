Mesut Özil olayına Aziz Yıldırım da dahil oldu! 'Gitme senden önce Ali Koç gidecek'

SE Avrupa Futbol Endeksi, Eylül ve Mart aylarında altı aylık güncellemelerle 28 Mart 2022'den itibaren aktif olacak. Bileşen ağırlıkları, Standart Etik Derecelendirmesinden (SER) türetilecek. Kurumsal SER ne kadar yüksekse, hisse senedinin endeksteki ağırlığı da o kadar büyük olur. Amaç, endüstride ve futbol camiasında sürdürülebilirliğe genel bir bakış sağlamak. Avrupa kulüplerinin bu alanda attığı adımları izlemektir.