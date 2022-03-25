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FenerbahçeMesut Özil olayına Aziz Yıldırım da dahil oldu! 'Gitme senden önce Ali Koç gidecek'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Mesut Özil olayına Aziz Yıldırım da dahil oldu! 'Gitme senden önce Ali Koç gidecek'
• 25 Mart 2022 - 22:00 • Son Güncelleme:

Mesut Özil olayına Aziz Yıldırım da dahil oldu! 'Gitme senden önce Ali Koç gidecek'

İsmail Kartal'ın verdiği karara saygı duyan ve Mesut Özil'in kadro dışı kararını hiç düşünmeden onaylayan Ali Koç'a, Aziz Yıldırım'dan şok sözler geldi. Kardeşi Ali Yıldırım'la haber gönderen Aziz Yıldırım, Mesut Özil'e "Sakın çabuk ve yanlış bir karar alma. Ayrılma kararı verme. Seni kovanlar senden önce gidecekler. Sana söz veriyorum" ifade edildi.

• 25 Mart 2022 - 22:00 • Son Güncelleme:
1Mesut Özil olayına Aziz Yıldırım da dahil oldu Gitme senden önce Ali Koç gidecek
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Londra merkezli bağımsız derecelendirme kuruluşuna göre yalnızca Dortmund ve Juventus'un sürdürülebilirliğe ve standart dışı finansal raporlamaya yönelik yapılandırılmış politikalar olduğu hesaplandı.

2Mesut Özil olayına Aziz Yıldırım da dahil oldu Gitme senden önce Ali Koç gidecek

Genel olarak futbol takımlarının sektörü, yüksek kaliteli kamu raporlaması sunmaz. Özellikle finansal olmayan konularda. Etik Kuralları ve ESG politikaları gibi ana sürdürülebilirlik yönetişim araçları yaygın görünmez.

3Mesut Özil olayına Aziz Yıldırım da dahil oldu Gitme senden önce Ali Koç gidecek

Standart Etik birkaç istisna dışında halka açık futbol kulüplerinin, salt sporun ötesine geçen işlerle meşgul olmalarına rağmen (ticaret, reklam, televizyon hakları, stadyum yönetimi ve daha fazlası) yoksunluk yaşıyorlar.

4Mesut Özil olayına Aziz Yıldırım da dahil oldu Gitme senden önce Ali Koç gidecek

BM, OECD, AB'nin uluslararası yönergeleri ile sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerini profesyonel olarak analiz etmeyi; standart ESG raporlaması sunmayı; her şeyden önce, sürdürülebilirlik ile uyumlu (üst yönetim ve risk yönetimi düzeyinde de) ikna edici bir yönetişim sistemini ifade etmeyi zor buluyorlar.

5Mesut Özil olayına Aziz Yıldırım da dahil oldu Gitme senden önce Ali Koç gidecek

SE Avrupa Futbol Endeksi, Eylül ve Mart aylarında altı aylık güncellemelerle 28 Mart 2022'den itibaren aktif olacak. Bileşen ağırlıkları, Standart Etik Derecelendirmesinden (SER) türetilecek. Kurumsal SER ne kadar yüksekse, hisse senedinin endeksteki ağırlığı da o kadar büyük olur. Amaç, endüstride ve futbol camiasında sürdürülebilirliğe genel bir bakış sağlamak. Avrupa kulüplerinin bu alanda attığı adımları izlemektir.

6Mesut Özil olayına Aziz Yıldırım da dahil oldu Gitme senden önce Ali Koç gidecek

Dortmund'un notu EE- derecesine (derecelendirme kuruluşu ölçeğinde dokuz üzerinden beşinci) sahip. Juventus E + (Düşük bir dereceye eşittir ve tam olarak sürdürülebilir değil), Ajax ve Roma bir E notu aldı. Görünüm Olumlu. Manchester United, Galatasaray, Beşiktaş, Lyon, Celtic, Lazio, Benfica ve Brondby, E. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sporting E- reytingine sahip.

7Mesut Özil olayına Aziz Yıldırım da dahil oldu Gitme senden önce Ali Koç gidecek

Fenerbahçe'de Mesut Özil kadro dışı kaldı... ilk etapta Alman ve İngilizler gurbetçi oyuncunun ABD'ye gideceğini iddia etti. Ancak kadro dışı kalmasının hemen ardından Mesut Özil'i ilk arayanlardan birisinin eski başkan Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım olduğu iddia edildi.

8Mesut Özil olayına Aziz Yıldırım da dahil oldu Gitme senden önce Ali Koç gidecek

"Sakın çabuk ve yanlış bir karar alma. Ayrılma kararı verme. Seni kovanlar senden önce gidecekler. Sana söz veriyorum" dediği belirtildi.

9Mesut Özil olayına Aziz Yıldırım da dahil oldu Gitme senden önce Ali Koç gidecek

İddiaya göre Üzgün olmaktan çok şaşkın olan Mesut Özil'in Ali Yıldırım'a cevabı "nasıl olacak" oldu. Yıldırım, "sen orasını düşünme. Çocukluk aşkın Fenerbahçe'nin formasını giymeye devam edeceksin" dedi.

10Mesut Özil olayına Aziz Yıldırım da dahil oldu Gitme senden önce Ali Koç gidecek

Daha önce Mesut Özil'in kendisi ve menajeri defalarca Fenerbahçe'den ayrılma gibi bir niyetleri olmadığını açıkladı. Buna rağmen Başkan Ali Koç'un onayıyla kadro dışı kalan Mesut Özil'in nasıl bir tavır takınacağı ilerleyen günler netleşecek.

11FENERBAHÇEYE BİR GÜNEY KORELİ DAHA

FENERBAHÇE'YE BİR GÜNEY KORELİ DAHA

"Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-ho Jo, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı.

12Mesut Özil olayına Aziz Yıldırım da dahil oldu Gitme senden önce Ali Koç gidecek

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan oyuncumuz, 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde U19 Takımımızın formasını giyebilecek. Futbol takımlarımızın ikinci Koreli üyesine Akademimize hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz."

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