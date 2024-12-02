Meslek liseliler engelli çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı

İsmet İnönü MTAL Yiyecek İçecek Bölümü öğretmenlerinden Can Aydın, “Bizim okulumuzun başlattığı bir proje var. Ben her yerde varım projesi. Bu kapsamda öğrencilerimizle birlikte özel eğitim öğrencilerine 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir şeyler üretmeye ve bir şeyler servis etmeye geldik. Bu kapsamda tatlılarımızı yaptık ve yemek servisine katkıda bulunduk. Eğer ki en ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bize” diye konuştu.