Meslek liseliler engelli çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen 'Ben her yerde varım' projesi kapsamında öğrenciler, orta ve ağır zihinsel engelli çocukların eğitim öğretim gördüğü Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulunda hem öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu hem de özel çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.
İHA
• 02 Aralık 2024 - 15:26 • Son Güncelleme:
İHA
• 02 Aralık 2024 - 15:26 • Son Güncelleme: