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Meslek liseliler engelli çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen 'Ben her yerde varım' projesi kapsamında öğrenciler, orta ve ağır zihinsel engelli çocukların eğitim öğretim gördüğü Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulunda hem öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu hem de özel çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.

İHA
• 02 Aralık 2024 - 15:26 • Son Güncelleme:
İHA
• 02 Aralık 2024 - 15:26 • Son Güncelleme:
1Meslek liseliler engelli çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı

Manisa'da hayata geçirdiği projelerle özellikle dezavantajlı bölgelerdeki okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin gönüllerine dokunan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen 'Ben her yerde varım' projesi Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulunda devam etti.

2Meslek liseliler engelli çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı

İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin güzellik ve saç bakım alanı öğretmen ve öğrencileri saç bakımı, çocuk gelişimi bölümü öğrencileri yüz boyama ve dans gösterileri, bilişim bölümü öğrencileri akıllı tahtaların bakımı, yiyecek içecek alanı öğretmen ve öğrencileri de hazırladıkları tatlılar ve yemek servisinde bulundu.

3Meslek liseliler engelli çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı

Düzenlenen etkinlikte özel öğrencilere saç bakımı yapan İsmet İnönü MTAL Güzellik ve Saç Bakım Alanı Öğretmeni Şaban Gürcü, “Biz özellikle dönem dönem çocuklarımızı bu tür uygulamalara davet ediyoruz. Hem bir sosyal sorumluluk projesi hem de buradaki çocuklarımızı özel günlerinde mutlu etmeye çalışıyoruz.

4Meslek liseliler engelli çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı

Daha çok saç bakımı, şekillendirme hizmetleri veriyoruz. Son sınıf öğrencilerimiz var. Burada çocuklarımız hem mesleki deneyim kazanıyor hem de buradaki çocuklarımızı mutlu etmiş oluyoruz. Meslek liseliler her yerde ben de varım diyor projemizin adı da bu 'Ben her yerde varım' projesi.

5Meslek liseliler engelli çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı

Bu proje kapsamında yıl içerisinde farklı faaliyetlere de katılacağız. Burası özel uygulama okulu ama proje kapsamında köy okullarına da gidiyoruz. Geçtiğimiz ay Yeşilköy İlköğretim Okuluna gitmiştik. Proje kapsamında bu ziyaretlerimiz devam edecek. Çocuklarımızın hem mesleki anlamda hem de sosyal anlamda gelişmelerine katkı sağlamak adına bu proje kapsamında faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.

6Meslek liseliler engelli çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı

Faaliyete gönüllü olarak geldiğini kaydeden Güzellik ve Saç Bakım Alanı son sınıf öğrencilerinden Atiye Dönmez, “Buraya gönüllü olarak geldik. Aynı zamanda İsmet İnönü Kız Meslek Lisesinde meslek eğitimi alıyoruz.

7Meslek liseliler engelli çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı

Engelli arkadaşlarımızın saçlarını örüyoruz, onların istediklerini yapıyoruz, yüz boyama yapıyoruz. Fön çekiyoruz, saçlarını kesiyoruz. Kendimize yeni deneyimler katmış oluyoruz, güzel insanlarla tanışıyoruz.

8Meslek liseliler engelli çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı

Ayrıca öğretmenlerimizle tekrar bir arada olmuş oluyoruz ve güzel bir aktivite oluyor bizim için. Yeni şeyler öğreniyoruz. İnsanlarla nasıl konuşmamız gerektiğini ve nasıl empati kurmamız gerektiğini anlamış oluyoruz” diye konuştu.

9Meslek liseliler engelli çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı

Okulda eğitim gören oğluyla birlikte 5 yıldır Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulunun velisi olan Okul Aile Birliği Başkanı Banu Akgül, “Oğlum özel ihtiyaçları olan bir birey. Onun yanında kalıyorum, çünkü tuvaletini yapamıyor kendisi yemek yiyemiyor.

10Meslek liseliler engelli çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı

Yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada birçok velimiz çocuklarıyla ilgileniyor. Çocuklarımız eğitim alırken bizler de onların yanında oluyoruz. Bütün günümüzü okulda geçiriyoruz. 5 senedir bu okuldayız düzenli olarak geliyoruz.

11Meslek liseliler engelli çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı

Okul, çocuklarımızın sosyalleşmesinde önemli rol oynuyor. Benim oğlumda görme engeli de var. Daha az ince motor becerileri var. Daha çok sosyalleşiyor, yemek yemesini, dışarı çıktığında bağırmaması gerektiğini öğreniyor. Güzel etkinliklerle geçiriyorlar. Dışarıdan gelen ziyaretçilerimizi görünce çocuklarımız çok mutlu oluyorlar, seviniyorlar” dedi.

12Meslek liseliler engelli çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı

İsmet İnönü MTAL Yiyecek İçecek Bölümü öğretmenlerinden Can Aydın, “Bizim okulumuzun başlattığı bir proje var. Ben her yerde varım projesi. Bu kapsamda öğrencilerimizle birlikte özel eğitim öğrencilerine 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir şeyler üretmeye ve bir şeyler servis etmeye geldik. Bu kapsamda tatlılarımızı yaptık ve yemek servisine katkıda bulunduk. Eğer ki en ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bize” diye konuştu.