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MagazinMeryem Uzerli: Benim için ideal erkek sevgi dolu...
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• 07 Mart 2022 - 17:45 • Son Güncelleme:

Meryem Uzerli: Benim için ideal erkek sevgi dolu...

Rusya’da ünlü bir markanın yüzü olan Meryem Uzerli, Hello dergisinin Rus baskısına konuştu. Küçük kızı Lily’nin Amerikalı babası ile Berlin’de yaşayan oyuncu “Gerçek aşk nedir?” sorusuna cevap verdi.

• 07 Mart 2022 - 17:45 • Son Güncelleme:
1Meryem Uzerli: Benim için ideal erkek sevgi dolu...
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Meryem Uzerli 'Gerçek aşk nedir?' sorusuna şöyle cevap verdi: “İki kişinin birbirine kalplerini açabilmesidir. Tamamen, derin, saf... Benim için ideal erkek sevgi dolu, empati sahibi, destek olan, duygusal açıdan sağlam ve hislerini ifade etmekten çekinmeyen biridir.”

2İşte Meryem Uzerlinin açıklamalarından kesitler...

İşte Meryem Uzerli'nin açıklamalarından kesitler...

"Yeni şeyler denemeyi, kendime meydan okumayı seviyorum. Hayatta her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Ayrıca başarısız olmaktan korkmuyorum. Eğer bir şey hayal ettiğim gibi değilse düzeltirim."

3Meryem Uzerli: Benim için ideal erkek sevgi dolu...

"En büyük aktivitem çocuklarımla zaman geçirmek. Başka hiçbir şeyden almadığım doyumu alıyorum bundan. Onlarla geçirdiğim zamanın her saniyesinde sevginin en saf halini hissediyorum. Bu çılgın hayatta neyin önemli olduğunun bilincine varıyorum."

4HER ŞEYE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUM

'HER ŞEYE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUM'

"Her şeye yetişmeye çalışıyorum. Hiçbir şeye vakit kalmıyor. Bunun arkasında disiplin ve zaman zaman kaosla biten bir yapı var. Kurallı bir organizasyon içindeyim. İşinizi seviyorsanız en iyi şekilde yapmak size güç veriyor."

5Meryem Uzerli: Benim için ideal erkek sevgi dolu...

"İnsanlarda her zaman en iyiyi görüyorum ama sonra hayat bazen yanıldığımı gösteriyor. Çünkü bazen göründükleri gibi olmuyorlar."

6BEN SADECE MERYEMİM

'BEN SADECE MERYEM'İM'

"Ben sadece ‘Meryem’im. Hayat tecrübem, tutkum, iç ateşim, sakinliğim ve gücümle. Kendimi en iyi tanıdığım dönemdeyim. Kim olduğuna dair kendinden emin olduğun o noktaya gelmek bir zaman meselesi. Bu da hayattaki en güzel his."

7Meryem Uzerli: Benim için ideal erkek sevgi dolu...

"Tek başıma boş geçirdiğim bir günü hatırlamıyorum. Ya çocuklarımlayım ya çalışıyorum. Zaman kalırsa arkadaşlarımla buluşuyorum." (Posta)

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