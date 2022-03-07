• 07 Mart 2022 - 17:45 • Son Güncelleme:
Meryem Uzerli: Benim için ideal erkek sevgi dolu...
Rusya’da ünlü bir markanın yüzü olan Meryem Uzerli, Hello dergisinin Rus baskısına konuştu. Küçük kızı Lily’nin Amerikalı babası ile Berlin’de yaşayan oyuncu “Gerçek aşk nedir?” sorusuna cevap verdi.
• 07 Mart 2022 - 17:45 • Son Güncelleme:
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Meryem Uzerli 'Gerçek aşk nedir?' sorusuna şöyle cevap verdi: “İki kişinin birbirine kalplerini açabilmesidir. Tamamen, derin, saf... Benim için ideal erkek sevgi dolu, empati sahibi, destek olan, duygusal açıdan sağlam ve hislerini ifade etmekten çekinmeyen biridir.”
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