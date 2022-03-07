Meryem Uzerli: Benim için ideal erkek sevgi dolu...

'BEN SADECE MERYEM'İM'

"Ben sadece ‘Meryem’im. Hayat tecrübem, tutkum, iç ateşim, sakinliğim ve gücümle. Kendimi en iyi tanıdığım dönemdeyim. Kim olduğuna dair kendinden emin olduğun o noktaya gelmek bir zaman meselesi. Bu da hayattaki en güzel his."