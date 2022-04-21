Memur maaşları ve emekli aylıklarına zam geliyor! Oran verildi! 1500 lira! Tek tek hesaplandı
Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına zam geliyor. Memur ve emekli milyonlarca kişinin maaşları artıyor. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına gelecek zam oranı açıklandı. Memurların ve emeklilerin gelirlerini artıracak 3600 ek gösterge düzenlemesinde ayrıntılar netleşmeye başladı. Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme kamuda devrim etkisi yaratacak. Ek göstergenin 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Mart ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte üç aylık oran belli olmuştu. Buna göre üç aylık artış SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 22.81, memur ve memur emeklileri için ise 22.31 olarak hesaplanmıştı. Şimdi Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre de 6 aylık enflasyon hesabını yaptı. Yapılan bu hesaplamalar sonucunda yüzde 34,62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak. 2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük maaş 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bunun üzerine de artış gerçekleşecek. İşte memur maaşları ve emekli aylıklarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...
Son dakika! Milyonların beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için artık son viraja girilirken, ek göstergenin 3600'e yükselmesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar TL olacağı bekleniyor.
EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞINA 25 MİLYAR TL YANSIYACAK
Milyonlarca öğretmen, emniyet görevlilerinin de aralarında yer aldığı kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi netleşmeye başladı.
Ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.
EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 25 ARTACAK
Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Ek gösterge düzenlemesi ile 6 bin lira emekli aylığı olan öğretmenin geliri yaklaşık 1.500 lira artacak.
KOMİSYON 11 SENDİKAYI DİNLEDİ
Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ek gösterge konusunda 11 sendikayla bağlı bulunan hizmet kollarına ilişkin ilk tur görüşmesini gerçekleştirdi.
Görüşmelerde hizmet sınıfları itibariyle kadro ve unvanlara ilişkin beklentiler değerlendirildi. Sendikalar hizmet sınıfları içinde yer alan kamu görevlilerinin kadrolarına ilişkin beklentilerin karşılanması taleplerini iletti.Bakanlık ek gösterge raporunu 10 Mayıs'tan önce tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.
DÜZENLEME MEMURLARIN YÜZDE 90'NINI KAPSIYOR
Maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanlar toplam memurların yüzde 90'ınını oluşturuyor.
STATÜ GRUPLARINI KAPSIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek gösterge düzenlemesine ilişkin önemli ipuçları verdi.Bakan bilgin, öğretmen, polislerin aralarda yer aldığı 4 hizmet kolunun esas olmakla beraber birlikte kamu avukatları, il müdürleri, müftüleri gibi bazı statü gruplarına yönelik de düzenleme yapılacağını söyledi.
BAKAN BİLGİN: EK GÖSTERGELERİ STATÜLERE GÖRE DÜZENLEMEMİZ LAZIM
Bakan Bilgin, "Kamuda çalışan avukatların göstergeleri 3000. Statüleri itibariyle benzeri gruplar. Örneğin, öğretmenlere 3600 vereceğiz değil mi? Öğretmene 3600 veriyoruz ama il milli eğitim müdürü, 3600 olmaz. Bunu değiştirmemiz, statüleri düzenlememiz lazım. Bu durum il müftüsü için de geçerli. Din çalışanlarına dini görevlilere verdiğimiz 3600'ü müftü ile farklılaştırmamamız lazım. Statülere göre bir farklılaştırma yaparak adalet duygusunu korumamız gerekiyor" dedi.
EMEKLİ İKRAMİYESİ VE EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR
Bakan Bilgin, ek gösterge düzenlemesinin maaşlara yansımasının düşük olduğunu ancak emeklilik ikramiye ve aylıklarına epeyce yansıyacağını ifade etti.Bakan Bilgin, bu konuda bir maliyet hesabı yapıldığını belirterek, "Emekli ikramiyelerine kadar (25 milyar lira) çıkabilir bir rakam. Alternatifler var. Ciddi bir maliyeti olduğunu belirtmek isterim" diye konuştu.
EMEKLİ AYLIĞI 1500 LİRA ARTACAK
Çalışma sürelerine göre değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 25 oranında etkileyeceği ön görülüyor. Örneğin, 6 bin lira emekli maaşı alan bir öğretmen, 3600 ek göstergeye çıkarılması durumunda maaşı 7 bin 500 liraya çıkıyor.Ortalama 1500 lira artışa tekabül ediyor. Bu artış çalışma sürelerine göre değişiklik gösterecek. Emekli ikramiyesi de benzer şekilde artış gösterecek.
Emekli olduğunda 200 bin lira olarak alınacak ikramiye de 250 bin liraya çıkacak. Göstergelerdeki değişiklik mevcut emeklilerin de durumunu etkileyecek.
Mevcut çalışanların maaşlarında ise ek göstergelerdeki farklılıklara göre 100-150 lira arası bir artış hesaplanıyor.
HEM ÜCRET HEM SOSYAL HAKLAR İYİLEŞCEK
Bakan Bilgin, kamuda çalışan 530 bin sözleşmeli çalışana ilişkin çalışma konusunda da;"Bilişim programcıları gibi mesleklerde çalışan statülere sahip insanlar nadir bulunuyor. Bunlara ortalama değer kamu personeli, rejimi içerisinde ücretlerle bunları istihdam etmek mümkün olmuyor.
Mesela atom enerjisi kurumunda bir atom uzmanı ilgili yerlerde çalışmış falan Türkiye'ye gelmiş bunu bu şekilde çalıştıramazsınız. Bu sözleşmeli statüsünü kamu personeli haklarına yani bir statüye dönüştürmek istiyoruz. Bu çalışmamız sürüyor" değerlendirmesini yaptı.Bakan Bilgin, sözleşmeli personelin tayin hakkı, aile birleşimi gibi hakları da kazanacağını ifade etti.
Kamu personel rejimindeki değişimlerden ikisinin bu Mayıs ayında TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Bu yeniliklerden birisi ek gösterge, diğeri ise sözleşmeli çalışanlara verilecek ek haklar olarak öne çıkıyor. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, Yeni Asır'daki köşesinde kamuda yeni dönem için çalışmaları ele aldı.
Kamu kurumlarında çalışan milyonlarca vatandaş açısından statülerde yenilikler peş peşe gelecek. Mayıs ayı ile birlikte hem ek gösterge sorunu ortadan kalkacak hem de sözleşmeliler için kadro imkanları sunulacak.
Türkiye uzun süredir kamu personel rejimindeki değişiklikleri konuşuyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte gelen dinamik, hızlı karar alan, etkin yönetim anlayışının kamunun tüm alanlarına yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor.
MAYIS'TA MECLİSTE
Bu çalışmalar sonunda hem kamu hizmeti daha verimli ve kaliteli hale gelecek hem de kamu hizmeti verenlerle birlikte bu hizmeti alan vatandaşlar da mutlu olacak. Kamu personel rejimindeki değişimlerden ikisi bu Mayıs ayında büyük ihtimalle TBMM'ye gelmiş olacak.
Bunlardan birisi ek gösterge çalışması, diğeri ise sözleşmelilere verilecek haklar. Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde bu iki konu metne girmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Toplu sözleşme metninin 51 ve 52'nci maddelerinde bu değişiklikler şöyle ifade edilmişti:
MADDE 51- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergelere ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.MADDE 52- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
Özellikle ek gösterge konusunda iki toplantı yapılarak taslak metinler de ortaya çıkartıldı. Buna göre kamuda ek göstergesi olmayan memur kalmayacak. Tüm unvanlar tek tek elden geçirilerek ek göstergeler artırılacak ve sorumluluk, hiyerarşi ve unvan gözetilerek ek gösterge belirlenecek.
Böylece ek göstergeler arasındaki dengesizlikler de ortadan kaldırılmış olacak. Bunun için son toplantının 10 Mayıs'ta yapılması bekleniyor. Bu toplantı sonucunda ortaya çıkacak taslak metin TBMM gündemine gelerek yasalaşacak.
Ek gösterge artışları ile memurların hem emekli maaşları hem de emekli ikramiyeleri artacak. Maaşlarda 1300 TL'yi geçen artışlar söz konusu olurken emekli ikramiyelerinde artış 40 bin liranın üzerine çıkacak.
Ek gösterge artışı kariyer meslekler dediğimiz üst düzey memurlar için de geçerli olacak. Ayrıca şube müdürleri, daire başkanları üniversitelerdeki genel sekreter yardımcıları ve mahalli idarelerdeki yöneticiler açısından da değerlendirilecek. Bu arada ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeye kavuşacak.
Yine 52. maddede belirtilen sözleşmelilerin statü değişikliği ile ilgili çalışma da ek gösterge görüşmeleri paralelinde devam ediyor. Bu sayede 4B'li olarak ifade edilen sözleşmeli personeldeki dağınık yapı sadeleşecek ve 4A'lı dediğimiz memur kadrolarındaki haklar onlara da verilmiş olacak.Bu sayede 4B'li personelin sosyal ve mali hakları değişmiş olacak. Ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan sözleşmeli memurlar eş durumundan yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği sınavlarına girme ve yıllık izinlere devir hakkı gibi haklara kavuşacak. Tecrübeli sözleşmeli personelin imza yetkisi de olacak.
Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde 39 ayrı statüde bulunan sözleşmeli sistemi de sadeleşmiş olacak. Çalışmaların tamamı sosyal taraflarla müzakere ile sürdürülüyor. Böylece memurların talepleri de dikkate alınarak taslaklar oluşturuluyor.
Yapılan toplantılara kamunun temsilcilerinin yanında Memur- Sen yöneticileri de katılarak taleplerini ve önerilerini sunuyor.Böylece taslak metinler ortak akılla çıkmış oluyor.
ADIM ADIM ÇÖZÜLÜYOR: 7 FARKLI DÜZENLEME
Kamuda ek göstergesiz memur kalmayacak.İdari kadrolar ek göstergeye kavuşacak.Unvana ve sorumluluğa göre ek gösterge olacak.530 bin sözleşmeliye yeni haklar gelecek.Kadro, ücret, tayin, görevde yükselme sorunu bitecek.Sosyal haklar eşitlenecek.Kamu personel rejimindeki statü farklılıkları bitecek.
EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI
Mayıs ayında kamu çalışanları açısından hızlanacak süreç, emekliler için Nisan ayı ile birlikte başlıyor.Bu ay sonunda Ramazan Bayramı ikramiyeleri emeklilerin hesaplarında olacak. İkramiyelerin artırılıp artırılmayacağı ise önümüzdeki hafta belli olacak.
Bu konudaki çalışmalar devam ederken alternatifli formüller üzerinde de duruluyor. Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte emekliler yılın ikinci zammını da öğrenecekler.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında artış alıyor. Memur emeklileri ve memurlar ise yüzde 7 toplu sözleşme artışı ile birlikte enflasyon farkı da alacaklar. 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 olacağı tahmin ediliyor.
Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 34,62, memur ve memur emeklileri için farkla birlikte artış oranı yüzde 34.12 olacak. Temmuz ayında ayrıca emekliler Kurban bayramı ikramiyelerini de alacak.
FARK ALMALARI KESİNLEŞTİ
Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek. Mart ayı enflasyonuna baktığımızda üç aylık oran yüzde 22.81 çıktı. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin üç aylık enflasyon farkı yüzde 15.31 oldu. İlk üç aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7 +15,31 olarak gerçekleşti.
Yani memur ve memur emeklilerinin oranı yüzde 22.31 oldu. Bu rakama nisan, mayıs ev Haziran enflasyonları da eklenecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlara göre 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 çıktığını söylemiştik. Buna göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ise yüzde 27,12 olarak belirlendi. Yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı da buna ilave edildiğinde toplam oran yüzde 34,12'ye çıkacak.
MAAŞA KAÇ LİRA YANSIYACAK?
Yapılan bu hesaplamalar sonucunda yüzde 34,62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak. 2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük maaş 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bunun üzerine de artış gerçekleşecek.
EK ARTIŞ ENFLASYONA GÖRE
Emekliler ve memurlar için Ocak ayında Meclis'ten çıkartılan yasalarla ek zam imkanı tanınmıştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Yine memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmede yüzde 5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2.5 puan artırılarak yüzde 7.5 yapılmış ve enflasyon farkıyla birlikte oran yüzde 30.95 olmuştu.
Temmuz ayında da yapılacak değerlendirmeler sonrasında memur ve memur emeklilerinin yüzde 7 olan toplu sözleşme zam oranlarının artırılması gündeme gelebilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de bir taban maaş belirlemesi de söz konusu olabilecek. Ek artış yapılıp yapılmayacağı diğer üç aylık enflasyon verileri sonrasında değerlendirilecek.
BAKAN BİLGİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Sayıları 5 milyonu aşan memur ve emekli için merakla beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmalar hızlandırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Sosyal tarafların da katılımıyla çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Ümidimiz ve öyle de planladık mayıs ayında çalışma tamamlanacak, Meclis’e intikal ettirilecek” dedi.
ÜÇÜNCÜ TOPLANTI
Öğretmen, hemşire, polis, din görevlisi, sağlık ve teknik hizmetler dahil milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşında 1.300 lirayı ve ikramiyesinde 50 bin lirayı aşan artışlar sağlayacak 3600 ek gösterge için ilk toplantı 16 Şubat’ta Bakan Bilgin başkanlığında ve sendikaların katılımıyla yapılmıştı. İkincisi de 16 Mart’ta gerçekleştirilen toplantının üçüncüsü ise 10 Mayıs’ta yapılacak. Yol haritası iyice netleşecek.
MAAŞA YANSIMASI NEDİR?
Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen), 3600 ek gösterge konusunda sadece dört meslek grubunu değil tüm kamuyu kapsayan bir düzenleme istiyor. Hükümet kanadı da bu talebe sıcak bakıyor. Yıl sonunda yasalaşması beklenen düzenlemeyle örneğin; 1/4 derece ve kademeye sahip, 3000 ek göstergesi olan üniversite mezunu 30 yıl çalışmış bir hemşirenin 5 bin 410 lira olan emekli maaşında 3600 ek göstergeye girmesi halinde 1.186 lira artış olacak. Bu kişinin emekli ikramiyesinde ise 44 bin 449 lira artış yaşanacak.
YENİDEN ELE ALINACAK
Türkiye’de bu yılın ocak ayında asgari ücrete yapılan düzenleme ile tarihte ilk kez enflasyon yüzde 36 iken yüzde 50’lik pozitif bir reel ücret artışı gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Bilgin, “Biz ocak ayının başında sadece enflasyon farkını vermedik, ona bir de yüzde 3 civarında bir sosyal denge farkı verdik.Önümüzde yine temmuz enflasyonu var. Unutmayalım ki temmuz enflasyonunda da enflasyon farkını çalışanlarımıza, kamu çalışanlarımıza, emeklilerimize yapacağımız düzenleme ile yeniden ele alacağız” diye konuştu.
EMEKLİ MAAŞLARI 5'TE 1 ARTACAK
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, 3600 ek gösterge düzenlemesinde gelinen son durumu ve temmuz ayında memura verilecek zam oranını TRT Haber'de değerlendirdi. Tarkan Zengin, “Yapılan hesaplamalara göre Kamu görevlilerinin çalışma sürelerine göre değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 21 ile 22 oranında etkileyeceği ön görülüyor.
Örneğin, 6 bin TL emekli maaşı alan bir öğretmen, 3600 ek göstergeye çıkarılması durumunda maaşı 7 bin 200 liraya çıkıyor. Ortalama 1234 lira artışa tekabül ediyor. Bu artış çalışma sürelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir” diye konuştu.
İKRAMİYELERE YÜZDE 22 ZAM
Emekli ikramiyeleri de benzer şekilde yüzde 21-22 oranında arttığını söyleyen Zengin, "Emekli olduğunda 200 bin TL olarak alacağı ikramiye, yaklaşık 245 bin TL’ye çıkıyor. Göstergelerdeki bu değişiklik, şu anda emekli durumunda olanları da etkileyecek. Onların maaşlarında da etki görülecek. Mevcut çalışanların maaşlarında, ek göstergelerindeki farklılıklara göre değişebilse de, yaklaşık 115 TL civarında bir artış olacak" dedi.
STATÜ DEĞİŞİYOR
Zengin, "2200 veya 3000 olan kamu çalışanının 3600’e çıkma beklentileri var fakat daha üst derecelerde zaten 3600’de olanların da beklentileri var. Dolayısıyla statüler arası dengeyi bozmayan adil bir sistemin gelmesi bekleniyor. Kamuda yaklaşık 530 bin sözleşmeli personel var. Yerel yönetimlerde durum biraz daha aciliyet gösteriyor. Yerel seçimlerden sonra belediyelerde sözleşmeli personeller işten çıkarılmıştı. Dolayısıyla kamu çalışanları bir an önce bu statünün değişmesini bekliyor. Bu da önemli bir müjde olur" şeklinde konuştu.
YÜZDE 22.81 ZAM CEPTE
Temmuz ayında verilmesi beklenen zam için tahmini sorulan Zengin, "3 aylık enflasyon (Ocak-Şubat-Mart) 22,81. SSK ve Bağkur emeklileri son 6 aylık TÜFE oranında maaş zammı alıyorlar. 2022 Temmuz’unda yapılacak zam oranı yüzde 22,81 cepte. 3 aylık enflasyon da (Nisan-Mayıs-Haziran) buna eklenerek zam verilecek" yanıtını verdi.
HİYERARŞİ DİKKATE ALINDI
Bakanlık, ek gösterge rakamlarını kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre değerlendiriyor. Kamudaki bürokratik hiyerarşi dikkate alınarak, polis ile il emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilerek ek gösterge düzenlemesine gidilecek. Artış puanlarında hiyerarşi, unvan, sorumluluk görevi önemi belirleyici olacak. Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenirken, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak.
İKRAMİYE 40 BİN LİRA ARTACAK
Memur emekli olurken derecesi, kademesi, hizmet süresi, ek göstergesi belirleyici oluyor. Ekim 2008 öncesi işe başlayan memurun emekli aylığı hesaplanırken katsayı sistemi dikkate alınıyor. Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1.250 lira, ikramiyesi de 40 bin liranın üzerinde artacak.
EK GÖSTERGE NEDEN ÖNEMLİ
Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Yüksekokul bitiren, sınava giren ve yeterlilik sınavına göre atanan memurların ek göstergeleri 3600’a kadar çıkabiliyor.Maaşları, emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları da artıyor. Ayrıca bu şartlardaki memurların en düşük ek göstergesi öğretmen ve polislerden çok daha yüksek oluyor.
YENİDEN TESPİT EDİLECEK
Yine çalışmalar kapsamında En yüksek Devlet Memuru olan idari işler Başkanının ek göstergesi yeniden tespit edilecek. Piramit şeklinde kamuda yer alan diğer unvanlar tespit edilerek aşağıya doğru ek göstergeler belirlenecek. Bu rakamın 8000 den 9000 'e kadar düzenlenmesi bekleniyor.Bakan yardımcılarından genel müdürlere, genel müdür yardımcılarından, müstakil daire başkanlarına kadar herkesin ek göstergesi gözden geçiriliyor. Daire Başkanları, şube müdürleri, şef ve diğer kadrolara yönelik düzenlemeler yapılıyor. İl müdürleri ile bölge müdürlerinin ek göstergeleri de hiyerarşik yapı içinde yeniden düzenleniyor.
ÜST KADEME DE DEĞİŞECEK
Çalışmalar kapsamında Üst kademe yöneticilerin de ek göstergeleri gözden geçirilecek. Kurum Başkanları arasındaki denge sağlanacak. Örneğin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanın ek göstergesi 7000 iken Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı'nın 6400.Bu çerçevede dengesizlikler giderilirken genel Müdürlerin ve kurum başkanların ek göstergeleri yeniden belirlenecek. Başkanlık şeklinde örgütlenen kurumların da başkan yardımcıları arasında yer alan dengesizlikler giderilip ek göstergeler yeniden düzenlenecek.Bakanlıklardaki daire başkanlarının ek göstergesi yükseltilecek. Böylece mesleğe yarışma ve yeterlik sınavıyla girilen kariyer mesleklerde görev yapanların daire başkanlıklarına atanmasının özendirilmesi ve teşvik edilmesi bekleniyor
LİSTEDE KİMLER VAR?
Mesleğe yarışma ve yeterlik sınavıyla girilen 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 1 sayılı ek gösterge cetvelinde yer alan kariyer uzmanlıkların ek göstergeleri de yeniden düzenlenecek.İşte bu uzmanlıklar: En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyük Şehir Belediyesiyle Büyük Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri,
Başbakanlık Uzmanları, Adalet Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, İçişleri Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları,
İhracatı Geliştirme Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları,
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, TİKA Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, İstihdam Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları,
Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, Dış Ticaret Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları,
Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Sağlık Uzmanları ve Sağlık Denetçileri, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler, Millî Eğitim Uzmanları, Millî Eğitim Denetçileri ve İl Eğitim Denetmenleri, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri, Maliye Uzmanları
DENETMELERE YENİ EK GÖSTERGE
Ürün Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları ve Gelir uzmanları Mali Hizmetler uzmanlarının ek göstergeleri yeniden masaya yatırılacak . 2200 olan ek göstergeleri yükseltilecek.
AVUKATLAR KAPSAMDA
Avukatlık hizmetleri sınıfında yer alan avukatlarında ek göstergeleri yükseltilecek .
BU UNVANLARA YENİ EK GÖSTERGE:
Hukuk Müşaviri, Bakanlık Özel Kalem Müdürü, Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı, Dışişleri Bakanlığı Özel Müşaviri, Savunma Sekreteri, Bütçe Dairesi Başkanı Saymanlık Müdürü, Bakanlık İl Müdürü, Askeri Defterdar, Muhasebe Müdürü, Muvazzaf Uzlaşma Komisyonu Başkanı,Milli Emlak Müdürü, Cezaevi Müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü, Bayındırlık ve İskan Müdürü, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürü, Müze Müdürü (İstanbul Topkapı), Okul Müdürü (Unvanlılar dahil), Maliye Kursu Müdürü, Muhakemat Müdürü, Hastane Müdürü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü Müdürü, Gemi Sürvey Kurulu Başkanı, İstanbul .Validebağ Sanatoryum ve Öğr. Hst. Başk., Sivil Savunma Koleji Müdürü, Defterdar Yardımcısı, Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı ve Serbest Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı, Mal Müdürü, Emlak Müdürü (Maliye Bakanlığı), Müze Başkanı (Kültür ve Turizm Bakanlığı) kadrolarında görev yapanların 3000 olan göstergeleri yükseltilecek
YARGI KURULUŞLARI VE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNDA EK GÖSTERGESİ 3600 OLACAK UNVANLAR:
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurul Üyesi, Başhukuk Müşaviri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri ile Basın Müşaviri, Hukuk Müşaviri, İstatistik Müşaviri, Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Grup Başkanı ve Müşaviri, Hazine Saymanı, Genel Sekreter, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı, R.S.Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü, Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür, Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,