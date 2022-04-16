Memur maaşları ve emekli aylıkları artıyor! Tek tek hesapladı! Yeni dönem başlıyor! En düşüğü 8 bin 622 lira

Kamuda devrim niteliğinde kararlar ve değişiklikler devreye alınıyor. Milyonlarca memur için statülerde yenilik yaşanacak. Emekli maaşları ve ikramiyelerini artıracak olan ek gösterge sorunu da ortadan kalkacak. Ek göstergesiz memur kalmayacak. Öte yandan; sözleşmeli çalışanlara kadro imkanı yaratılacak. Öte yandan Milyonlarca vatandaşın beklediği Temmuz artışlarıyla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. Mart ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte üç aylık oran belli olmuştu. Buna göre üç aylık artış SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 22.81, memur ve memur emeklileri için ise 22.31 olarak hesaplanmıştı. Şimdi Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre de 6 aylık enflasyon hesabını yaptı. Yapılan bu hesaplamalar sonucunda yüzde 34,62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak. 2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük maaş 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bunun üzerine de artış gerçekleşecek. İşte kamuda yeni dönemin tüm ayrıntıları ve çalışmalarda gelinen son aşamalar!