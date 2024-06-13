Memduh Paşa Yalısı soygununda yeni görüntüler ortaya çıktı
Memduh Paşa Yalısı’nda, film sahnelerini aratmayan bir planla yapılan 130 milyon liralık soygunla ilgili gözaltı sayısı 10’a yükseldi. Öte yandan olayın planlayıcısı Ahmet Yıldız ve beraberindeki Serdar Canpolat'ın para dolu çantayla yolda yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı. Polisin firardaki şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.
Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
• 13 Haziran 2024 - 17:20 • Son Güncelleme:
Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
• 13 Haziran 2024 - 17:20 • Son Güncelleme: