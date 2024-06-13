Memduh Paşa Yalısı soygununda yeni görüntüler ortaya çıktı

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan polisin her yerde aradığı güvenlik görevlisi şüpheli Ahmet Yıldız ve beraberindeki Serdar Canpolat'ın soygun günü güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin içi çaldığı paralarla dolu olduğu değerlendirilen bir çantayı güçlükle taşıdığı ve kaldırımdan yürüdüğü görüldü. Olayın şüphelilerinden Serdar Canpolat'ın ise taksi çevirmeye çalıştığı görüldü.