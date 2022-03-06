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FutbolMeksika'da kan donduran görüntüler! Queretaro-Atlas maçında 17 ölü...
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• 06 Mart 2022 - 11:44 • Son Güncelleme:

Meksika'da kan donduran görüntüler! Queretaro-Atlas maçında 17 ölü...

Meksika Ligi takımlarından Queretaro-Atlas maçında inanılmaz olaylar yaşandı. Mücadelenin 63.dakikasında Queretaro taraftarının Atlas taraftarına saldırısı sonrası alevlenen tribünlerde 22 yaralı 17 ölü oldu.

• 06 Mart 2022 - 11:44 • Son Güncelleme:
1Meksikada kan donduran görüntüler Queretaro-Atlas maçında 17 ölü...
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Meksika Ligi'nde Queretaro-Atlas maçının 63’ncü dakikasında ev sahibi taraftarlarının Atlas taraftarına saldırması üzerine kavga çıktı. Olayların ardından çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

2Meksikada kan donduran görüntüler Queretaro-Atlas maçında 17 ölü...

Mücadelenin 63. dakikasında Quaeretato taraftarlarının Atlas taraftarlarına saldırması üzerine olay çıkarken, ev sahibi taraftarların rakip taraftarları yaralamak için silah kullandığı görüldü.

3Meksikada kan donduran görüntüler Queretaro-Atlas maçında 17 ölü...

Resmi makamlar, olayda 22 kişinin yaralandığını açıklarken, TV Azteca muhabiri David Medrano Felix ise "Gayri resmi makamlara göre 17 kişi öldü" bilgisini verdi.

4Meksikada kan donduran görüntüler Queretaro-Atlas maçında 17 ölü...

Meksika Futbol Ligi Başkanı Mikel Arriola, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Stadyumda güvenlik önlemlerinin alınmamasından sorumlu olanlar örnek bir şekilde cezalandırılacak." paylaşımı yaptı.

5Meksikada kan donduran görüntüler Queretaro-Atlas maçında 17 ölü...

Öte yandan Atlas'tan yapılan açıklamada yaşanan olayların üzücü olduğu ve onaylanmadığı belirtilirken, sorumlular için araştırma yapılması ve nihai sonuçlara ulaşılması gerektiği duyuruldu.

6Meksikada kan donduran görüntüler Queretaro-Atlas maçında 17 ölü...
7Meksikada kan donduran görüntüler Queretaro-Atlas maçında 17 ölü...

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