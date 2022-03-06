Meksika'da kan donduran görüntüler! Queretaro-Atlas maçında 17 ölü...
Meksika Ligi takımlarından Queretaro-Atlas maçında inanılmaz olaylar yaşandı. Mücadelenin 63.dakikasında Queretaro taraftarının Atlas taraftarına saldırısı sonrası alevlenen tribünlerde 22 yaralı 17 ölü oldu.
• 06 Mart 2022 - 11:44 • Son Güncelleme:
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Meksika Ligi'nde Queretaro-Atlas maçının 63’ncü dakikasında ev sahibi taraftarlarının Atlas taraftarına saldırması üzerine kavga çıktı. Olayların ardından çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.
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Mücadelenin 63. dakikasında Quaeretato taraftarlarının Atlas taraftarlarına saldırması üzerine olay çıkarken, ev sahibi taraftarların rakip taraftarları yaralamak için silah kullandığı görüldü.
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Resmi makamlar, olayda 22 kişinin yaralandığını açıklarken, TV Azteca muhabiri David Medrano Felix ise "Gayri resmi makamlara göre 17 kişi öldü" bilgisini verdi.
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Meksika Futbol Ligi Başkanı Mikel Arriola, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Stadyumda güvenlik önlemlerinin alınmamasından sorumlu olanlar örnek bir şekilde cezalandırılacak." paylaşımı yaptı.
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Öte yandan Atlas'tan yapılan açıklamada yaşanan olayların üzücü olduğu ve onaylanmadığı belirtilirken, sorumlular için araştırma yapılması ve nihai sonuçlara ulaşılması gerektiği duyuruldu.