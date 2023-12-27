Mehmet Akif Ersoy ölüm yıldönümü mesajları ve anma sözleri | Mehmet Akif Ersoy ne zaman ve neden öldü, İstiklal Marşı'nı nerede yazmıştır? 1936'da

MEHMET AKİF ERSOY ÖLÜM YILDÖNÜMÜ MESAJLARI VE ANMA SÖZLERİ

"Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyor, bize bıraktığı kıymetli eserleriyle aydınlanmış yolumuzda onun manevi rehberliğini daima hissediyoruz. Mekânı cennet olsun."



"Mehmet Akif Ersoy'un eşsiz kalemi ve şairliği, milletimizin kalbinde sonsuz bir sevgi ve saygı ile anılmaya devam ediyor. Ölümünün 87. yıl dönümünde, büyük şairi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz."