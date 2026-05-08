MEB AGS Sınavı başvuruları başladı mı? MEB AGS Sınavı ne zaman? Sınav başvuruları ne zaman bitiyor?
MEB AGS sınavı başvuruları başladı mı sorusu öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. 2026 MEB AGS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte sona erecek? Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’na ilişkin başvuru süreci, sınav tarihi ve merak edilen tüm ayrıntılar belli oldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na dair merak edilen her şey...
MEB AGS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLADI?
Evet, 2026 MEB AGS başvuruları 8 Mayıs 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla alınmaya başlandı. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezlerinden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.
MEB AGS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
ÖSYM takvimine göre MEB AGS sınavı başvuruları 20 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen sürenin ardından başvuru alınmayacağı için adayların işlemlerini son güne bırakmamaları uyarısı yapıldı.
MEB AGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 MEB AGS sınavı 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav;
Akademi Giriş Sınavı (AGS)
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Adaylar, alanlarına göre ilgili oturumlara katılacak.
MEB AGS NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?
MEB AGS, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen öğretmen adaylarının akademiye kabul sürecinde girdiği merkezi bir sınavdır. Sınavdan alınan puanlar, öğretmen adaylarının değerlendirme ve yerleştirme süreçlerinde belirleyici rol oynuyor.
MEB AGS KILAVUZU YAYIMLANDI
Sınava ilişkin tüm detayların yer aldığı 2026 MEB AGS Başvuru Kılavuzu da yayımlandı. Kılavuzda;
sınavın kapsamı,
oturum süreleri,
başvuru şartları,
sınav kuralları
gibi bilgiler yer alıyor. Adayların kılavuzu dikkatle incelemesi önem taşıyor.