Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasının görülmesine devam edildi! Minguzzi ailesinin avukatının 'Reddi heyet' talebi değerlendirildi
Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili davanın görülmesine devam edildi. 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıkların 3'üncü kez hakim karşısına çıktığı duruşmada, Minguzzi ailesinin avukatı tarafından yapılan 'Reddi heyet' talebi değerlendirildi. Mahkeme Başkanı'nın davadan çekilmesine karar verilerek duruşma 17 Temmuz'a ertelendi.
Leyla YILDIZ- Hadican EROL / İSTANBUL, (DHA)
• 20 Haziran 2025 - 18:52 • Son Güncelleme:
Leyla YILDIZ- Hadican EROL / İSTANBUL, (DHA)
• 20 Haziran 2025 - 18:52 • Son Güncelleme: