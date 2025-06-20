Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasının görülmesine devam edildi! Minguzzi ailesinin avukatının 'Reddi heyet' talebi değerlendirildi

Bu duruşmada bütün bunların üzerine tekrardan ailenin söz almaya dair talepleri mahkeme başkanı tarafından reddedilince sadece soruşturma dosyası ve bilirkişi raporuyla ilgili konuşabilirsiniz denince insanlar hukukçu değil, yargı mensubu değil. Dolayısıyla hukukçu analiz yapamaz, müktesebatları, hukuk formasyonları yok. Ailenin televizyona biz reddi hakim istedik. Ceza muhakemesi kanununa göre. Mahkeme yaklaşık 2 saat ara verdi. Orada bir müzakere süreci işledi. Yalnız reddi sadece mahkeme başkanı için istedik. Üyeler ve Cumhuriyet Savcısı bakımından böyle bir talebimiz olmadı. Çünkü ailenin talebi sadece mahkeme başkanının tarafsızlığıyla ilişkiliydi. Arar karar açıklandı tutukluluk halleri devam oldu. Duruşma 17 Temmuz’a bırakıldı" dedi