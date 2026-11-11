MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 10 Kasım dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye’nin 10 Kasım 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümünde Mavi Takım ve Kırmızı Takım haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda takım dokunulmazlığını kazanan taraf, bireysel dokunulmazlığın sahibi ve haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Peki 10 Kasım MasterChef’te kim potaya gitti, dokunulmazlığı Mavi Takım mı Kırmızı Takım mı kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar ve eleme potasına giren isim...
kaynak olarak ekleyin
MasterChef Türkiye’de yeni haftanın ilk eleme heyecanı yaşandı. 10 Kasım Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde yarışmacılar, haftanın ilk takım dokunulmazlığı için mutfağa girdi. 10 Kasım’a özel hazırlanan konseptte Mavi Takım ile Kırmızı Takım arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Şeflerin tadımlarının ardından takım oyununu kazanan taraf 4-3’lük skorla Mavi Takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı Takım ise bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması için yeniden tezgâh başına geçti.Peki MasterChef 10 Kasım eleme adayı kim oldu? MasterChef’te dün akşam kim potaya gitti? Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı ve yeni eleme sistemi nasıl uygulanacak? İşte 10 Kasım MasterChef Türkiye bölümünün sonuçları...
MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’de haftanın ilk takım dokunulmazlığını Mavi Takım kazandı.
Mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği oyunda şefler hazırlanan tabakları tek tek değerlendirdi. Gecenin sonunda 4-3 üstünlük sağlayan Mavi Takım, haftanın ilk dokunulmazlığının sahibi oldu.
Böylece Mavi Takım yarışmacıları eleme potasına girme riskinden kurtulurken, Kırmızı Takım yarışmacıları gecenin devamında bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı.
10 KASIM MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden Kırmızı Takım’da yarışmacılar bu kez bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.
Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Şükran, Muhammed ve Nilay gecenin en başarılı üç tabağını hazırlayan yarışmacılar oldu.
Son değerlendirmede rakiplerini geride bırakan Nilay, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF’TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye’de 10 Kasım gecesinin ve haftanın ilk eleme adayı Nurten oldu.
Nilay’ın bireysel dokunulmazlığı kazanmasının ardından Kırmızı Takım’da oylamaya geçildi. Takım üyelerinin kullandığı oylar sonucunda Nurten eleme potasına gönderilen ilk yarışmacı olarak belirlendi.
Böylece haftanın ilk eleme adayı: Nurten oldu.
MASTERCHEF’TE ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ
MasterChef Türkiye’de yeni haftayla birlikte eleme sisteminde de değişikliğe gidildi.
Yeni kurala göre bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı artık takımından başka bir ismi doğrudan eleme potasına gönderemiyor. Bireysel dokunulmazlığın sahibi yalnızca kendisini oylamadan koruyor.
Eleme adayı ise takım içinde gerçekleştirilen oylamanın sonucunda belirleniyor. Ayrıca yeni sistemde haftanın sonunda eleme potasında 4 yarışmacının yer alması planlanıyor.
10 KASIM MASTERCHEF’TE NELER OLDU?
10 Kasım’a özel hazırlanan takım oyununda yarışmacılar farklı yöresel lezzetleri en başarılı şekilde hazırlamak için mücadele etti.
Gecede hazırlanan tabaklar arasında Peynirli Bougatsa, Çarşamba Keşkeği, Patlıcan Pehli, Şalgam Dolması, Divriği Pilavı, Ankara Tava ve Müşebbek yer aldı. Yapılan tadımların ardından Mavi Takım mücadeleyi 4-3 kazandı.
MASTERCHEF 10 KASIM SONUÇLARI
Takım dokunulmazlığını kazanan: Mavi Takım
Dokunulmazlığı kaybeden: Kırmızı Takım
Bireysel dokunulmazlığı kazanan: Nilay
Bireysel dokunulmazlıkta ilk üç: Nilay, Şükran, Muhammed
Haftanın ilk eleme adayı: Nurten
MasterChef Türkiye’de haftanın ilerleyen bölümlerinde oynanacak yeni dokunulmazlık oyunlarıyla birlikte eleme potasındaki diğer yarışmacılar da belli olacak.