MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 10 Kasım dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

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MasterChef Türkiye’de yeni haftanın ilk eleme heyecanı yaşandı. 10 Kasım Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde yarışmacılar, haftanın ilk takım dokunulmazlığı için mutfağa girdi. 10 Kasım’a özel hazırlanan konseptte Mavi Takım ile Kırmızı Takım arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Şeflerin tadımlarının ardından takım oyununu kazanan taraf 4-3’lük skorla Mavi Takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı Takım ise bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması için yeniden tezgâh başına geçti.Peki MasterChef 10 Kasım eleme adayı kim oldu? MasterChef’te dün akşam kim potaya gitti? Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı ve yeni eleme sistemi nasıl uygulanacak? İşte 10 Kasım MasterChef Türkiye bölümünün sonuçları...