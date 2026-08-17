MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ? 16 Ağustos 2026 akşamı MasterChef Türkiye kim gitti? İşte son durum
MasterChef Türkiye'de kim elendi? 16 Ağustos 2026 Pazar akşamı yayınlanan eleme gecesinde yarışmaya hangi isim veda etti? MasterChef son bölümde neler yaşandı? Eleme potasında kimler vardı, son ikiye hangi yarışmacılar kaldı ve şeflerin kararıyla MasterChef hayallerine veda eden isim kim oldu? TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ilk eleme heyecanı yaşanırken, izleyiciler "MasterChef kim gitti?", "MasterChef'te elenen yarışmacı kim?", "16 Ağustos MasterChef eleme sonucu" ve "MasterChef son bölüm özeti" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan tüm gelişmeler…
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MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ilk eleme gecesi geride kaldı. Haftanın eleme adayları arasında yer alan yarışmacılar, yarışmada kalabilmek için şeflerin karşısına çıkarak en başarılı tabaklarını hazırlamaya çalıştı. Nefes kesen mücadelede ilk etapta domates ana ürünüyle yaratıcı yemekler hazırlanırken, ikinci etapta ise şef tabağı oyunu oynandı. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. Peki MasterChef'te kim elendi, son ikiye kimler kaldı, eleme potasında hangi yarışmacılar yer aldı? İşte 16 Ağustos 2026 MasterChef Türkiye eleme gecesinin tüm ayrıntıları...
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye 2026 sezonunun ilk eleme gecesi 16 Ağustos 2026 Pazar akşamı gerçekleşti. Haftanın eleme adayları arasında yer alan yarışmacılar, yarışmada kalabilmek için iki aşamalı zorlu mücadelede tezgah başına geçti.
Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yarışmaya veda eden isim Demirhan oldu. Böylece Demirhan, MasterChef Türkiye 2026 sezonunun ilk elenen yarışmacısı olarak yarışmaya veda etti.
16 AĞUSTOS MASTERCHEF ELEME GECESİNDE NELER OLDU?
Eleme gecesinde yarışmacılardan ilk olarak domates ana ürünüyle yaratıcı tabak hazırlamaları istendi. Yarışmacılar verilen süre içerisinde en başarılı tabağı ortaya koyarak eleme potasından çıkabilmek için mücadele etti.
Şeflerin değerlendirmelerinin ardından:
Batuhan
Nilay
Kübra
Simge ilk turu başarıyla geçerek eleme potasından çıkmayı başardı.Bu sonuçların ardından diğer yarışmacılar ikinci eleme etabına kaldı.
SON İKİYE KİMLER KALDI?
İkinci etapta yarışmacılardan Mehmet Şef'in özel tabağını hazırlamaları istendi. Teknik açıdan oldukça zorlayıcı geçen etap sonunda yapılan değerlendirmelerde gecenin son iki ismi belli oldu.
Demirhan ve Enes, eleme gecesinin son iki yarışmacısı olarak açıklandı.
Şeflerin son tadımı ve değerlendirmeleri sonrasında Enes yarışmaya devam ederken, Demirhan MasterChef Türkiye macerasına veda etti.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
16 Ağustos 2026 eleme gecesinde potada yer alan isimler şunlardı:
Demirhan
Enes
Burçin
Batuhan
Nilay
Kübra
Simge
Tolga
Sekiz yarışmacının mücadele ettiği gecede yarışmaya veda eden isim Demirhan oldu.
MASTERCHEF 2026'NIN İLK ELENENİ BELLİ OLDU
MasterChef Türkiye'de yeni sezonun başlamasının ardından ilk eleme heyecanı izleyicileri ekran başına kilitledi. Sezonun ilk haftasında yaşanan ayrılık nedeniyle duygusal anlar yaşanırken, Demirhan yarışmaya veda eden ilk yarışmacı olarak kayıtlara geçti.
Yarışmada kalan isimler ise MasterChef şampiyonluğu yolunda mücadelelerini sürdürmeye devam edecek.
MASTERCHEF'TE BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Eleme gecesinin ardından yarışmada yeni hafta heyecanı başlayacak. Takım oyunları, bireysel dokunulmazlık yarışmaları ve eleme adaylarının belirlenmesiyle birlikte rekabet daha da artacak.
Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri doğrultusunda yarışmacılar MasterChef kupasına ulaşabilmek için mücadele etmeyi sürdürecek.