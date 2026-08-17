MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ? 16 Ağustos 2026 akşamı MasterChef Türkiye kim gitti? İşte son durum

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MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ilk eleme gecesi geride kaldı. Haftanın eleme adayları arasında yer alan yarışmacılar, yarışmada kalabilmek için şeflerin karşısına çıkarak en başarılı tabaklarını hazırlamaya çalıştı. Nefes kesen mücadelede ilk etapta domates ana ürünüyle yaratıcı yemekler hazırlanırken, ikinci etapta ise şef tabağı oyunu oynandı. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. Peki MasterChef'te kim elendi, son ikiye kimler kaldı, eleme potasında hangi yarışmacılar yer aldı? İşte 16 Ağustos 2026 MasterChef Türkiye eleme gecesinin tüm ayrıntıları...