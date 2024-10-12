Masmavi suları ve tarihi yapılarıyla saklı cennet 'Karanlıkdere Kanyonu'

Herkesi bu bölgeye davet ediyoruz. Yetkili kurumlarımızın bu olaya parmak basmasını ve resmiyetteki görüşmeleri yapmalarını talep ediyoruz. Muğla zaten bir turizm bölgesi ama bunu Burdur'a ve Altınyayla'ya da kazandırırsak bu güzelliklerin sonucunda da Gölhisar'da Kibyra, Altınyayla'da Balboura, Krıkpınar, Gavur Beşiği, Taş konaklar gibi gezilmeye değer çok güzel yerlerimiz var. Tüm gezginleri ve turizmcileri bu bölgeye davet ediyoruz” dedi.