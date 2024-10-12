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Masmavi suları ve tarihi yapılarıyla saklı cennet 'Karanlıkdere Kanyonu'

Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan ve 6 kilometrelik uzunluğu, içinde bulunan bitki örtüsü, doğal kaynak suyu ve tarihi yapılarıyla saklı bir cenneti andıran Karanlıkdere Kanyonu turizme kazandırılmayı bekliyor. 17 bin dönümlük doğal tabiat parkı olan bu bölge birçok anıt ağaca ve vaşak, karakulak gibi Türkiye'de ender görülen hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.

İHA
• 12 Ekim 2024 - 12:41 • Son Güncelleme:
İHA
• 12 Ekim 2024 - 12:41 • Son Güncelleme:
1Masmavi suları ve tarihi yapılarıyla saklı cennet Karanlıkdere Kanyonu

Burdur'un Altınyayla ilçesi Ballık köyünde başlayan ve dünyaca ünlü Patara Plajı yakınlarından denize dökülen Eşen Çayı'nı içinde barındıran Karanlıkdere Kanyonu adeta keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cenneti andırıyor.

2Masmavi suları ve tarihi yapılarıyla saklı cennet Karanlıkdere Kanyonu

Altınyayla'ya 50, Fethiye'ye 52 kilometre uzaklıkta bulunan ve 6 kilometre uzunluğa 800 metre derinliğe sahip 17 bin 750 dönümlük doğal tabiat parkı, içinde barındırdığı onlarca çeşit ağaç türü, doğal kaynaktan çıkan ve vadi boyunca akan tertemiz suları ile Erken Dönem Bizans Dönemi'ne ait tarihi yapılarıyla tam bir keşfedilmemiş turizm rotası.

3Masmavi suları ve tarihi yapılarıyla saklı cennet Karanlıkdere Kanyonu

Ekstrem sporlar ve dağcılığa bağlı spor türlerine de oldukça elverişli olan bu bölge hem spor turizmi hem de kültür turizmi için doğaseverleri bekliyor.

4Masmavi suları ve tarihi yapılarıyla saklı cennet Karanlıkdere Kanyonu

Karanlıkdere Kanyonu onlarca tür canlıya ev sahipliği yaparken bunlardan en önemlisi endemik olan Dirmil Müşkürümü (Leopoldia mira (Speta) Eker), karakulak, vaşak ve Türkiye'nin tescilli en uzun sedir ağacı olan 52 metrelik ağacı da içinde barındırıyor. Ayrıca Kanyon içerisinde birçok anıt ağaç da bulunuyor.

5Masmavi suları ve tarihi yapılarıyla saklı cennet Karanlıkdere Kanyonu

Karanlıkdere Kanyonu'nu turizme kazandırarak bölgenin potansiyelini arttırmak isteyen Altınyayla Kaymakamı Mustafa Tokel, Gölhisar Kaymakamı Emre Çiftçi, Altınyayla Belediye Başkanı Selen Kınalı, Gölhisar Orman İşletme Müdürü Ramazan Başaran, Fethiye Müze Müdürlüğü ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Ballık Köyü Muhtarı ve bölgeyi çok iyi bilen köylülerin de aralarında bulunduğu 20 kişilik, heyet kanyonu gezerek incelemelerde bulundu.

6Masmavi suları ve tarihi yapılarıyla saklı cennet Karanlıkdere Kanyonu

Kanyon içerisinde gezen ve turizm potansiyelinin oldukça yüksek olabileceğini belirleyen ekip bu bölgeyi canlandırmak için gerekli yerlere başvuracaklarını belirttiler.

7Masmavi suları ve tarihi yapılarıyla saklı cennet Karanlıkdere Kanyonu

İncelemeler sonrasında Karanlıkdere Kanyonu'nun adeta gizli bir cennet olduğunu dile getiren Altınyayla Kaymakamı Mustafa Tokel, “Uzun zamandır tanıtımını yapmayı planladığımız Karanlıkdere Kanyonu için buraya geldik.

8Masmavi suları ve tarihi yapılarıyla saklı cennet Karanlıkdere Kanyonu

Karanlıkdere Kanyonu Burdur'un Altınyayla ilçesi Ballık Köyü'nde bulunuyor ve onlarca çeşit endemik bitkisiyle, yaklaşık 6 kilometrelik uzunluğu, 1 kilometreye varan derinliği ile adeta keşfedilmeyi bekleyen gizli bir cennet. İnşallah turizme kazandırmayı, turistlere burayı göstermeyi, ülkemize, ilçemize, ilimize değerli bir turizm alanı kazandırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

9Masmavi suları ve tarihi yapılarıyla saklı cennet Karanlıkdere Kanyonu

Bölgenin turizme kazandırılması için yetkililerin harekete geçmesini isteyen Altınyayla Belediye Başkanı Selen Kınalı, “Yıllardır tanıtımını beklediğimiz ama şu ana kadara gerçekleştiremediğimiz bir olayın şu an derinliğine inmek için tüm ekipler ve kurumlarımız ile beraber bu vadiye geldik.

10Masmavi suları ve tarihi yapılarıyla saklı cennet Karanlıkdere Kanyonu

Buradaki doğal güzelliklerin görülmesini, Burdur'un ve Muğla'nın Valilikleri, Kaymakamlıkları ve tüm kurumlarıyla beraber bu güzelliğin turizme kazandırılmasını, Altınyayla ilçemizden Ballık köyüne kadar olan 25 kilometrelik alandaki ormanlık güzellikleri, tabiat güzelliklerini, su kaynaklarımızı ve doğal güzelliklerimizin görülmesini canı gönülden istiyoruz.

11Masmavi suları ve tarihi yapılarıyla saklı cennet Karanlıkdere Kanyonu

Herkesi bu bölgeye davet ediyoruz. Yetkili kurumlarımızın bu olaya parmak basmasını ve resmiyetteki görüşmeleri yapmalarını talep ediyoruz. Muğla zaten bir turizm bölgesi ama bunu Burdur'a ve Altınyayla'ya da kazandırırsak bu güzelliklerin sonucunda da Gölhisar'da Kibyra, Altınyayla'da Balboura, Krıkpınar, Gavur Beşiği, Taş konaklar gibi gezilmeye değer çok güzel yerlerimiz var. Tüm gezginleri ve turizmcileri bu bölgeye davet ediyoruz” dedi.

12Masmavi suları ve tarihi yapılarıyla saklı cennet Karanlıkdere Kanyonu

Karanlıkdere Kanyonu'nun büyük bir tabiat parkı olduğunu ve birçok bitkiye ev sahipliği yaptığını söyleyen Gölhisar Orman İşletme Müdürü Ramazan Başaran, “Karanlıkdere Kanyonu Fethiye'ye 52 kilometre, Altınyayla'ya ise 50 kilometre olan derenin karşısı Muğla'ya bu tarafı Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı 2018 yılında ilan edilmiş bin 775 hektar yani 17 bin 750 dönümlük bir tabiat parkı.

13Masmavi suları ve tarihi yapılarıyla saklı cennet Karanlıkdere Kanyonu

Bu kanyonun uzunluğu 6 kilometre derinliği ise ortalama 800 metre. Burada asli ağaç türleri olarak kızılçam, karaçam, sedir, orman kavağı, çınar, menengiç, incir, zakkum gibi çok değişik türleri barındırıyor. Bunun dışında Dirmil Müşkürümü diye endemik bir türe de ev sahipliği yapıyor. Görülmesi gereken tabiat harikası bir yer.

14Masmavi suları ve tarihi yapılarıyla saklı cennet Karanlıkdere Kanyonu

Hem Fethiye'ye çok yakın hem de Altınyayla'ya çok yakın bir nokta. Biz burayı geçen sene çok profesyonel olmayan bir ekiple en uç noktası olan bin 200 rakımlı Ballık köyü noktasından buraya kadar yaklaşık 7 saatlik bir zaman diliminde yürüdük.

15Masmavi suları ve tarihi yapılarıyla saklı cennet Karanlıkdere Kanyonu

Bu kanyonun üçte birlik kısmında su var geri kalan kısımda su bulunmuyor. Buradaki su tamamen doğal olarak vadi tabanından çıkıyor” ifadelerini kullandı.