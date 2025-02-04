Masalsı Doğu Ekspresi'nin duraklarından Divriği Ulu Cami ziyaretçileri büyülüyor

'TURUN İNCİSİ OLDU'

İstanbul'dan gelen, yaptığı seyahatları sosyal medyadan paylaşan Helin Gözde Yılmaz, esere hayran kaldığını belirterek, "Gerçekten çok etkilendim. Buranın iyi tanıtımının yapılmadığını düşünüyorum. Her şehrin bir ulu camisi olur ama burası gerçekten çok etkileyici. İçerisi ve motifleri çok güzel ve etkileyici. Sivas'a daha önce gelmiştim ama Divriği'ye ilk defa geliyorum. Bura hakkında çok bilgi sahibi değildim ama beni çok etkiledi. İyi ki bu tura gelmişim. İyi ki burayı gezmişim. Çok mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Benim için bu turun incisi burası oldu. Çok mutluyum" diye konuştu.