Masalsı Doğu Ekspresi'nin duraklarından Divriği Ulu Cami ziyaretçileri büyülüyor
Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, restorasyon sonrası kentin en çok ziyaret edilen eserlerinin başında yer alıyor. Turistik amaçlı düzenlenen Doğu Ekspresi'nin durak noktalarından biri olan Divriği'ye gelen yolcuların ilk ziyaret ettikleri yer, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası oluyor. Eseri görenler, hayranlıklarını gizleyemiyor.
Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-
• 04 Şubat 2025 - 12:12 • Son Güncelleme:
Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-
• 04 Şubat 2025 - 12:12 • Son Güncelleme: