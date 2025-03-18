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Marteniçkalar artık 'Yarençika' adını aldı! Baharın Dilekler tutuldu, marteniçkalar çiçek açan ağaçlara bağlandı

Bursa'da Yaren leyleğin, 14 yıllık dostu balıkçı Adem Yılmaz ile kayığında buluşmasının ardından, Eskikaraağaç Leylek Köyü’nü ziyaret edenler, 1 Mart’ta dilek tutup, bileklerine taktıkları kırmızı-beyaz marteniçkalarını çıkararak ağaç dallarına bağladı. Leylek görüldüğü zaman, çiçek açan ağaçların dallarına bağlanınca dileklerin kabul olacağına inanılan marteniçkalar da artık ‘Yareniçka’ adını aldı.

Yiğithan HÜYÜK-Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA, (DHA)-
• 18 Mart 2025 - 11:52 • Son Güncelleme:
Yiğithan HÜYÜK-Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA, (DHA)-
• 18 Mart 2025 - 11:52 • Son Güncelleme:
1Marteniçkalar artık Yarençika adını aldı Baharın Dilekler tutuldu, marteniçkalar çiçek açan ağaçlara bağlandı

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

2Marteniçkalar artık Yarençika adını aldı Baharın Dilekler tutuldu, marteniçkalar çiçek açan ağaçlara bağlandı

Her göçte gelip, Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi. Eşi Nazlı’dan 2 gün sonra 15 Mart’ta gelen Yaren, Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Yaren ile Yılmaz'ın buluşmasını doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu.

3Marteniçkalar artık Yarençika adını aldı Baharın Dilekler tutuldu, marteniçkalar çiçek açan ağaçlara bağlandı

Bu müjdeli haberle birlikte Eskikaraağaç Leylek Köyü’ne akın eden Yarenseverler de 1 Mart’ta dilek tutup, bileklerine taktıkları kırmızı-beyaz marteniçkalarını çıkarıp, ağaç dallarına bağladı. Leylek görüldüğü zaman, çiçek açan ağaçların dallarına bağlanınca dileklerin kabul olacağına inanılan marteniçkalar da artık ‘Yareniçka’ adını aldı.

4MARTENİÇKA BİLEKLİKLERİNE ARTIK YARENİÇKA DİYORUZ

'MARTENİÇKA BİLEKLİKLERİNE ARTIK 'YARENİÇKA' DİYORUZ'

Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin kayıkta buluştuğu fotoğrafı 14’üncü kez çeken, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, “Eskikaraç Leylek Köyü, bu hafta sonunda özellikle Yaren leyleğin gelişiyle birlikte, birçok doğasever ve leyleksever ile Yaren leyleği merak edenlerin akınına uğradı.

5Marteniçkalar artık Yarençika adını aldı Baharın Dilekler tutuldu, marteniçkalar çiçek açan ağaçlara bağlandı

Yaren leyleğin hikayesi son yıllarda popüler olmaya başlayınca, insanlar tüm bir yılı Leylek Köyü'ne akın ederek geçirdi. Bu yıl Yaren'i beklerken sosyal medya hesaplarında çok güzel paylaşımlar yapıldı.

6Marteniçkalar artık Yarençika adını aldı Baharın Dilekler tutuldu, marteniçkalar çiçek açan ağaçlara bağlandı

Bunlardan bir tanesi de benim en çok hoşuma giden, ‘Yareniçka'ydı. Biliyorsunuz son yıllarda yine bir göçmen kültürü olarak, ülkemizde de yaygın görülmeye başladı.

7Marteniçkalar artık Yarençika adını aldı Baharın Dilekler tutuldu, marteniçkalar çiçek açan ağaçlara bağlandı

Bu yıl o bilekliklere birçok insan dedi ki, ‘Ben Yaren’i görünce çıkartacağım. Yaren için takıyorum bu bilekliği’. Bir isim önerisi gelmişti. Biz bu marteniçka bilekliklerine artık 'Yareniçka' diyoruz. Kabul de gördü gibi duruyor. Birçok insan artık bu bilekliklere 'Yareniçka' demeye başladı” diye konuştu.

8HER GÜN YAREN LEYLEĞİ İZLİYOR

HER GÜN YAREN LEYLEĞİ İZLİYOR

Köyün en şanslılarından biri ise Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın yuvasının karşısındaki binada yaşayan Ramazan Koca. Kilometrelerce uzaktan hem Yaren leyleği görmek hem de Yareniçkalarını bahar dallarına bağlamak için gelen yüzlerce kişinin aksine Koca, evinden her gün Yaren leyleği izliyor.

9Marteniçkalar artık Yarençika adını aldı Baharın Dilekler tutuldu, marteniçkalar çiçek açan ağaçlara bağlandı

Köye gelen ziyaretçileri, Yaren leyleği yakından görmeleri için evinde misafir eden Ramazan Koca, “Yaren leyleği yakından görmek için, benim evime çıkmak istiyorlar. Ben de izin veriyorum. Gelen herkes çok dikkatli inceliyor.

10Marteniçkalar artık Yarençika adını aldı Baharın Dilekler tutuldu, marteniçkalar çiçek açan ağaçlara bağlandı

Türkiye'nin her yerinden akın akın insanlar geliyor. Ben her gün Yaren leyleği izliyorum. Bir yumurta, iki, üç, dört, beş yumurta derken, yavruları çıkıyor. Onları beslerken izliyorum. Artık onu ailemden sayıyorum” dedi