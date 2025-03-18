Marteniçkalar artık 'Yarençika' adını aldı! Baharın Dilekler tutuldu, marteniçkalar çiçek açan ağaçlara bağlandı

Bu yıl o bilekliklere birçok insan dedi ki, ‘Ben Yaren’i görünce çıkartacağım. Yaren için takıyorum bu bilekliği’. Bir isim önerisi gelmişti. Biz bu marteniçka bilekliklerine artık 'Yareniçka' diyoruz. Kabul de gördü gibi duruyor. Birçok insan artık bu bilekliklere 'Yareniçka' demeye başladı” diye konuştu.