Marteniçkalar artık 'Yarençika' adını aldı! Baharın Dilekler tutuldu, marteniçkalar çiçek açan ağaçlara bağlandı
Bursa'da Yaren leyleğin, 14 yıllık dostu balıkçı Adem Yılmaz ile kayığında buluşmasının ardından, Eskikaraağaç Leylek Köyü’nü ziyaret edenler, 1 Mart’ta dilek tutup, bileklerine taktıkları kırmızı-beyaz marteniçkalarını çıkararak ağaç dallarına bağladı. Leylek görüldüğü zaman, çiçek açan ağaçların dallarına bağlanınca dileklerin kabul olacağına inanılan marteniçkalar da artık ‘Yareniçka’ adını aldı.
Yiğithan HÜYÜK-Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA, (DHA)-
• 18 Mart 2025 - 11:52 • Son Güncelleme:
Yiğithan HÜYÜK-Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA, (DHA)-
• 18 Mart 2025 - 11:52 • Son Güncelleme: