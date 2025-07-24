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Marmaris halk plajının zarif müdavimleri: Vatandaşlar ilgiye boğdu

24.07.2025 - 14:45Güncellenme Tarihi:

Yaz kış demeden Marmaris Halk Plajı’nı mesken tutan güvercinler, yalnızca sahilin değil, duyarlı vatandaşların da ilgi odağı. Her gün aynı saatlerde plaja gelen vatandaşlar, kuşları yalnızca beslemekle kalmıyor, aynı zamanda onlara bakım da yapıyor.

1Marmaris halk plajının zarif müdavimleri: Vatandaşlar ilgiye boğdu

Yaz kış demeden Marmaris Halk Plajı’nı mesken tutan güvercinler, yalnızca sahilin değil, duyarlı vatandaşların da ilgi odağı.

2Marmaris halk plajının zarif müdavimleri: Vatandaşlar ilgiye boğdu

Marmaris Halk plajında buğday ve ekmek kırıntısı atarak beslenilen, özellikle ayaklarına dolanan misina, ip, tel ya da kanatlarına yapışan teneke kutusu kalıntıları ve sakız gibi maddeler güvercinlerin hem uçmasını hem de yürümesini zorlaştırıyor.

3Marmaris halk plajının zarif müdavimleri: Vatandaşlar ilgiye boğdu

Duyarlı ilçe sakinleri ise bu durum karşısında duyarsız kalmayarak yaralı veya zorlanan kuşlara yardım eli uzatıyor.

4Marmaris halk plajının zarif müdavimleri: Vatandaşlar ilgiye boğdu

"Onlar bizim plajımızın en güzel süsleri" diyen vatandaşlar, "Kimisinin ayağına misina dolanmış, kimisinin kanadı yapışmış, yürüyemeyen ya da uçamayanları tespit edip elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Bu sahili sadece insanlar değil, bu canlar da paylaşıyor" diyerek herkesi doğaya ve hayvanlara karşı daha duyarlı olmaya davet ediyor.