Marmaris halk plajının zarif müdavimleri: Vatandaşlar ilgiye boğdu

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"Onlar bizim plajımızın en güzel süsleri" diyen vatandaşlar, "Kimisinin ayağına misina dolanmış, kimisinin kanadı yapışmış, yürüyemeyen ya da uçamayanları tespit edip elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Bu sahili sadece insanlar değil, bu canlar da paylaşıyor" diyerek herkesi doğaya ve hayvanlara karşı daha duyarlı olmaya davet ediyor.