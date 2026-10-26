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Marmara Denizi’nin tabanından 800 kilo 'sessiz katil' temizlendi

26.10.2026 - 16:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Marmara Denizi’nin Adalar çevresinde yürütülen deniz temizliği ve koruma çalışmalarında, su altından tam 800 kilogram hayalet ağ çıkarıldı. Deniz canlıları için ölümcül tuzak oluşturan bu atıklar, çıkarıldıkları coğrafi koordinatların üzerlerinde yer alacağı özel tasarım güneş gözlüklerine dönüştürülerek ekonomiye ve çevre farkındalığına kazandırılacak.

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1Marmara Denizi’nin tabanından 800 kilo 'sessiz katil' temizlendi

 Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Marmara Denizi'nin Adalar çevresinde deniz tabanından 800 kilogram hayalet ağ çıkardı. Deniz canlılarının ölümüne yol açan bu atıklar, koordinatların işlendiği özel güneş gözlüklerine dönüştürülerek geri kazandırılacak.

2Marmara Denizi’nin tabanından 800 kilo 'sessiz katil' temizlendi

Marmara Denizi'ndeki terk edilmiş "hayalet ağları" temizlemek için Deniz Yaşamını Koruma Derneği tarafından önemli bir çalışmaya imza atıldı. Yürütülen proje kapsamında Adalar çevresinde gerçekleştirilen su altı çalışmalarında deniz tabanında biriken yaklaşık 800 kilogram hayalet ağ tespit edilerek, sudan çıkarıldı.

3Marmara Denizi’nin tabanından 800 kilo 'sessiz katil' temizlendi

Deniz canlılarının yaşamını tehlikeye atan ve uzun yıllar doğada kaybolmayan bu atıklar, proje çerçevesinde ağların denizden çıkarıldığı coğrafi koordinatların çerçevelerine işlendiği özel tasarım güneş gözlüklerine dönüştürülecek.

4Marmara Denizi’nin tabanından 800 kilo 'sessiz katil' temizlendi

Bu sayede hem Marmara Denizi'nin tabanı tehlikeli atıklardan arındırılmış olacak hem de deniz koruma faaliyetlerine dikkat çeken sürdürülebilir bir farkındalık çalışması hayata geçirilecek.

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