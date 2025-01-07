Markette tanıştığı milli haltercinin önerisiyle başladığı okçulukta şampiyonluk istiyor

'METE GAZOZ’U ÖRNEK ALIYORUM'

Spora başlamadan önce içine kapanık biri olduğunu söyleyen Metehan Acar, “Avrupa Halter Şampiyonu Milli Sporcu Muammer Şahin ile markette karşılaştık. Beni, okçuluk sporuna yönlendirdi. Sporla ilgilenmemi tavsiye etti. ‘Neden sporla ilgilenmiyorsun’ dedi. Numarasını verdi. Bir hocaya yönlendirdi. Aileme durumu anlattım. Onlar da bana destek verdi. O da bocce hocasıydı. O da benim elimin kuvvetli olduğunu söyleyerek, okçuluk sporuna yönlendirdi. Hedefim Türkiye şampiyonu olarak, ardından da ülkemizi Avrupa ve Dünya şampiyonlarında temsil etmek istiyorum. Bu spora başladıktan sonra özgüvenim çok arttı. Daha önce içime kapanıktım. Spordan sonra daha çok ilgi alanım oldu. Burada da aile ortamı var. Bana da kardeşçe yaklaşıyorlar. Sporda hayat var. Ben burada engel oluşmadığını fark ettim. İçine kapanmasınlar, dışarı çıksınlar. Keyif alsınlar. Paralimpik oyunlarında ilk hedefim Türkiye şampiyonu olmak. Ardından da Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak. Mete Gazoz’u da örnek alıyorum” ifadelerini kullandı.