Markette kasiyer Merve'yi pompalı tüfekle öldüren katilin annesi: İyi ki yapmışlar, ellerine sağlık

KASİYER MERVE ACAR'IN ÖLDÜRÜLME ANLARI KAMERA YANSIDI

Bu arada, Merve Acar'ın öldürülme anları da marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde market önünde Yusuf Söylemez ile tartışan Hasan Söylemez'in içeri girmesi, ardından Yusuf Söylemez'in yanındaki 6 kişiyle ve elindeki pompalı tüfekle markete girip, önce Merve Acar'ı ardından Hasan Söylemez'i vurduğu görüldü. Görüntülerde ayrıca olay yerindeki vatandaşların Acar'a yardım etmeye çalışması ve Acar'ın sağlık ekiplerince ambulansa taşınması yer aldı.