Mardin'in tescilli doğal lezzeti Derik zeytinin hasadı sürüyor
20.10.2026 - 22:08Güncellenme Tarihi:
Mardin'de asırlık zeytin ağaçlarına ev sahipliği yapan Derik ilçesinde üreticilerin kışlık hazırlıklar ve pazar için yürüttüğü zeytin hasadı devam ediyor.
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Kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan doğal yöntemlerle yetiştirilen, ilçenin sembolü ve en önemli geçim kaynağı olan zeytin için çiftçiler günün ilk ışıklarıyla bahçelerin yolunu tutuyor.
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Başta halhalı olmak üzere zonciki, güleki, belloti ve melkabaz gibi 10'u aşkın çeşidin yetiştirildiği ilçede üreticiler, atalarından miras kalan ürünleri geleneksel yöntemlerle kırıp salamura haline getirerek sezona hazırlıyor.
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