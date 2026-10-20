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GündemMardin'in tescilli doğal lezzeti Derik zeytinin hasadı sürüyor
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Mardin'in tescilli doğal lezzeti Derik zeytinin hasadı sürüyor

20.10.2026 - 22:08Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Mardin'de asırlık zeytin ağaçlarına ev sahipliği yapan Derik ilçesinde üreticilerin kışlık hazırlıklar ve pazar için yürüttüğü zeytin hasadı devam ediyor.

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1Mardin'in tescilli doğal lezzeti Derik zeytinin hasadı sürüyor

Kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan doğal yöntemlerle yetiştirilen, ilçenin sembolü ve en önemli geçim kaynağı olan zeytin için çiftçiler günün ilk ışıklarıyla bahçelerin yolunu tutuyor.

2Mardin'in tescilli doğal lezzeti Derik zeytinin hasadı sürüyor

Başta halhalı olmak üzere zonciki, güleki, belloti ve melkabaz gibi 10'u aşkın çeşidin yetiştirildiği ilçede üreticiler, atalarından miras kalan ürünleri geleneksel yöntemlerle kırıp salamura haline getirerek sezona hazırlıyor.

3Mardin'in tescilli doğal lezzeti Derik zeytinin hasadı sürüyor

 

 

4Mardin'in tescilli doğal lezzeti Derik zeytinin hasadı sürüyor

 

 

5Mardin'in tescilli doğal lezzeti Derik zeytinin hasadı sürüyor

 

 

6Mardin'in tescilli doğal lezzeti Derik zeytinin hasadı sürüyor

 

 

7Mardin'in tescilli doğal lezzeti Derik zeytinin hasadı sürüyor

 

 

8Mardin'in tescilli doğal lezzeti Derik zeytinin hasadı sürüyor

 

 

9Mardin'in tescilli doğal lezzeti Derik zeytinin hasadı sürüyor

 

 

10Mardin'in tescilli doğal lezzeti Derik zeytinin hasadı sürüyor

 

 

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