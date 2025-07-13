Mardin'de seneler önce tadına bakmak için dikti! 81 ile kasa kasa satılıyor: Bu ürün hiçbir yerde yok
Kaynak : AA
Mardin'in Yeşilli ilçesinde yaklaşık 25 yıl önce sadece denemek amacıyla dikilen Napolyon cinsi kirazlar, bugün bölgenin tarım başarısının simgesi haline geldi. Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen ve hiçbir kimyasal işlem görmeyen bu özel kirazlar, Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor.
Mardin'e bağlı Koyunlu Mahallesi'ndeki üreticiler, sabahın ilk ışıklarında topladıkları kirazları, Türkiye'nin 81 iline gönderiyor. Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, bu yılki hasadın kalite ve aroma açısından mükemmel olduğunu, ancak iklim koşulları nedeniyle verimin düşük kaldığını belirtti.
Bölgenin tanıtımı için bu yıl 17.'si düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali ya da diğer adıyla Yeşilli Kiraz Festivali, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yaptı.
Başkan Demir festival öncesinde yaptığı açıklamada, "Festivalimizde Gazze için özel bir hassasiyet göstereceğiz. Kiraz satışlarından elde edilen gelirin bir kısmını, oradaki kardeşlerimize ulaştıracağız" ifadelerini kullanmıştı.
Koyunlu Mahallesi Muhtarı Çetin Ökmen, Türkiye'nin her köşesinde tadı dillere düşen kirazlarının eşsiz lezzetinin sırrının doğal yetiştirme yöntemlerinde yattığını vurguladı.
Muhtar Ökmen şöyle konuştu: "İlaç kullanmıyoruz, tamamen doğal. Bu yüzden bu kirazın benzeri yok. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz."
Kiraz üreticisi Abdülhamit Oral da sabahın ilk ışıklarıyla başladıkları hasadı günün sıcak saatlerine kadar devam ettirdiklerini söylüyor.
Üreticiler, her yıl olduğu gibi bu sezon da dalından taze toplanan kirazları, lezzet severlerle buluşturmanın gururunu yaşıyor.