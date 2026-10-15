Manzarayı görmek için Bitlis'e akın ediyorlar! Nemrut Krater Gölü sonbaharda renk değiştirdi

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Aydın’dan gelen akrabalarını Nemrut Krater Gölü’ne götüren Deniz Kandöre ise "Burası sıkça ziyaret ettiğimiz bir yer. Açıkçası sonbaharda bu kadar renkli bir ortam bulacağımızı tahmin etmemiştim. Bizim için de çok güzel oldu. Ziyaretçilerimiz de çok beğendi. Ziyaret etmek isteyen herkesi özellikle sonbaharda buraya bekleriz" diye konuştu.