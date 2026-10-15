Manzarayı görmek için Bitlis'e akın ediyorlar! Nemrut Krater Gölü sonbaharda renk değiştirdi
Bitlis’te bulunan Nemrut Krater Gölü, sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü. Eşsiz manzarasıyla doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını kendine çeken göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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Van Gölü Havzası'nda, Bitlis'in sınırlarında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü, sonbahar renklerine büründü.
Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle cezbeden Nemrut, yılın her döneminde farklı güzelliklerle çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Nemrut Krater Gölü ve çevresi bugünlerde ise fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü.
Aydın’dan Bitlis’e gelen Helin Kılıç, "Daha önce yaz aylarında gelmiştim. Yazın da renkler çok güzeldi. Bir de sonbaharda görmek istedim. Dronla çekilen görüntüleri görüyordum. O renk cümbüşünü merak ettim, canlı olarak da görmek istedim. Sonbaharı yaşamak ve hissetmek isteyen herkesin bence buraya uğraması gerekiyor" dedi.
Aydın’dan gelen akrabalarını Nemrut Krater Gölü’ne götüren Deniz Kandöre ise "Burası sıkça ziyaret ettiğimiz bir yer. Açıkçası sonbaharda bu kadar renkli bir ortam bulacağımızı tahmin etmemiştim. Bizim için de çok güzel oldu. Ziyaretçilerimiz de çok beğendi. Ziyaret etmek isteyen herkesi özellikle sonbaharda buraya bekleriz" diye konuştu.