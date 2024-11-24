Manisa'da öğretmenler gönüllü olarak Roberts hastası Muhammed'e evinde eğitim veriyor
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, doğuştan kol ve bacak kemiklerinin eksikliği olarak bilinen Roberts sendromu hastası Muhammed Ensar Aslanhan (11), enfeksiyon riski nedeniyle bu yıl okula gidemedi. Evlerine gönüllü olarak gelerek ders veren öğretmenleri sayesinde Muhammed hem eğitimden geri kalmıyor hem de okul heyecanı yaşıyor. Muhammed'e ders veren öğretmenlerinden Barış Kılavuz (47), "Muhammed Ensar, öğrettiklerimizi öğrenen, eğitime çok aç, istekli, 'Sürekli bana bir şey öğret' dercesine gözleri ışıl ışıl bir öğrenci. Bu nedenle severek, mutlulukla geliyoruz" dedi.
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)
• 24 Kasım 2024 - 16:28 • Son Güncelleme:
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)
• 24 Kasım 2024 - 16:28 • Son Güncelleme: