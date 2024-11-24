Manisa'da öğretmenler gönüllü olarak Roberts hastası Muhammed'e evinde eğitim veriyor

Onlara da görev verildiğinde bu görevi kesinlikle geri çevirmeyeceklerini düşünüyorum. Devletin elini bu çocuklarımızın üzerinde hissettirmemiz benim için en büyük şereftir. Burada sadece Muhammed Ensar'a ailesinin onun yanında olduğunun değil, yine onu düşünen devletinin de onun yanında olduğunu gösterebiliyorsak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.