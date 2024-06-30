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Gündem Mangusta kimin atı? 98. Gazi Koşusu favorisi Mangusta sahibi kim? Mangusta jokeyi Vedat Abiş kimdir, kaç yaşında?
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Mangusta kimin atı? 98. Gazi Koşusu favorisi Mangusta sahibi kim? Mangusta jokeyi Vedat Abiş kimdir, kaç yaşında?

Mangusta 98. Gazi Koşusu favorileri arasında yer alıyor. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 30 Haziran 2024 Pazar günü koşulacak Türk atçılığının derbisinde Mangusta yarış severlerin mercek altına aldığı safkanların başında geliyor. 22 İngiliz safkan İngiliz tayının yarışacağı Gazi Koşusu'nda 20 numarayla yarışacak Mangusta kimin atı? Mangusta sahibi kim? Bugün Mangusta'ya binen jokey Vedat Abiş kimdir?

• 30 Haziran 2024 - 13:38 • Son Güncelleme:
• 30 Haziran 2024 - 13:38 • Son Güncelleme:
1 Mangusta kimin atı 98. Gazi Koşusu favorisi Mangusta sahibi kim Mangusta jokeyi Vedat Abiş kimdir, kaç yaşında

Mangusta 98. Gazi Koşusu favorileri arasında yer alıyor. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 30 Haziran 2024 Pazar günü koşulacak Türk atçılığının derbisinde Mangusta yarış severlerin mercek altına aldığı safkanların başında geliyor. 22 İngiliz safkan İngiliz tayının yarışacağı Gazi Koşusu'nda 20 numarayla yarışacak Mangusta kimin atı? Mangusta sahibi kim? Bugün Mangusta'ya binen jokey Vedat Abiş kimdir?

2 Mangusta kimin atı 98. Gazi Koşusu favorisi Mangusta sahibi kim Mangusta jokeyi Vedat Abiş kimdir, kaç yaşında

98. Gazi Koşusu favorileri arasında yer alan İngiliz safkan Mangusta 2024 Kısrak Koşusu ve 2024 Dişi Tay Deneme koşularını kazanmıştır. Veliefendi Hipodromu'nda 30 Haziran saat 17:15'te 6. Koşuda koşulacak Gazi Koşusu'nda Mangusta önemli atlar arasında yer almaktadır.

3 Mangusta kimin atı 98. Gazi Koşusu favorisi Mangusta sahibi kim Mangusta jokeyi Vedat Abiş kimdir, kaç yaşında

Mangusta bugüne kadar koştuğu 7 yarıştan 5'ini birincilikle tamamlamıştır. Bir yarışta ikinci olan başarılı safkan bir koşuda da 4'üncü olmuştur.

4 Mangusta kimin atı 98. Gazi Koşusu favorisi Mangusta sahibi kim Mangusta jokeyi Vedat Abiş kimdir, kaç yaşında



MANGUSTA SAHİBİ KİMDİR?

NATIVE KHAN (FR)- CHANTALLE RUA / MOUNTAIN CAT (USA) orijini olan Mangusta'nın antrenörlüğünü Savaş Gürkan yapmaktadır. Mangusta'nın sahibi Murat Cavcav'dır.

5 Mangusta kimin atı 98. Gazi Koşusu favorisi Mangusta sahibi kim Mangusta jokeyi Vedat Abiş kimdir, kaç yaşında



VEDAT ABİŞ KİMDİR?

98. Gazi Koşusu'nda Mangusta isimli safkana binecek olan Jokey Vedat Abiş de yarış severlerin merakla araştırdığı isimlerin başında gelmektedir. Türk yarışçılığında son dönemde kazandığı başarılı yarışlarla gündeme gelen Vedat Abiş, Diyarbakırlıdır 20 yaşındaki Vedat Abiş, Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezinin 34’üncü dönemini birincilikle bitirdi ve 2019 yılında profesyonel olarak at binmeye başladı.

6 Mangusta kimin atı 98. Gazi Koşusu favorisi Mangusta sahibi kim Mangusta jokeyi Vedat Abiş kimdir, kaç yaşında

Toplamda 600’e yakın yarış kazanan, bu sene an itibariyle 151 birinciliği bulunan Vedat Abiş, Jokey Sıralamasında da ikinci sırada yer alıyor.

7 Mangusta kimin atı 98. Gazi Koşusu favorisi Mangusta sahibi kim Mangusta jokeyi Vedat Abiş kimdir, kaç yaşında



MURAT CAVCAV KİMDİR?

Murat Cavcav, 1963 yılında Ankara'da doğdu. Profesyonel iş hayatına 1984'te babasının kurduğu, Ankara, İstanbul, Mersin ile Urfa'da fabrika ve tesisleri bulunan, Avrupa, Asya ve Afrika'ya hububat ihraç eden bu şirkette başlayan Murat Cavcav, yönetim kurulu başkan vekilliği ve genel müdürlük görevlerinde de bulundu

8 Mangusta kimin atı 98. Gazi Koşusu favorisi Mangusta sahibi kim Mangusta jokeyi Vedat Abiş kimdir, kaç yaşında

Murat Cavcav, Ankara Gölbaşı ve Bolu'da at yetiştirmek için haralar kurdu. Bu tesislerde yetiştirilen atlar, başta Cumhurbaşkanlığı Koşusu olmak üzere birçok yarış kazandı.

9 Mangusta kimin atı 98. Gazi Koşusu favorisi Mangusta sahibi kim Mangusta jokeyi Vedat Abiş kimdir, kaç yaşında