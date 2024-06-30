Mangusta kimin atı? 98. Gazi Koşusu favorisi Mangusta sahibi kim? Mangusta jokeyi Vedat Abiş kimdir, kaç yaşında?
Mangusta 98. Gazi Koşusu favorileri arasında yer alıyor. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 30 Haziran 2024 Pazar günü koşulacak Türk atçılığının derbisinde Mangusta yarış severlerin mercek altına aldığı safkanların başında geliyor. 22 İngiliz safkan İngiliz tayının yarışacağı Gazi Koşusu'nda 20 numarayla yarışacak Mangusta kimin atı? Mangusta sahibi kim? Bugün Mangusta'ya binen jokey Vedat Abiş kimdir?
• 30 Haziran 2024 - 13:38 • Son Güncelleme:
• 30 Haziran 2024 - 13:38 • Son Güncelleme: