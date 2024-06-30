Mangusta kimin atı? 98. Gazi Koşusu favorisi Mangusta sahibi kim? Mangusta jokeyi Vedat Abiş kimdir, kaç yaşında?





MURAT CAVCAV KİMDİR?



Murat Cavcav, 1963 yılında Ankara'da doğdu. Profesyonel iş hayatına 1984'te babasının kurduğu, Ankara, İstanbul, Mersin ile Urfa'da fabrika ve tesisleri bulunan, Avrupa, Asya ve Afrika'ya hububat ihraç eden bu şirkette başlayan Murat Cavcav, yönetim kurulu başkan vekilliği ve genel müdürlük görevlerinde de bulundu