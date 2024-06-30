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Gündem Madras kimin atı? 98. Gazi Koşusu'nda koşan Madras'ın sahibi İhsan Erten kimdir? Madras'ın ganyanı kaç?
Haberler Gündem Haberleri Madras kimin atı? 98. Gazi Koşusu'nda koşan Madras'ın sahibi İhsan Erten kimdir? Madras'ın ganyanı kaç?

Madras kimin atı? 98. Gazi Koşusu'nda koşan Madras'ın sahibi İhsan Erten kimdir? Madras'ın ganyanı kaç?

Madras, bugün koşulacak 98. Gazi Koşusu'nun favorileri arasında yer alıyor. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 30 Haziran 2024 Pazar günü saat 17:15'te start alacak Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu'na 9 numarayla çıkacak Madras'ın jokeyi Özcan Yıldırım oldu. Peki Madras kimin atı, sahibi kim? Madras kaç ganyana geldi?

• 30 Haziran 2024 - 12:35 • Son Güncelleme:
• 30 Haziran 2024 - 12:35 • Son Güncelleme:
1 Madras kimin atı 98. Gazi Koşusunda koşan Madrasın sahibi İhsan Erten kimdir Madrasın ganyanı kaç

Madras, bugün koşulacak 98. Gazi Koşusu'nun favorileri arasında yer alıyor. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 30 Haziran 2024 Pazar günü saat 17:15'te start alacak Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu'na 9 numarayla çıkacak Madras'ın jokeyi Özcan Yıldırım oldu. Peki Madras kimin atı, sahibi kim? Madras kaç ganyana geldi?

2 Madras kimin atı 98. Gazi Koşusunda koşan Madrasın sahibi İhsan Erten kimdir Madrasın ganyanı kaç

98. Gazi Koşusu favorilerinden Madras'ın jokeyliğini bugün Özcan Yıldırım yapıyor. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının mücadele ettiği ve Türk atçılığının derbisi olarak bilinen Gazi Koşusu bugün yarışseverlerin gündeminde yerini aldı. 17 dişi 5 erkek safkanın koşacağı Gazi Koşusu'nda Madras isimli safkan da 9 numarayla start alacak. Son olarak Erkek Tay Deneme ve 2024 Sait Akson koşusunu kazanma başarısı gösteren Madras'ın sahibi kim, kimin atı?

3 MADRAS KİMİN ATI

MADRAS KİMİN ATI?

Yetiştiricisi ve sahibi İhsan Erten olan Madras isimli safkan bugüne kadar 16 yarışa çıktı. 9 kez birinci oldu, iki kez üçüncü, üç kez ikinci ve bir kez de dördüncülükle sahadan ayrıldı. Son olarak Haziran ayı başında çıktığı Sait Akson koşusunda birinci oldu.

4 Madras kimin atı 98. Gazi Koşusunda koşan Madrasın sahibi İhsan Erten kimdir Madrasın ganyanı kaç



ÖZCAN YILDIRIM KİMDİR?

1985 yılında Siirt'te doğan Özcan Yıldırım, 14 çocuklu bir ailede doğmuştur. 96. Gazi Koşusu'nda Secret Power ile birincliğe uzanmıştır.

5 Madras kimin atı 98. Gazi Koşusunda koşan Madrasın sahibi İhsan Erten kimdir Madrasın ganyanı kaç
6 Madras kimin atı 98. Gazi Koşusunda koşan Madrasın sahibi İhsan Erten kimdir Madrasın ganyanı kaç



MADRASIN SAHİBİ İHSAN ERTEN KİMDİR?

Mersin doğumlu olan İhsan Erten, atçılık sektörüne 2018 yılında girdi. Finansal piyasalarla ve ihracat ile ilgilenen İhsan Erten, Madras'ın dışında Espinoza, Sarabende, Baahubali gibi başarılı atların da sahibidir.