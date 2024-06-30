Madras kimin atı? 98. Gazi Koşusu'nda koşan Madras'ın sahibi İhsan Erten kimdir? Madras'ın ganyanı kaç?
Madras, bugün koşulacak 98. Gazi Koşusu'nun favorileri arasında yer alıyor. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 30 Haziran 2024 Pazar günü saat 17:15'te start alacak Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu'na 9 numarayla çıkacak Madras'ın jokeyi Özcan Yıldırım oldu. Peki Madras kimin atı, sahibi kim? Madras kaç ganyana geldi?
• 30 Haziran 2024 - 12:35 • Son Güncelleme:
• 30 Haziran 2024 - 12:35 • Son Güncelleme: