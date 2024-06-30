Madras kimin atı? 98. Gazi Koşusu'nda koşan Madras'ın sahibi İhsan Erten kimdir? Madras'ın ganyanı kaç?

MADRAS KİMİN ATI?

Yetiştiricisi ve sahibi İhsan Erten olan Madras isimli safkan bugüne kadar 16 yarışa çıktı. 9 kez birinci oldu, iki kez üçüncü, üç kez ikinci ve bir kez de dördüncülükle sahadan ayrıldı. Son olarak Haziran ayı başında çıktığı Sait Akson koşusunda birinci oldu.