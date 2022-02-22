Maç bitti isyan dinmedi! Galatasaray'ın yıldızına çok sert sözler 'Utanmaz terbiyesiz...'
Dün akşam Galatasaray'a 90+9'da yedikleri golle 3-2 kaybeden Göztepe cephesinde öfke ve isyan dinmiyor. Sarı kırmızılı kulübün Başkan Vekili Talat Papatya yaptığı açıklamalarla gündeme damga vururken, Papatya'nın "Asıl mesele saha dışında oynanan oyun." ifadeleri ise dikkat çekti.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki kritik müsabakada Galatasaray, Göztepe karşısında 2-1 yenik duruma düştüğü maçı yeni transferi Gomis'in penaltı golleriyle 3-2 kazandı. Teknik direktör Domenech Torrent galibiyet siftahı yaptı.
Kritik maçı kaybeden Göztepe camiası hakem, VAR hakemi ve Galatasaraylı oyuncuya tepkili. Kulüp Başkan Vekili Talat Papatya, yaptığı yazılı açıklamada oldukça ağır sözler sarf etti.
Asıl mesele saha dışında oynanan oyun. Müsabakadaki kararların doğru veya yanlışlığından bağımsız olarak, iki takım için de kritik ve haftanın belki de en önemli maçına geçmiş müsabakalarda karar ve tavırlarıyla camiamızın 'sıfır' tolerans göstereceği bilinen bir hakemi atayarak sinir uçlarımızla oynanmıştır. VAR'daki karar verme süreçleri de tuzu biberi oldu.
Kazanmak için her yolu mübah sayan bu zihniyetin Türk futbolunun marka değerine verdiği zarar ortadadır. Futbolun olmazsa olmazı ve en güzel unsuru taraftarın hassasiyetine dikkat etmeyen bu zihniyetle ligimiz daha çok yerlerde sürünür. Maçtaki utanç verici rakamları da kamuoyunun takdirine sunuyorum."
Maçtaki tüm goller, penaltı pozisyonları, VAR inceleme süreleri ve doktor müdahaleleri gerektiren süreleri incelediklerini belirten Papatya, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sadece bu sebepler ile oyun 29 dakika 28 saniye duraksamıştır. Oyunun uzatma süresi 9 dakika gösterilmiş olup, sadece uzatma süresi sonrasında yaşanan olaylar ile oyun bu bölümde 9 dakika 8 saniye duraksamıştır.
Bu hesaplamada korner, taç, frikik, faul aksiyonları dahil edilmemiştir. Bu organize planın parçası olan herkese hakkımız haram olsun. Zamanı gelince burunlarından fitil fitil nasıl getireceğimizi göreceksiniz. Göztepe ağır taştır, hepiniz altında ezileceksiniz. Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz. Son söz koşulsuz takımını destekleyen, ligin açık ara en renkli ve en ateşlisi olan taraftarımıza teşekkür ederiz."