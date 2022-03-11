Luiz Suarez'in maç sonu yorumu hem Barcelona hem de Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldırdı!

O dakikalarda G.Saray'ın defans göbeği kusursuz oynarken Katalanlar, son 15 dakikada çift santrfor hamlesini de Luuk de Jong ile denediler ama duvarı aşamadılar. Ligdeki hikâye başka ama Avrupa Ligi'nde buraya namağlup gelen ve Camp Nou'dan yine yenilmeden çıkan G.Saray için maç günü şu satırı düşmüştüm başlığa: 'Rövanşa 50 bin kişiyi getirin.' Gelecekler elbette ve Barça'nın tünelden çıkışını bekleyecekler… Söyleyecek daha çok şeyi var, olmalı G.Saray'ın…