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UEFA Avrupa LigiLuiz Suarez'in maç sonu yorumu hem Barcelona hem de Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldırdı!
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Luiz Suarez'in maç sonu yorumu hem Barcelona hem de Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldırdı!
• 11 Mart 2022 - 10:36 • Son Güncelleme:

Luiz Suarez'in maç sonu yorumu hem Barcelona hem de Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldırdı!

6 yıl Barcelona forması giydikten sonra Atletico Madrid'e transfer olan ve kariyerine bu kulüpte devam eden Luiz Suarez'in Barcelona - Galatasaray maçının ardından yaptığı yorumlar her iki kulübün taraftarlarını da çıldırttı.

• 11 Mart 2022 - 10:36 • Son Güncelleme:
1Luiz Suarezin maç sonu yorumu hem Barcelona hem de Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldırdı
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Camp Nou'da Barcelona'nın konuğu oldu. Maçın favorisi olarak gösterilen Barcelona oyunun kontrolünü elinde tutsa da ve pozisyonlar bulsa da golü bulamadı. Galatasaray'ın gösterdiği savunma performansıyla birlikte temsilcimiz zorlu maçı gol yemeden tamamladı.

2Luiz Suarezin maç sonu yorumu hem Barcelona hem de Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldırdı

0-0 biten maçtan sonra Galatasaray tur umudunu İstanbul'daki maça taşımayı başardı. Maçta İspanyol kaleci İnaki Pena'nın yaptığı kritik kurtarışlar geceye damga vurdu.

3Luiz Suarezin maç sonu yorumu hem Barcelona hem de Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldırdı

SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, dün oynanan maçla ilgili çarpıcı analiz ve değerlendirmelerde bulundu. Levent Tüzemen, "Galatasaray tarihi fark yer" diyenlere gönderme yaptı.

4LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

Avrupa Ligi'nde 'Kompakt futbol' anlayışıyla gruptan yenilmeden lider çıkan ve deplasmanda gol bile yemeyen G.Saraylı oyuncular, bu güçlü oyunlarını Barcelona önünde de başarıyla sergileyince yine gol yemediler ve yine zafer yazdılar.

5Luiz Suarezin maç sonu yorumu hem Barcelona hem de Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldırdı

İstanbul'da şimdi Barça'yı Galatasaray taraftarı bekliyor. Xavi ile birlikte yeniden 'Tiki-Taka' oyununa dönen Barça'ya karşı G.Saray geniş alanda oynamadığı gibi topu rakibine bırakıp dar alanda hata yapmamaya dikkat etti. İlk yarı Kerem, Barça savunmasının içinden geçti ama gol yapması gereken vuruşu beceremedi. Marcao-Nelsson ikilisi savunmada duvar ördü.

6Luiz Suarezin maç sonu yorumu hem Barcelona hem de Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldırdı

Basın toplantısında, 'Biz buraya Camp Nou'yu görmeye gelmedik' diyen kaleci Pena yaptığı başarılı kurtarışla büyük alkış aldı. Özellikle Depay'ın frikiğinde topu köşeden inanılmaz bir refleksle kurtardı. Pena gecenin yıldızı oldu.

7Luiz Suarezin maç sonu yorumu hem Barcelona hem de Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldırdı

Eğer Feghouli, Berkan ve Babel ilk 45'te Barça savunmasının arkasına attıkları final paslarında topu şiddetini ayarlayabilselerdi Kerem ve Mostafa golle burun buruna kalırdı.

8Luiz Suarezin maç sonu yorumu hem Barcelona hem de Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldırdı

G.Saray'ın güçlü oyunu önünde Barça pozisyon üretemeyince Xavi ikinci yarıda Busquets, Pique ve Dembele'yi aldı. Bu üç hamle Barça'nın daha etkili olmasını sağlarken, G.Saray'ın kaleye yakın ve daha derin savunma yapmasına neden oldu.

9Luiz Suarezin maç sonu yorumu hem Barcelona hem de Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldırdı

Boey ile Aanholt çok çalıştı. Taylan ile Berkan 'Kompakt oyunda' daha başarılı olduklarını gösterdi. Bu ikili, pas oyununda etkili değil ama mücadele anlamında daha başarılılar.

10Luiz Suarezin maç sonu yorumu hem Barcelona hem de Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldırdı

Türkiye'de 'Tarihi fark yerler' diyenlere inat G.Saraylı oyuncular bildikleri oyun anlayışıyla Camp Nou'da da gol yemeyerek tarih yazdılar. Yürekten oynayan, tekmeye kafa sokan, savaşan Galatasaraylı oyuncuları kutluyorum.

11BÜLENT TİMURLENK

BÜLENT TİMURLENK

Torres ve Depay ile başlayan Xavi karşısında Torrent, göbeği iyi kapatması gerektiğini biliyordu, Barça'yı kanatlara sürüklediğinde ise gelen yüksek ortalara Nelsson ve Marcao ile boy avantajını kullanacaktı. Taylan ve Berkan ve arkalarındaki iki stoper Frenkie De Jong ve Pedri'ye nefes aldırmayınca Barça son bir ayın en kısır 45 dakikasını geride bıraktı.

12Luiz Suarezin maç sonu yorumu hem Barcelona hem de Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldırdı

Boey tutuk başlamış, Mohamed top tutmakta zorlanıyor, Feghouli geçiş oyununda eksik kalıyordu ama Kerem yine Kerem'di. İlk yarıda takımını öne geçirecek pozisyonu da yakaladı… Barça'nın %65-70 topa sahip olacağı ve en az 15 hücum geliştireceği beklenen bir maçta çerçeveye 4 isabette kalması G.Saray'ı ayakta tuttu. Böyle deplasmanlar ekstra kaleci performansıyla başı dik terk edilir. Pena dün ilk yarıda iki topa, ikinci devrede de bir topa nefis plonjon atarken eksiği görülen yüksek topları da rahat topladı.

13Luiz Suarezin maç sonu yorumu hem Barcelona hem de Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldırdı

Xavi baktı ki pabuç pahalı, ikinci yarıya Busquets ve Dembele ile başlayıp oyunu iyice yıkmaya çalıştı rakip sahaya. Boey ikinci 45'te Dembele karşısında yıkılmazken Aanholt da hızlı Traore'nin kanalını iyi tıkadı. Atletico'ya 45 dakikada 3, Napoli'ye deplasmanda 4 atan Barça, Aubameyang'ı da son 30'da oyuna aldığında topu kaldırmaya başladı.

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O dakikalarda G.Saray'ın defans göbeği kusursuz oynarken Katalanlar, son 15 dakikada çift santrfor hamlesini de Luuk de Jong ile denediler ama duvarı aşamadılar. Ligdeki hikâye başka ama Avrupa Ligi'nde buraya namağlup gelen ve Camp Nou'dan yine yenilmeden çıkan G.Saray için maç günü şu satırı düşmüştüm başlığa: 'Rövanşa 50 bin kişiyi getirin.' Gelecekler elbette ve Barça'nın tünelden çıkışını bekleyecekler… Söyleyecek daha çok şeyi var, olmalı G.Saray'ın…

15Luiz Suarezin maç sonu yorumu hem Barcelona hem de Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldırdı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'ya Camp Nou'da kök söktürdü, bordo-mavililerin eski yıldızı Luis Suuarez'in açıklamalarına ise kimse anlam veremedi! Galatasaray için "Zayıf bir rakip" diyen Suarez, teknik direktör Xavi ve oyuncularını eleştirdi.

16Luiz Suarezin maç sonu yorumu hem Barcelona hem de Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldırdı

Luiz Suarez'in 0-0 biten maçla ilgili görüşleri: Galatasaray gibi zayıf bir rakibe karşı olsa da Avrupa maçlarında kazanma hırsı esas olmalıdır ve bu tür müsabakalarda, agresiflik, daha fazla koşmak, gol için daha arzulu olmak gibi asgarileri en iyi şekilde yerine getirmek gerekir. Tüm maç boyunca Xavi'nin takımının sahadaki anlayışını kavrayamadım. Barça beni büyük hayal kırıklığına uğrattı.

17Luiz Suarezin maç sonu yorumu hem Barcelona hem de Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldırdı

Öte yandan Galatasaray kafilesinin İstanbul'daki kar yağışından dolayı Barselona'daki programını bir gün daha uzattığı takımın en erken 12 Mart'ta ülkeye dönmesinin ön görüldüğü öğrenildi. Galatasaray'ın İstanbul'a inememesi halinde Antalya gibi farklı havaalanlarına gitme olasılığı da bulunuyor. Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın Barselona'da başlayacak.

18Luiz Suarezin maç sonu yorumu hem Barcelona hem de Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldırdı

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