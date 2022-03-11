Luiz Suarez'in maç sonu yorumu hem Barcelona hem de Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldırdı!
6 yıl Barcelona forması giydikten sonra Atletico Madrid'e transfer olan ve kariyerine bu kulüpte devam eden Luiz Suarez'in Barcelona - Galatasaray maçının ardından yaptığı yorumlar her iki kulübün taraftarlarını da çıldırttı.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Camp Nou'da Barcelona'nın konuğu oldu. Maçın favorisi olarak gösterilen Barcelona oyunun kontrolünü elinde tutsa da ve pozisyonlar bulsa da golü bulamadı. Galatasaray'ın gösterdiği savunma performansıyla birlikte temsilcimiz zorlu maçı gol yemeden tamamladı.
İstanbul'da şimdi Barça'yı Galatasaray taraftarı bekliyor. Xavi ile birlikte yeniden 'Tiki-Taka' oyununa dönen Barça'ya karşı G.Saray geniş alanda oynamadığı gibi topu rakibine bırakıp dar alanda hata yapmamaya dikkat etti. İlk yarı Kerem, Barça savunmasının içinden geçti ama gol yapması gereken vuruşu beceremedi. Marcao-Nelsson ikilisi savunmada duvar ördü.
BÜLENT TİMURLENK
Torres ve Depay ile başlayan Xavi karşısında Torrent, göbeği iyi kapatması gerektiğini biliyordu, Barça'yı kanatlara sürüklediğinde ise gelen yüksek ortalara Nelsson ve Marcao ile boy avantajını kullanacaktı. Taylan ve Berkan ve arkalarındaki iki stoper Frenkie De Jong ve Pedri'ye nefes aldırmayınca Barça son bir ayın en kısır 45 dakikasını geride bıraktı.
Boey tutuk başlamış, Mohamed top tutmakta zorlanıyor, Feghouli geçiş oyununda eksik kalıyordu ama Kerem yine Kerem'di. İlk yarıda takımını öne geçirecek pozisyonu da yakaladı… Barça'nın %65-70 topa sahip olacağı ve en az 15 hücum geliştireceği beklenen bir maçta çerçeveye 4 isabette kalması G.Saray'ı ayakta tuttu. Böyle deplasmanlar ekstra kaleci performansıyla başı dik terk edilir. Pena dün ilk yarıda iki topa, ikinci devrede de bir topa nefis plonjon atarken eksiği görülen yüksek topları da rahat topladı.
Xavi baktı ki pabuç pahalı, ikinci yarıya Busquets ve Dembele ile başlayıp oyunu iyice yıkmaya çalıştı rakip sahaya. Boey ikinci 45'te Dembele karşısında yıkılmazken Aanholt da hızlı Traore'nin kanalını iyi tıkadı. Atletico'ya 45 dakikada 3, Napoli'ye deplasmanda 4 atan Barça, Aubameyang'ı da son 30'da oyuna aldığında topu kaldırmaya başladı.
O dakikalarda G.Saray'ın defans göbeği kusursuz oynarken Katalanlar, son 15 dakikada çift santrfor hamlesini de Luuk de Jong ile denediler ama duvarı aşamadılar. Ligdeki hikâye başka ama Avrupa Ligi'nde buraya namağlup gelen ve Camp Nou'dan yine yenilmeden çıkan G.Saray için maç günü şu satırı düşmüştüm başlığa: 'Rövanşa 50 bin kişiyi getirin.' Gelecekler elbette ve Barça'nın tünelden çıkışını bekleyecekler… Söyleyecek daha çok şeyi var, olmalı G.Saray'ın…
Luiz Suarez'in 0-0 biten maçla ilgili görüşleri: Galatasaray gibi zayıf bir rakibe karşı olsa da Avrupa maçlarında kazanma hırsı esas olmalıdır ve bu tür müsabakalarda, agresiflik, daha fazla koşmak, gol için daha arzulu olmak gibi asgarileri en iyi şekilde yerine getirmek gerekir. Tüm maç boyunca Xavi'nin takımının sahadaki anlayışını kavrayamadım. Barça beni büyük hayal kırıklığına uğrattı.
Öte yandan Galatasaray kafilesinin İstanbul'daki kar yağışından dolayı Barselona'daki programını bir gün daha uzattığı takımın en erken 12 Mart'ta ülkeye dönmesinin ön görüldüğü öğrenildi. Galatasaray'ın İstanbul'a inememesi halinde Antalya gibi farklı havaalanlarına gitme olasılığı da bulunuyor. Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın Barselona'da başlayacak.