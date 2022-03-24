• 24 Mart 2022 - 12:42 • Son Güncelleme:
Love Island’ın yıldızı Anna Vakili popo ameliyatı için Türkiye'ye geldi! Takipçileriyle paylaştı...
Love Island’ın yıldızı Anna Vakili poposuna yaptırdığı ameliyatı yeterli bulmadı ve bir kere daha ameliyat olmak için kardeşiyle araştırma yapmadan Türkiye'ye geldi. Ucuz olduğu için hemen ameliyata giren Anna Vakili kötü bir deneyim yaşadı ve takipçileriyle bunu paylaştı.
• 24 Mart 2022 - 12:42 • Son Güncelleme:
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Love Island yarışmasının yıldızı Anna Vakili kalçalarından mennun olmadığı için ameliyat oldu. Ünlü isim Brezilya'daki popo kaldırma ameliyatı ile yaşadığı korkunç deneyimin ardından kendisinin ve kız kardeşi Mandi'nin 'öleceğini' düşündüğünü itiraf etti.
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TV yıldızı bu ameliyattan ders almadı ve Türkiye'ye uçtu.
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