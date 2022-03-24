Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinLove Island’ın yıldızı Anna Vakili popo ameliyatı için Türkiye'ye geldi! Takipçileriyle paylaştı...
HaberlerMagazin Haberleri Love Island’ın yıldızı Anna Vakili popo ameliyatı için Türkiye'ye geldi! Takipçileriyle paylaştı...
• 24 Mart 2022 - 12:42 • Son Güncelleme:

Love Island’ın yıldızı Anna Vakili popo ameliyatı için Türkiye'ye geldi! Takipçileriyle paylaştı...

Love Island’ın yıldızı Anna Vakili poposuna yaptırdığı ameliyatı yeterli bulmadı ve bir kere daha ameliyat olmak için kardeşiyle araştırma yapmadan Türkiye'ye geldi. Ucuz olduğu için hemen ameliyata giren Anna Vakili kötü bir deneyim yaşadı ve takipçileriyle bunu paylaştı.

• 24 Mart 2022 - 12:42 • Son Güncelleme:
1Love Island’ın yıldızı Anna Vakili popo ameliyatı için Türkiyeye geldi Takipçileriyle paylaştı...
ABONE OL

Love Island yarışmasının yıldızı Anna Vakili kalçalarından mennun olmadığı için ameliyat oldu. Ünlü isim Brezilya'daki popo kaldırma ameliyatı ile yaşadığı korkunç deneyimin ardından kendisinin ve kız kardeşi Mandi'nin 'öleceğini' düşündüğünü itiraf etti.

2Love Island’ın yıldızı Anna Vakili popo ameliyatı için Türkiyeye geldi Takipçileriyle paylaştı...

TV yıldızı bu ameliyattan ders almadı ve Türkiye'ye uçtu.

3Love Island’ın yıldızı Anna Vakili popo ameliyatı için Türkiyeye geldi Takipçileriyle paylaştı...

Anna ve kardeşi araştırma yapmadan Türkiye'de ameliyat oldu. Ünlü isim kendisini 'Frankenstein gibi' gösteren gizli ameliyatın ardında pişman olduğunu açıkladı.

4Love Island’ın yıldızı Anna Vakili popo ameliyatı için Türkiyeye geldi Takipçileriyle paylaştı...

Anna Vakili "Türkiye'ye gittik ve yurt dışında öleceğimizi düşündük. Çok korkunçtu." dedi. Anna Vakili açıklamasının devamında şunları söyledi:

5Love Island’ın yıldızı Anna Vakili popo ameliyatı için Türkiyeye geldi Takipçileriyle paylaştı...

"Ameliyatımızın ardından bir iki gün sonra otel odasında kanlar içinde bayılmak üzereydik. Cinayet mahalli gibiydi, ikimiz de otel odasında yığıldık. Sargılı, kanayan... korku filmi gibiydi. Araştırma yapmadan böyle riskler almayın."

6Love Island’ın yıldızı Anna Vakili popo ameliyatı için Türkiyeye geldi Takipçileriyle paylaştı...

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Gülşen'den yine çok konuşulacak kıyafet!

    Gülşen'den yine çok konuşulacak kıyafet!

    Erguvan ailesine büyük şok! Zafer'in ölümüyle yüzleşiyorlar...

    Erguvan ailesine büyük şok! Zafer'in ölümüyle yüzleşiyorlar...

    Cindy Marina'dan "Galatasaray mı Fenerbahçe mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt!

    Cindy Marina'dan "Galatasaray mı Fenerbahçe mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt!

    Love Island’ın yıldızı Anna Vakili popo ameliyatı için Türkiye'ye geldi! Takipçileriyle paylaştı...

    Love Island’ın yıldızı Anna Vakili popo ameliyatı için Türkiye'ye geldi! Takipçileriyle paylaştı...