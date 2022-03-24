Love Island’ın yıldızı Anna Vakili popo ameliyatı için Türkiye'ye geldi! Takipçileriyle paylaştı...

Love Island yarışmasının yıldızı Anna Vakili kalçalarından mennun olmadığı için ameliyat oldu. Ünlü isim Brezilya'daki popo kaldırma ameliyatı ile yaşadığı korkunç deneyimin ardından kendisinin ve kız kardeşi Mandi'nin 'öleceğini' düşündüğünü itiraf etti.