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Lokma dağıtıldı, semah dönüldü: Kırıkkale'de hak yerini buldu

03.08.2025 - 08:25Güncellenme Tarihi:

Kırıkkale'de düzenlenen "aşure lokması" etkinliğinde deyişler eşliğinde semah dönüldü.

1Lokma dağıtıldı, semah dönüldü: Kırıkkale'de hak yerini buldu

Kırıkkale Belediyesi ile Alevi Kültür Derneği tarafından "aşure lokması" etkinliği düzenlendi.

2Lokma dağıtıldı, semah dönüldü: Kırıkkale'de hak yerini buldu

Muharrem ayı nedeniyle 12 gün süren matem orucunun ardından Büyükşehir Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, aşure lokmalarını paylaştı. Etkinlikte deyişler eşliğinde semah dönüldü.

3Lokma dağıtıldı, semah dönüldü: Kırıkkale'de hak yerini buldu

Belediye Başkanı Ahmet Önal yaptığı açıklamada, "İkramlarımız oldu, hak kabul etsin. Semah ekibimiz çok başarılıydı, yürekten teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik oldu; birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdik. Kırıkkale güzel günler yaşıyor. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

4Lokma dağıtıldı, semah dönüldü: Kırıkkale'de hak yerini buldu

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Canan Albayrak, "Birliğin, beraberliğin Alevi-Sünni demeden hepimizi bir araya getirmesi çok anlamlıydı" ifadelerini kullandı.

5Lokma dağıtıldı, semah dönüldü: Kırıkkale'de hak yerini buldu

Leyla Taşdelen ise, "Hak yerini bulsun, Allah aşurelerimizi kabul etsin" dedi.