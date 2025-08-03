Lokma dağıtıldı, semah dönüldü: Kırıkkale'de hak yerini buldu

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Belediye Başkanı Ahmet Önal yaptığı açıklamada, "İkramlarımız oldu, hak kabul etsin. Semah ekibimiz çok başarılıydı, yürekten teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik oldu; birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdik. Kırıkkale güzel günler yaşıyor. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.