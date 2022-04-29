Libidoyu yükseltiyor, testosteronu artırıyor, kısırlık riskini düşürüyor! Hepsi cinsel gücü artırıyor...

Testosteron seviyesindeki bu düşüşün durdurulması ve tekrar artışa geçmesinin en uygulanabilir yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor. Bazı besinler var ki, resmen mucizevi etki gösteriyor. Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan kısırlık durumunun sadece kadınlardan kaynaklı olmadığı, erkeklerden de kaynaklandığı artık biliniyor. Peki, neden erkeklerin sperm kalitesinde ve sayısında düşüş meydana geliyor? Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Köşkeroğlu, cinsel gücü artıran besinleri bir bir sıraladı...