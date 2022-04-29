Libidoyu yükseltiyor, testosteronu artırıyor, kısırlık riskini düşürüyor! Hepsi cinsel gücü artırıyor...
Libidonun yükselmesini sağlayarak cinsel isteği artırıyor, testosteron seviyesini de artırarak kısırlığın azalmasına yardımcı oluyor. Magnezyum bakımından çok zengin, en büyük D vitamini kaynağıdır. Kolesterol değerini düşürüyor, kalp ve damarların sağlığını koruyor, ereksiyon durumunu ve sperm seviyesi artırıyor. Yorgunluk hissine ve iktidarsızlığa karşı öneriliyor, sabah kalkınca 1-2 adet tüketmek çok fayda sağlıyor. A, B, C, B6, B5 vitaminleri açısından da zengin, eski Yunan ve Romalılardan beri sevilerek tüketiliyor, afrodizyak etkisi yapıyor. Yüksek miktarda kalsiyum, demir ve fosfor içeriyor, tam bir antioksidan deposu. İşte cinsel hayata büyük katkı sağlayan etkili besinlerin listesi...
Testosteron seviyesindeki bu düşüşün durdurulması ve tekrar artışa geçmesinin en uygulanabilir yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor. Bazı besinler var ki, resmen mucizevi etki gösteriyor. Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan kısırlık durumunun sadece kadınlardan kaynaklı olmadığı, erkeklerden de kaynaklandığı artık biliniyor. Peki, neden erkeklerin sperm kalitesinde ve sayısında düşüş meydana geliyor? Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Köşkeroğlu, cinsel gücü artıran besinleri bir bir sıraladı...
MUZ
İçerdiği bromelain enzimi sayesinde libidonun artmasını sağlar ve cinsel isteği arttırır
KUŞKONMAZ VE BROKOLİ
İçerdiği folik asit (B9) vitamini sayesinde düzenli tüketildiğinde testosteron seviyesi üzerinde ciddi artışlar meydana getirmektedir.
YUMURTA
İçerdiği E vitamini sayesinde kısırlığın azalmasına yardımcı olur.
USKUMRU
D vitaminin en büyük kaynaklarından olan bu besin testosteron miktarının artmasını sağlamaktadır.
D3 VİTAMİNİ
Beslenmelerinde D3 vitamini arttıran kişilerin testosteron seviyelerinin 4 kat arttığı gözlemlenmiştir.
KIRMIZI ET
İçerdiği çinko sayesinde serum testosteron düzeyinde artış sağlamaktadır.
ISPANAK
Magnezyum açısından yüksek olduğundan testosteron seviyesini %24 oranında arttırdığı görülmektedir.
BİTKİSEL YAĞLAR
Bilinçli miktarda tüketildiği takdirde kolesterol değerini düşürüp, kalp ve damarların sağlığını koruyarak ereksiyon durumunu ve sperm seviyesi arttırır.
BİTTER ÇİKOLATA
İçerdiği L - Arginine aminoasiti sayesinde testosteron miktarının artmasını sağlamaktadır.
İSTİRİDYE
İçerdiği çinko sayesinde testosteron artışını, sperm seviyesinin ve kalitesinin artmasını sağlar.
ASYA GİNSENG
Yorgunluk hissi ve iktidarsızlık durumunda kullanımı önerilen ginsengin testosteron seviyesi üzerinde artış sağladığı gözlemlenmiştir.
Köşkeroğlu, bu besinlerin ne şekilde tüketileceği konusunda da şöyle diyor: Sabah kalktığınızda almanız gereken protein miktarını 1-2 adet yumurtadan, ana öğünlerden yaklaşık 2,5-3 saat sonra yapmanız gereken ara öğünlerde meyve tercihinizi muzdan, yemekleri de kullandığınız yağı zeytinyağından yana kullanarak, öğle ve akşam yemeklerinde ise balık veya kırmızı et tüketerek testosteron seviyenizin artmasını sağlayabilirsiniz.
CİNSEL GÜCÜ ARTIRAN BESİNLER
Öte yandan New York Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olan Steven Lamm, kalp hastalıklarının engellemenin en iyi yolunun cinsel ilişki olduğunu belirtiyorlar. Cinsel gücü arttıran yiyecekleri öğrenerek, bedeninizi ve beyninizi yatak odası için hazırlamış olabilirsiniz. İşte cinsel gücü artıran diğer besinler...
YEŞİL ÇAY
Journal of Nutrition'da yapılan bir araştırmada, 12 hafta boyunca günde üç ila beş bardak yeşil çay tüketen kişilerin vücut ağırlığında yaklaşık yüzde 5'lik bir düşüş yaşadıkları ortaya çıkmıştır.
C VİTAMİNİ
Texas Tıp Şubesi'ndeki araştırmaya göre günde en az 200 miligram C vitamini tüketen erkeklerde sperm sayısı ve kalitesi artıyor.
AVOKADO
Aztekler avokadoya görüntüsünden dolayı testis ağacı ismini veriyorlar. Fakat avokadoların afrodizyak etkisi barındırmasının en önemli nedeni bu meyvenin içerisindeki doymuş ve doymamış yağ oranlarıdır. Aynı zamanda avokado, hem erkeklerde hem de kadınlarda libidoyu artırmaya yardımcı olan iki element olan B6 vitamini (erkek hormon üretimini artıran bir besin) ve potasyum içerir.
BADEM
Esansiyel yağ asitlerinin başlıca kaynağıdır. Bunlar, bir erkeğin sağlıklı hormon üretimi sağlamasına yardımcı olduğu için hayati öneme sahiptir. Ek olarak, badem kokusunun kadınlarda tutku uyandırdığı da iddia edilmektedir. Kendi ruh halinizi cinselliğe teşvik etmek için badem kokulu mumlar yakarak cinsel performansınızı arttırabilirsiniz.
KARACİĞER
Karaciğer, İyi bir glutamin kaynağıdır ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olur. Karaciğeri beslenme alışkanlıklarınıza eklerseniz, cinsel gücü arttırabilirsiniz.
SARIMSAK
Sarımsak, cinsel organlara kan akışını arttıran bir madde olan allicin maddesi içerir. Bu şekilde, cinsel gücü arttırmaya yardımcı olmak için oldukça etkili bir besindir. Eğer sarımsak kokusunun rahatsızlık vereceğini düşünüyorsanız sarımsak içerikli bitkisel kapsülleri doktor kontrolünde kullanabilirsiniz.
ROKA
Günümüzde araştırmalar, koyu yeşil yapraklı yeşillikler içinde bulunan minerallerin ve antioksidanların, cinsel sağlığımız için hayati önem taşıdığını ortaya çıkarmıştır. Çünkü libidomuzu olumsuz yönde etkilediği düşünülen bazı çevresel kirleticilerin emilimini engellemeye yardımcı oldukları bilinmektedir.
GREYFURT
Greyfurt C vitamini açısından en zengin olan meyveler arasında yer almaktadır. C vitamini erkeklerde hem sperm üretiminin artmasına hem de cinsel gücü arttırmada oldukça etkilidir. Greyfurdun dışında mandalina, portakal, limon cinsel gücü arttırmaya yardımcı olan diğer meyvelerdir.
ÇİLEK
Küçük, sevimli ve pembe, içerisinde A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, demir ve fosfor içeriyor. Bu kadar yararlı bir meyve olan çileğin cinsel açıdan faydaları ise; sperm miktarını artırıyor ve cinsel organları besliyor.
ZENCEFİL
Zencefil, kan akışına yardımcı olarak, seks hayatınızı geliştirebilecek başka bir besindir. Uluslararası Kardiyoloji Dergisi'nde yapılan bir araştırmaya göre, haftada birkaç kez sadece birkaç çay kaşığı zencefil tüketmek, hem kalp sağlığı hem de cinsel gücü arttırmada oldukça etkilidir.
GÜNDE 1 ADET ELMA
Günde 1 adet elma hastalıkları uzaklaştırmanın yanı sıra yüksek miktarda antioksidan içeriği sayesinde cinsel gücü de arttırmaya yardımcı olmaktadır.
PANCAR
Yakın zamanda yapılan araştırmalarda pancar suyunun beyinlerine ölçülebilir şekilde kan akışını geliştirdiğini keşfettiler. Bu da cinsel gücün artmasına yardımcı olan en belirgin özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. (CNN Türk-Milliyet)