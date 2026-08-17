LGS 2. NAKİLDE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK? 2026 MEB komisyon başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?
LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam ediyor. MEB’in 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Takvimi’ne göre il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17 Ağustos’ta başladı. Başvurular 26 Ağustos 2026’ya kadar devam edecek, komisyon yerleştirmeleri ise 28 Ağustos’ta tamamlanacak. Peki LGS komisyon başvurusu nasıl yapılır, 2. nakilde yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak, boş kontenjan başvuruları ne zaman bitecek? İşte MEB takvimine göre süreçte merak edilenler...
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LGS tercih ve nakil maratonunda son aşamaya gelindi. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 14 Ağustos’ta açıklandı. Tercihlerinin ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için ise süreç tamamen sona ermiş değil.MEB, bu öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları üzerinden ayrı bir yerleştirme süreci yürütüyor. Başvurular 17 Ağustos itibarıyla başladı.
LGS KOMİSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
LGS kapsamında iki nakil döneminin ardından hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler, 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek. MEB’in yayımladığı 2026 takviminde başvuruların il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla alınacağı belirtiliyor. Ancak Bakanlığın merkezi takviminde bütün iller için geçerli tek bir çevrim içi başvuru ekranı ya da ortak bir belge listesi yer almıyor. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, bulundukları il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün duyurularını takip etmeli. Başvurunun nereden, hangi belgelerle ve hangi birim üzerinden alınacağına ilişkin uygulama ayrıntıları yerel müdürlükler tarafından duyurulabilir.
LGS 2. NAKİLDE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?
LGS 2. nakil sonucunda da herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuracak.MEB takvimine göre bu öğrenciler için başvuru dönemi 17 Ağustos 2026’da başladı. Komisyonlar, boş kalan kontenjanlar ve yerleştirme kuralları çerçevesinde işlemleri yürütecek. Komisyon yerleştirmeleri 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak. Bu nedenle ikinci nakilde de yerleşemeyen öğrencilerin 26 Ağustos’u beklemeden bulundukları yerdeki il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün güncel duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.
LGS BOŞ KONTENJAN BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
LGS kapsamında hiçbir okula yerleşemeyen öğrencilerin il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına yapacağı başvurular 26 Ağustos 2026’da sona erecek.
Takvim şöyle:
Komisyon başvuruları: 17-26 Ağustos
2026 Komisyon yerleştirmelerinin tamamlanması: 28 Ağustos 2026
Bu dönem, 1. ve 2. nakil aşamalarında da herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için yürütülen ayrı bir süreç.
LGS KOMİSYON BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLADI?
Başvurular 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü başladı.
Öğrencilerin başvuru için 26 Ağustos’a kadar süresi bulunuyor.
Komisyonların yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos’ta tamamlanacak.
LGS KOMİSYON YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
MEB takvimine göre il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarının yerleştirme işlemleri 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.
Bakanlığın merkezi takviminde bu aşama için bütün öğrenciler açısından ortak bir sonuç açıklama saati belirtilmiyor.
Bu nedenle öğrencilerin başvuru yaptıkları il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün duyurularını takip etmesi gerekiyor.
LGS KOMİSYON BAŞVURUSU E-OKUL’DAN MI YAPILACAK?
MEB’in merkezi takviminde bu aşama, “il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru” olarak tanımlanıyor.
Bu ifade, 1. ve 2. nakil tercihlerinde kullanılan normal e-Okul tercih sürecinden farklı bir aşamaya işaret ediyor.
Merkezi duyuruda bu komisyon başvuruları için herkesin kullanacağı ayrı bir e-Okul başvuru ekranı ilan edilmiş değil.
Bu nedenle sadece e-Okul’da yeni bir tercih ekranı açılmasını beklemek yerine, il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün açıklamalarını takip etmek gerekiyor.
LGS BOŞ KONTENJANLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
MEB, yerleştirme sürecinde boş kontenjan bilgilerini yayımlıyor.
Öğrenciler ve veliler güncel okul ve kontenjan bilgilerini MEB’in resmî kanallarından ve ilgili millî eğitim müdürlüklerinin duyurularından kontrol etmeli.
Komisyon sürecinde de güncel boş kontenjan bilgileri önem taşıyor.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?
2026 LGS yerleştirmeye esas ikinci nakil tercihleri 10-12 Ağustos tarihleri arasında alındı.Sonuçlar 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sonuçların ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için komisyon aşaması başladı.
LGS KOMİSYON YERLEŞTİRMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Bu süreç, nakil dönemlerinin ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencileri kapsıyor.
Yani 2. nakil sonucunda da bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurması gerekiyor.
Hâlihazırda bir okula yerleşmiş öğrencilerin sonraki nakil işlemleri ise farklı süreç kapsamında yürütülüyor.
KOMİSYON YERLEŞTİRMESİNDEN SONRA NE OLACAK?
Komisyon yerleştirmeleri 28 Ağustos’ta tamamlanacak.
MEB takvimine göre yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında okul ve kurumlar tarafından alınacak.
Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül 2026’da açıklanacak.
2026 LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ
5 Ağustos: İlk yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5-7 Ağustos: 1. nakil tercihleri 10 Ağustos: 1. nakil sonuçları 10-12 Ağustos: 2. nakil tercihleri 14 Ağustos: 2. nakil sonuçları 17-26 Ağustos: İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvuruları 28 Ağustos: Komisyon yerleştirmelerinin tamamlanması 31 Ağustos-3
Eylül: Yatılılık başvuruları 4 Eylül: Yatılılık yerleştirme sonuçları
LGS 2. NAKİLDE YERLEŞEMEYENLER İÇİN SON DURUM
17 Ağustos itibarıyla süreç başladı.
LGS 2. nakil sonuçlarında da herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler 26 Ağustos’a kadar il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek.
Komisyon yerleştirmeleri 28 Ağustos’ta tamamlanacak.
En önemli nokta ise başvurunun son güne bırakılmaması ve öğrencinin bulunduğu il ya da ilçe millî eğitim müdürlüğünün güncel duyurularının takip edilmesi.