LGS 2. NAKİLDE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK? 2026 MEB komisyon başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?

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LGS KOMİSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



LGS kapsamında iki nakil döneminin ardından hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler, 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek. MEB’in yayımladığı 2026 takviminde başvuruların il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla alınacağı belirtiliyor. Ancak Bakanlığın merkezi takviminde bütün iller için geçerli tek bir çevrim içi başvuru ekranı ya da ortak bir belge listesi yer almıyor. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, bulundukları il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün duyurularını takip etmeli. Başvurunun nereden, hangi belgelerle ve hangi birim üzerinden alınacağına ilişkin uygulama ayrıntıları yerel müdürlükler tarafından duyurulabilir.