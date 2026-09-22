Lezzetli çayın sırrı ortaya çıktı: 45 dakika bekletiyorlar, bayatlamıyor

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Evde çay demlerken yapılan en büyük hatanın çayın üzerine sıcak su dökmek olduğunu savunan Göğne, "Aynı çayı vatandaş evde demleyemiyor. Çünkü bizler kazanda yüksek derecede çay yapıyoruz. Evdeki demlik ve ocağı kullanmıyoruz. Yavaş demlenen çay, sıcak suda demlenen çaya göre daha lezzetli oluyor. Sıcak suyla demlenen çay erken çöküyor ve erken bayatlıyor" diye konuştu.