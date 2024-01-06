Lapa lapa yağacak! İstanbul'da kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, Sibirya soğukları fena vuracak

Buna bağlı olarak Pazar gününden itibaren bölge genelinde sağanak ve yağmur şeklinde başlayacak yağışların Salı gününe kadar devam edeceği, yağışların Salı akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması tahmin ediliyor. Çarşamba günü yağışlar hafifleyerek akşam saatlerinden sonra bölgemizi terk etmesi bekleniyor.