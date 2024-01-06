Lapa lapa yağacak! İstanbul'da kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, Sibirya soğukları fena vuracak
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken son dakika uyarısı geldi. Sıcaklıklar düşecek. Yoğun kar yağışı pek çok kenti esir alacak. Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul dahil çok sayıda ilde kar alarmı verildi. Meteoroloji ve AKOM'dan art arda uyarılar geldi. İstanbul'da lapa lapa kar etkisini gösterecek. Kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. İşte hava durumu detayları ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak...
• 06 Ocak 2024 - 08:13 • Son Güncelleme:
• 06 Ocak 2024 - 08:13 • Son Güncelleme: