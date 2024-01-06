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GündemLapa lapa yağacak! İstanbul'da kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, Sibirya soğukları fena vuracak
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Lapa lapa yağacak! İstanbul'da kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, Sibirya soğukları fena vuracak

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken son dakika uyarısı geldi. Sıcaklıklar düşecek. Yoğun kar yağışı pek çok kenti esir alacak. Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul dahil çok sayıda ilde kar alarmı verildi. Meteoroloji ve AKOM'dan art arda uyarılar geldi. İstanbul'da lapa lapa kar etkisini gösterecek. Kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. İşte hava durumu detayları ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak...

• 06 Ocak 2024 - 08:13 • Son Güncelleme:
• 06 Ocak 2024 - 08:13 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa yağacak İstanbulda kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, Sibirya soğukları fena vuracak

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar özellikle uyarıldı. Karın en yoğun olacağı saat MGM tarafından açıklandı. AKOM alarm seviyesine geçti.

2Lapa lapa yağacak İstanbulda kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, Sibirya soğukları fena vuracak

Küresel ısınmanın etkisiyle sıcaklıklar bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, İstanbul’da kış henüz etkisini göstermedi.

3Lapa lapa yağacak İstanbulda kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, Sibirya soğukları fena vuracak

Salı günü kutuplardan gelen ve Balkanlar üzerinden Türkiye’ye girecek soğuk hava dalgasının etkisiyle kente kar yağacağı tahmin ediliyor.

4Lapa lapa yağacak İstanbulda kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, Sibirya soğukları fena vuracak

Pazartesi gününden itibaren Sibirya soğuklarının etkisini girecek olan İstanbul’da sıcaklık 5 ila 8 derece düşecek.

5Lapa lapa yağacak İstanbulda kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, Sibirya soğukları fena vuracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet işleri Daire Başkanlığı’na bağlı AKOM’un tahminine göre kentte lodosun getirdiği ılık hava, 8 Ocak Pazartesi’ye kadar etkili olacak.

6Lapa lapa yağacak İstanbulda kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, Sibirya soğukları fena vuracak

AKOM, 9 ve 10 Ocak’ta kara dönüşmesini öngörüyor. 9 Ocak, Salı günü kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba günü ise kent genelinde kar yağışının gerçekleşmesi bekleniyor.

7Lapa lapa yağacak İstanbulda kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, Sibirya soğukları fena vuracak

Buna bağlı olarak öncelikle yurdun batı bölgelerinde sağanak ile güney ve batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm yurtta etkili olması tahmin ediliyor.

8Lapa lapa yağacak İstanbulda kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, Sibirya soğukları fena vuracak

10.01.2024 Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, Ülkemizin güney ve batı kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve batı kesimlerde (kıyı kesimler hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, güney ve batı kesimler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

9Lapa lapa yağacak İstanbulda kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, Sibirya soğukları fena vuracak

Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 10.01.2024 (Çarşamba) günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

10Lapa lapa yağacak İstanbulda kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, Sibirya soğukları fena vuracak

Rüzgârın, Pazar ve Pazartesi günleri batı ve iç bölgelerde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

11AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

AKOM’un paylaştığı bilgilere göre, 8 Ocak Pazartesi’den itibaren etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor. 12 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 16 dereceye ulaşacak.

12Lapa lapa yağacak İstanbulda kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, Sibirya soğukları fena vuracak

Akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklenirken, gün içinde ve hafta boyunca lodos yönlü rüzgar, ılık hava getirecek. Rüzgarın 20-45 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor.

13Lapa lapa yağacak İstanbulda kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, Sibirya soğukları fena vuracak

Lodosun getirdiği ılık havanın 8 Ocak Pazartesi’ye kadar sürmesi, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul’un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor.

14Lapa lapa yağacak İstanbulda kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, Sibirya soğukları fena vuracak

Sibirya kökenli sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması, yağmur ile başlayan yağışların 9 ve 10 Ocak’ta kara dönüşmesi öngörülüyor.

15UYARILAR YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ

UYARILAR YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ

Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak’ın Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor.

16Lapa lapa yağacak İstanbulda kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, Sibirya soğukları fena vuracak

Buna bağlı olarak Pazar gününden itibaren bölge genelinde sağanak ve yağmur şeklinde başlayacak yağışların Salı gününe kadar devam edeceği, yağışların Salı akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması tahmin ediliyor. Çarşamba günü yağışlar hafifleyerek akşam saatlerinden sonra bölgemizi terk etmesi bekleniyor.

17Lapa lapa yağacak İstanbulda kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, Sibirya soğukları fena vuracak

Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 10 Ocak 2024 Çarşamba gününden itibaren hızlı ve ani düşüşle birlikte mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor

18Lapa lapa yağacak İstanbulda kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, Sibirya soğukları fena vuracak

Rüzgarın Pazar ve Pazartesi günleri bölgemizde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

19Lapa lapa yağacak İstanbulda kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, Sibirya soğukları fena vuracak

Soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.