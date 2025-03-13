Lapa lapa kar yağışları ve sağanaklar geri dönüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkları düşecek...

Hafta sonunda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyredeceğini belirten Macit, "Yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bir de Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi halen devam ediyor. Onun dışında yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava var." dedi.