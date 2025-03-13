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GündemLapa lapa kar yağışları ve sağanaklar geri dönüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkları düşecek...
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar yağışları ve sağanaklar geri dönüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkları düşecek...

Lapa lapa kar yağışları ve sağanaklar geri dönüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkları düşecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Ege kıyıları ile Marmara’nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yurdu etkisi altına alan yalancı bahar salı günü bitiyor. Önümüzdeki hafta İstanbul, Ankara ve İzmir dahil hava sıcaklıkları düşecek, sağanak ve kar yağışı yeniden yurda giriş yapacak.

• 13 Mart 2025 - 18:35 • Son Güncelleme:
• 13 Mart 2025 - 18:35 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar yağışları ve sağanaklar geri dönüyor Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmirde hava sıcaklıkları düşecek...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Macit, son değerlendirmelere göre yarın ve hafta sonu yurt genelinde yağış beklentisinin olmadığını söyledi.

2Lapa lapa kar yağışları ve sağanaklar geri dönüyor Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmirde hava sıcaklıkları düşecek...

Hafta sonunda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyredeceğini belirten Macit, "Yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bir de Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi halen devam ediyor. Onun dışında yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava var." dedi.

3Lapa lapa kar yağışları ve sağanaklar geri dönüyor Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmirde hava sıcaklıkları düşecek...

Hava sıcaklıklarının şu anda mevsim normallerinin üzerinde olduğunu dile getiren Macit, "Sıcaklıklar salı gününe kadar böyle devam ediyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalmasını bekliyoruz. Çarşamba ve perşembe günü yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşecek ama pazartesiye kadar mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyredecek." diye konuştu.

43 BÜYÜKŞEHİRDE HAFTAYA YAĞIŞ BEKLENİYOR

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAFTAYA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Macit, Ankara'da pazar günü hava sıcaklığının 29 dereceye kadar çıkacağını, pazar günü akşam saatlerinde ise batı kesimlerinde kısa süreli hafif sağanak beklentisi olduğunu bildirdi.

5Lapa lapa kar yağışları ve sağanaklar geri dönüyor Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmirde hava sıcaklıkları düşecek...

İstanbul'da ise yağış beklenmediğini belirten Macit, hafta sonuna kadar hava sıcaklığının 24-25 derece civarında olacağını kaydetti. İzmir'de de yağış beklentisi olmadığını ifade eden Macit, hava sıcaklığının 26-27 derecede seyredeceğini söyledi. Macit, haftaya salı gününden itibaren 3 büyükşehirde yağış beklendiğini kaydetti.

6KAR GERİ GELİYOR

KAR GERİ GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Hafta sonu İstanbul’daki sıcaklıklar 23-34 dereceye çıkıyor. Kuzey ilçelerde lodoslar geldiği için sıcaklıklar o bölgelerde fazla olabilir. Önümüzdeki hafta sonunda kadar sıcaklıklar 23-24 derece ve 3-4 gün devam edecek. Antalya’da 22-23 derece. Ankara’da hafta sonu 27-28 dereceye çıkacak.

7Lapa lapa kar yağışları ve sağanaklar geri dönüyor Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmirde hava sıcaklıkları düşecek...

Türkiye üzerine önemli bir sıcaklık geliyor. Adapazarı, Sakarya ve Bursa’da 30 dereceyi bulacak. Manisa ve Muğla’da 30 dereceyi geçerek sıcaklıklar var ama Türkiye bu alınan sıcaklık enerjisini önümüzdeki hafta hızlı bir şekilde geri verecek. Salı günü Anadolu’da kar yağışı tekrar geliyor. İstanbul’a kar yağışı yok ama sıcaklar tek hali rakamlara düşüyor” dedi.

8HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor-.

9RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

10KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

12MARMARA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 13°C, 25°CParçalı bulutlu

İSTANBUL 13°C, 22°CParçalı bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 23°CParçalı bulutlu

KOCAELİ 12°C, 28°CParçalı bulutlu

13EGE

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 24°CParçalı bulutlu

DENİZLİ 11°C, 27°CParçalı bulutlu

İZMİR 13°C, 26°CParçalı bulutlu

MUĞLA 9°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

14AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 12°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 14°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

15İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 8°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

16BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 11°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

17ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 7°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

ARTVİN 8°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

18DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

KARS -3°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 6°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

19GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 10°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 26°CParçalı ve az bulutlu