Lapa lapa kar yağışları ve gök gürültülü sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporu ile illeri uyardı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



ADANA 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı