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Lapa lapa kar yağışları ve gök gürültülü sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporu ile illeri uyardı

Son dakika haberine göre;Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yurdun batı ve güney kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

• 21 Aralık 2024 - 19:36 • Son Güncelleme:
• 21 Aralık 2024 - 19:36 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte biraz azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, yurdun doğu kesimlerinde normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güney, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de batı ve kuzeybatı yönlerden, Antalya Körfezi, Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Kıyı Ege'de batı ve kuzeybatı yönlerden, Antalya Körfezi, Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI:

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sakarya çevrelerinde beklenen yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın (Pazar) Anadolu yakası sağanak yağışlı

SAKARYA 8°C, 10°CParçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

7EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Konya'nın güney ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI 1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce ile Bolu'nun kuzeybatı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 3°C, 5°CÇok bulutlu, gece saatlerinde kuzeybatı çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 8°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 0°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 10°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Bayburt dışında kalan yerlerin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 0°C, 10°CÇok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 12°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

TRABZON 10°C, 15°CÇok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısının karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -12°C, 0°CÇok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS -9°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 5°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

VAN -5°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -2°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SİİRT 0°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı