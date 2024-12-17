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GündemLapa lapa kar yağışları geliyor! Meteoroloji sağanak yağış, kuvvetli rüzgar, çığ, buzlanma ve dona karşı uyardı
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Lapa lapa kar yağışları geliyor! Meteoroloji sağanak yağış, kuvvetli rüzgar, çığ, buzlanma ve dona karşı uyardı

Son dakika haberine göre kar yağışları dondurucu soğuklarla beraber geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

• 17 Aralık 2024 - 18:37 • Son Güncelleme:
• 17 Aralık 2024 - 18:37 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, iç kesimlerde yer yer güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz ile Ardahan çevrelerinde kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde güneydoğu kesimlerde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 17°CAz bulutlu

EDİRNE 3°C, 14°CAz bulutlu

İSTANBUL 7°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

SAKARYA 5°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

8EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 18°CAz bulutlu

MANİSA 5°C, 15°CAz bulutlu

9AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 3°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 8°C, 19°CAz bulutlu

HATAY 4°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 7°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

10İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 0°C, 7°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -1°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

KONYA -1°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

11BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU 0°C, 8°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) çok bulutlu

DÜZCE 4°C, 13°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) çok bulutlu

KASTAMONU 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 12°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) çok bulutlu

12ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; yarın (Çarşamba) Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı, iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 2°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı olmak üzere kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT -2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı

13DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Ardahan çevrelerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -12°C, -2°CParçalı ve çok bulutlu

KARS -8°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

VAN -6°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

14GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 9°CParçalı bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 14°CParçalı bulutlu

SİİRT -1°C, 7°CParçalı bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 14°CParçalı bulutlu