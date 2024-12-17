Lapa lapa kar yağışları geliyor! Meteoroloji sağanak yağış, kuvvetli rüzgar, çığ, buzlanma ve dona karşı uyardı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; yarın (Çarşamba) Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı, iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ARTVİN 2°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı olmak üzere kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu



TOKAT -2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu



TRABZON 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı