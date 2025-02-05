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GündemLapa lapa kar yağışı yurdu etkisi altına aldı, 27 şehir için sarı kodlu uyarı geldi
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar yağışı yurdu etkisi altına aldı, 27 şehir için sarı kodlu uyarı geldi

Lapa lapa kar yağışı yurdu etkisi altına aldı, 27 şehir için sarı kodlu uyarı geldi

Son dakika haberine göre kar yağışları yurdun büyük bir kısmında etkili olacak. Meteoroloji'den 27 ile sarı kodlu uyarı gelirken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen beklenen 2 günlük kar yağışıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya ve Kahramanmaraş ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Doğu Akdeniz kıyıları ile Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Hatay ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, İstanbul’un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

• 05 Şubat 2025 - 19:06 • Son Güncelleme:
• 05 Şubat 2025 - 19:06 • Son Güncelleme:
1BU GECEYE DİKKAT

BU GECEYE DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:
İstanbul'da bugün öğleden sonra kar başlayacak. Düşük semtlerde genellikle karla karışık yağmur şeklinde olacak ama gece kar olacak. Çok şiddetli bir yağış değil ama kar görülecek. Bu yağan karı 3 gün toplasak, erimese yerde 2 santimi geçmez. Sivas,Kayseri, Niğde, Tokat, Bayburt civarında çok yoğun kar yağışı var. Batı Karadeniz'de çok yoğun kar olacak. Buradaki kar ulaşımda etkili olabilir.

2Lapa lapa kar yağışı yurdu etkisi altına aldı, 27 şehir için sarı kodlu uyarı geldi

İstanbul'un yüksek semtleri, Arnavutköy, Ataşehir, Şile'de kar yağışı bu gece yerde bir örtü yapabilir. Kar yere düştüğü zaman hava yeteri kadar soğuksa buzlanma yapar. Bu gece sabaha kadar İstanbul'da kar yağışı olur. Anadolu Yakası ve kuzey ilçelerinde daha fazla kar bekleniyor.

313 ŞUBATTA TEKRAR GELECEK

13 ŞUBAT'TA TEKRAR GELECEK

Cuma sabahına kadar bu tür yağışlar ve soğuk hava devam edecek. Ondan sonra bir kar yağışı daha geliyor. 13-14 Şubat'ta kar yağışı tekrar geliyor İstanbul'a. Biraz daha kuvvetli görünüyor, yerde biraz daha fazla tutabilir.

43 İLA 10 CM ARASINDA KAR KALINLIĞI

3 İLA 10 CM ARASINDA KAR KALINLIĞI

AKOM'dan yapılan açıklamada, kentte hava sıcaklığının bu akşam itibarıyla 4 derecenin altına düşeceği ve gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışının başlayacağı kaydedilmişti.

5Lapa lapa kar yağışı yurdu etkisi altına aldı, 27 şehir için sarı kodlu uyarı geldi

Yarın öğle saatlerinden itibaren 7 Şubat Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli kar sağanaklarının etkili olacağı ifade edilen açıklamada, kuzey yönünde 40-70 km/saat hızında esmesi beklenen rüzgarların Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı aktarılmıştı.

6Lapa lapa kar yağışı yurdu etkisi altına aldı, 27 şehir için sarı kodlu uyarı geldi

Açıklamada, sıcaklıkların 1-2 derece daha düşmesi halinde şehir merkezlerinde 3 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığının oluşabileceği uyarısı yapılırken, kar yağışının cuma sabahından itibaren hafif yağmura dönüşmesinin beklendiği belirtilmişti.

7HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

8RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

9KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, İstanbul’un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

10KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

12MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un iç ve yüksek kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Trakya kesiminde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 1°C, 6°CÇok bulutlu

EDİRNE 0°C, 7°CÇok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 5°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA 0°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

13EGE

EGE

Çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -6°C, -1°CÇok bulutlu

DENİZLİ -1°C, 7°CÇok bulutlu

İZMİR 2°C, 9°CÇok bulutlu

KÜTAHYA -6°C, -1°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

14AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar'da yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

HATAY 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

15İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA -4°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -4°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif kar yağışlı

KONYA -5°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu

SİVAS -7°C, -4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

16BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -4°C, -1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE -3°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU -4°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK -1°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

17ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bölgenin doğusu ve Ordu çevreleri ile Samsun ve Tokat'ın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 3°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ARTVİN -2°C, 2°CÇok bulutlu, kıyıları yağmur, iç kesimleri karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 1°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 2°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

18DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ve Hakkari çevreleri ve Şırnak'ın doğusunda yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.Bölgede buzlanma ve don ile birlikte sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -7°C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -10°C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -2°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor

VAN -4°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

19GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyi yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT 5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 6°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq