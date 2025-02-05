Lapa lapa kar yağışı yurdu etkisi altına aldı, 27 şehir için sarı kodlu uyarı geldi

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar'da yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



ADANA 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ANTALYA 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu



HATAY 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



MERSİN 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı