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GündemLapa lapa kar yağışı yurdu etkisi altına alacak kar yağışı 20 cm'i geçecek! İstanbul donacak sıcaklık sıfırın altına düşecek
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Lapa lapa kar yağışı yurdu etkisi altına alacak kar yağışı 20 cm'i geçecek! İstanbul donacak sıcaklık sıfırın altına düşecek

Son dakika haberi Meteoroloji ve AKOM'dan geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, Çarşamba ve Perşembe günü yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğini ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreye ulaşabileceğini açıkladı.

• 01 Şubat 2025 - 20:21 • Son Güncelleme:
• 01 Şubat 2025 - 20:21 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

3SİS UYARISI:

SİS UYARISI:

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5İSTANBUL DONACAK

İSTANBUL DONACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) tarafından İstanbul’da Çarşamba ve Perşembe günleri yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğini ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

6Lapa lapa kar yağışı yurdu etkisi altına alacak kar yağışı 20 cmi geçecek İstanbul donacak sıcaklık sıfırın altına düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, hafta sonuna kadar ılıman hava şartları devam edecek.

7SİBİRYA SOĞUKLARI

SİBİRYA SOĞUKLARI

Kent genelinde 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek. 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı beklendiği kent genelinde Çarşamba günü 1-5 santim aralığında, Perşembe günü ise 10 ila 20 santimetreye kadar kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.

8PERŞEMBE GÜNÜ KAR YAĞIŞI YOĞUNLAŞABİLİR

PERŞEMBE GÜNÜ KAR YAĞIŞI YOĞUNLAŞABİLİR

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 0 derecenin altına düşmesi bekleniyor. AKOM’un değerlendirmelerine göre;

9Lapa lapa kar yağışı yurdu etkisi altına alacak kar yağışı 20 cmi geçecek İstanbul donacak sıcaklık sıfırın altına düşecek

5 Şubat Çarşamba: Kar yağışı başlayabilir, sıcaklık 0C’ye kadar düşecek. 1-3 cm kar yağabilir.

10Lapa lapa kar yağışı yurdu etkisi altına alacak kar yağışı 20 cmi geçecek İstanbul donacak sıcaklık sıfırın altına düşecek

6 Şubat Perşembe: Sıcaklıklar sıfırın altında seyredebilir. 10 ila 20 santimetre kar örtüsü oluşabilir.

11Lapa lapa kar yağışı yurdu etkisi altına alacak kar yağışı 20 cmi geçecek İstanbul donacak sıcaklık sıfırın altına düşecek

7 Şubat Cuma: Sıcaklıklar 1-5 derece arasında seyredebilir, buzlanma ve don riski artacak.

12VATANDAŞLARA UYARI: BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

VATANDAŞLARA UYARI: BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

AKOM, Pazartesi itibarıyla İstanbul’da buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riski artacak. Ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği belirtilirken, yetkililer zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmamasını öneriyor. Şehir genelinde sıcaklıkların 2 Şubat’tan itibaren mevsim normallerinin altına düşeceği ve 3-10 Şubat arasında bu şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

13MARMARA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu

EDİRNE 5°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu

14EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 0°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

15AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 4°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 5°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 8°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

16İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don, bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -3°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 1°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

17BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklarla hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BARTIN 6°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla hafif yağmur ve sağanak yağışlı

BOLU 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 1°C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklarla hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla hafif yağmur ve sağanak yağışlı

18ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı kesimlerinin aralıklarla hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 13°CParçalı bulutlu

ARTVİN 3°C, 8°CParçalı bulutlu

SAMSUN 7°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 7°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

19DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -15°C, -1°CParçalı ve az bulutlu

KARS -15°C, 0°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA -4°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

VAN -8°C, 5°CParçalı ve az bulutlu

20GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 14°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 2°C, 16°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 2°C, 14°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 3°C, 17°CAz bulutlu ve açık