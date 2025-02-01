Lapa lapa kar yağışı yurdu etkisi altına alacak kar yağışı 20 cm'i geçecek! İstanbul donacak sıcaklık sıfırın altına düşecek
Son dakika haberi Meteoroloji ve AKOM'dan geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, Çarşamba ve Perşembe günü yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğini ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreye ulaşabileceğini açıkladı.
• 01 Şubat 2025 - 20:21 • Son Güncelleme:
• 01 Şubat 2025 - 20:21 • Son Güncelleme: