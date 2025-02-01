Lapa lapa kar yağışı yurdu etkisi altına alacak kar yağışı 20 cm'i geçecek! İstanbul donacak sıcaklık sıfırın altına düşecek

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklarla hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.



BARTIN 6°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla hafif yağmur ve sağanak yağışlı



BOLU 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu



KASTAMONU 1°C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklarla hafif yağmur ve sağanak yağışlı



ZONGULDAK 8°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla hafif yağmur ve sağanak yağışlı