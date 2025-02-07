Lapa lapa kar yağışı ve sağanak uyarısı geldi! Meteoroloji İstanbul ve birçok il için tarih verdi

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



ADANA 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu



ANTALYA 8°C, 16°CParçalı ve az bulutlu



HATAY 0°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu



MERSİN 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu