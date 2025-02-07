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GündemLapa lapa kar yağışı ve sağanak uyarısı geldi! Meteoroloji İstanbul ve birçok il için tarih verdi
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Lapa lapa kar yağışı ve sağanak uyarısı geldi! Meteoroloji İstanbul ve birçok il için tarih verdi

Son dakika haberine göre; Yurdun birçok noktasında da soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı etkili oluyor. 10 il için de sarı kodlu alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve doğusu, (Kilis hariç) Güneydoğu Anadolu ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenen yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar olarak görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman ve Mardin ile Malatya ve Elazığ'ın güney çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

• 07 Şubat 2025 - 19:14 • Son Güncelleme:
• 07 Şubat 2025 - 19:14 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar yağışı ve sağanak uyarısı geldi Meteoroloji İstanbul ve birçok il için tarih verdi

Meteoroloji ve AKOM'un günler öncesinden duyurusunu yaptığı kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor. Kuzey kesimlerde ve yükseklerde kar şeklinde görülen yağış bazı yerlerde ise yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülüyor.

210 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

10 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 10 il için sarı kodlu alarm verdi. Kuvvetli kar ve sağanak uyarısının yapıldığı şehirler sırasıyla Adıyaman, Kastamonu, Kayseri, Malatya, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sinop, Yozgat oldu.

3İSTANBUL’A YENİDEN KAR GELİYOR

İSTANBUL’A YENİDEN KAR GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 13, 14 şubatta kar yağışı İstanbul’a tekrar geliyor. Bu kar yağışı biraz daha kuvvetli görünüyor. Yerde biraz daha fazla tutabilir.

4AKOMDAN YENİ UYARI

AKOM'DAN YENİ UYARI

AKOM'dan yapılan açıklamada da, 'İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken cumartesi sabah saatlerine kadar il genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin olacağı, sıcaklıkların ise önümüzdeki bir hafta boyunca 5-8 derece aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edeceğiz tahmin ediliyor.' denildi.

5BATI HARİÇ YURT GENELİNDE YAĞIŞ VAR

BATI HARİÇ YURT GENELİNDE YAĞIŞ VAR

5 günlük hava durumu tahminine göre hafta sonu Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da yer yer kar yağışı ve sağanak beklenirken hafta içi ise Doğu Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu'da sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor. Batı bölgeleri için ise yağış tahmini bulunmuyor.

6HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

7RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

8KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Adıyaman ve Mardin çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

9KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 2°C, 7°CÇok bulutlu

EDİRNE -2°C, 6°CÇok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAKARYA 1°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

12EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya'nın kuzey çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -5°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ -1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

MUĞLA -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

13AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 8°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 0°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

MERSİN 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

14İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA -3°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA -3°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu

SİVAS -4°C, 0°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

15BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 2°CÇok bulutlu, hafif kar yağışlı

DÜZCE 1°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -2°C, 2°CÇok bulutlu, bu akşam hafif kar yağışlı

ZONGULDAK 2°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

16ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 5°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ARTVİN 1°C, 4°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 3°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON 5°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

17DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, güneybatı ve doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ ve Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, -2°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

KARS -9°C, -3°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

MALATYA -4°C, 2°CÇok bulutlu, güney çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

VAN -6°C, 2°CÇok bulutlu, güney ve doğusu sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

18GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kilis dışında bölgenin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve gece saatlerinde kar yağışlı

GAZİANTEP -1°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

MARDİN 0°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu