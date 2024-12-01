Lapa lapa kar yağışı ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak! Meteoroloji İstanbul'u uyardı: 3 gün sürecek...
Son dakika haberi Meteoroloji tarafından geldi. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Sakarya ve Bilecik hariç), Ege ile Batı Akdeniz’in çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege kıyıları ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın batısında Kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40 - 60 km / saat) eseceği tahmin ediliyor. Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul için uyarıda bulunurken, 'İstanbul bu gece ve önümüzdeki 3 gün yağmurlu.' ifadelerini kullandı. İşte son tahminler.
• 01 Aralık 2024 - 19:56 • Son Güncelleme:
• 01 Aralık 2024 - 19:56 • Son Güncelleme: