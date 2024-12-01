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GündemLapa lapa kar yağışı ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak! Meteoroloji İstanbul'u uyardı: 3 gün sürecek...
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Lapa lapa kar yağışı ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak! Meteoroloji İstanbul'u uyardı: 3 gün sürecek...

Son dakika haberi Meteoroloji tarafından geldi. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Sakarya ve Bilecik hariç), Ege ile Batı Akdeniz’in çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege kıyıları ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın batısında Kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40 - 60 km / saat) eseceği tahmin ediliyor. Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul için uyarıda bulunurken, 'İstanbul bu gece ve önümüzdeki 3 gün yağmurlu.' ifadelerini kullandı. İşte son tahminler.

• 01 Aralık 2024 - 19:56 • Son Güncelleme:
• 01 Aralık 2024 - 19:56 • Son Güncelleme:
1MARMARA BÖLGESİNDE KUVVETLİ RÜZGAR

MARMARA BÖLGESİNDE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın, akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor.

2İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE BUZLANMA

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE BUZLANMA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

3HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, İç Anadolu'nun güney'inde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

4RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

5KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Ege kıyıları ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7İSTANBULDA 3 GÜNE DİKKAT

İSTANBUL'DA 3 GÜNE DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:
Bugün pazar Kıyı Ege, Çanakkale akşama doğru Trakya’da kuvvetli yağmur, su baskınlarına neden olabilir. Gece İstanbul’a ulaşan yağmur kuvvetli değil. Rüzgar, Marmara’da Kuzey doğudan fırtına hızında. Hava sıcaklığı değişmiyor.İstanbul bu gece ve önümüzdeki 3 gün yağmurlu 13 derece.

8MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Sakarya ve Bilecik hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 8°C, 11°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 13°CÇok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 14°CÇok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

9EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de yerel kuvvetli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu, yükseklerinde karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR 10°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 9°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

10AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin az bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA 3°C, 18°CAz bulutlu

ANTALYA 15°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 4°C, 13°CAz bulutlu

MERSİN 9°C, 19°CAz bulutlu

11İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA 0°C, 7°CParçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA 0°C, 9°CParçalı bulutlu

YOZGAT -4°C, 4°CParçalı ve az bulutlu

12BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU -1°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 3°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -1°C, 5°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

13ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA 0°C, 8°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 4°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

TOKAT -6°C, 4°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

14DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM -19°C, -3°CParçalı ve az bulutlu

KARS -9°C, 1°CAz bulutlu

MALATYA -3°C, 6°CAz bulutlu

VAN -5°C, 6°CParçalı ve az bulutlu

15GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 11°CAz bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 14°CAz bulutlu

SİİRT 0°C, 12°CAz bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 15°CAz bulutlu