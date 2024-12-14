Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemLapa lapa kar yağışı başlıyor! Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm, tarih belli oldu
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar yağışı başlıyor! Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm, tarih belli oldu

Lapa lapa kar yağışı başlıyor! Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm, tarih belli oldu

Kar yağışı birçok ilde etkili olacak. Meteoroloji son dakika açıkladı. Dondurucu soğuk ve kar başlıyor. Balkanlardan gelen soğuk hava ülke genelinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de birçok il için kar yağışı ve sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

• 14 Aralık 2024 - 08:12 • Son Güncelleme:
• 14 Aralık 2024 - 08:12 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar yağışı başlıyor Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm, tarih belli oldu

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına indi.

2Lapa lapa kar yağışı başlıyor Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm, tarih belli oldu

Havaların soğumasıyla birlikte birçok bölgede kar yağışı etkili olmaya başladı.

3Lapa lapa kar yağışı başlıyor Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm, tarih belli oldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

4Lapa lapa kar yağışı başlıyor Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm, tarih belli oldu

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İstanbul’a 120 kilometre uzaklıktaki Kartepe bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtü ile kaplanan 1600 rakımlı zirvede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme araçlarıyla çalışma başlattı.

5Lapa lapa kar yağışı başlıyor Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm, tarih belli oldu

Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre yurdun büyük bir kesiminde hava sıcaklıkları daha da düşecek. Birçok ilde soğukla birlikte kar yağışı da etkili olacak. İşte İstanbul dahil il il beklenen hava sıcaklıkları...

6Lapa lapa kar yağışı başlıyor Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm, tarih belli oldu

Hafta başında balkanlardan gelen soğuk havayla birlikte mevsim normallerinin de altına inen sıcaklıklar düşmeye devam edecek.

7Lapa lapa kar yağışı başlıyor Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm, tarih belli oldu

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporuna göre soğuk havaya ilaveten kar yağışı da etkisini artıracak.

8Lapa lapa kar yağışı başlıyor Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm, tarih belli oldu

Yayımlanan son haritalarda soğuk hava dalgasının etkisi dikkat çekti. Sıcaklıkların bazı bölgelerde 5 derece kadar düşmesi bekleniyor.

9YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Yağış beklenen bölgeler ise şöyle: -Kars, Ardahan çevreleri ve Erzurum’un kuzey ilçeleri -Gece saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı

10Lapa lapa kar yağışı başlıyor Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm, tarih belli oldu

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

11Lapa lapa kar yağışı başlıyor Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm, tarih belli oldu

Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde kuvvetli yağmur, 300 metre üzeri yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

12DON​, RÜZGAR​ VE ÇIĞ UYARISI

DON​, RÜZGAR​ VE ÇIĞ UYARISI

Rüzgar: Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Toros Dağları çevresinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

13Lapa lapa kar yağışı başlıyor Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm, tarih belli oldu

Çığ: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ayrıca, pus ve yer yer sis​ görülebilir.

14ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENEN YERLER

ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENEN YERLER

Rize, Artvin ve Trabzon’un doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve heyelan riskine karşı dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkili olacağı bölgelerde çatı uçması, kar savrulması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

15İSTANBUL °C, 9°C

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

16ANKARA °C, 4°C

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu