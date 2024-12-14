Lapa lapa kar yağışı başlıyor! Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm, tarih belli oldu
Kar yağışı birçok ilde etkili olacak. Meteoroloji son dakika açıkladı. Dondurucu soğuk ve kar başlıyor. Balkanlardan gelen soğuk hava ülke genelinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de birçok il için kar yağışı ve sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
• 14 Aralık 2024 - 08:12 • Son Güncelleme:
• 14 Aralık 2024 - 08:12 • Son Güncelleme: