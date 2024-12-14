Lapa lapa kar yağışı başlıyor! Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm, tarih belli oldu

YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Yağış beklenen bölgeler ise şöyle: -Kars, Ardahan çevreleri ve Erzurum’un kuzey ilçeleri -Gece saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı