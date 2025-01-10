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GündemLapa lapa kar yağacak! Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil birçok ilde alarm, sıcaklık 10 derece düşüyor
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Lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil birçok ilde alarm, sıcaklık 10 derece düşüyor

Kar yağışı geliyor. Hafta sonu lapa lapa kar yağacak. Meteoroloji ve AKOM'da uyarılar peş peşe geldi. Hafta sonuna dikkat kar Edirne’den yurda giriş yapacak. Hafta sonu itibarıyla ülke genelinde sıcaklıklar 8 ila 10 derece arasında düşecek. Peki bu hafta sonu İstanbul’da kar yağışı görülecek mi? İşte il il uyarılar ve detaylar…

• 10 Ocak 2025 - 12:03 • Son Güncelleme:
• 10 Ocak 2025 - 12:03 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar yağacak Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil birçok ilde alarm, sıcaklık 10 derece düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2Lapa lapa kar yağacak Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil birçok ilde alarm, sıcaklık 10 derece düşüyor

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

3Lapa lapa kar yağacak Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil birçok ilde alarm, sıcaklık 10 derece düşüyor

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

4Lapa lapa kar yağacak Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil birçok ilde alarm, sıcaklık 10 derece düşüyor

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğusunda doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6AKOM UYARDI: İSTANBUL’DA YENİ HAFTADA YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

AKOM UYARDI: İSTANBUL’DA YENİ HAFTADA YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) hafta sonundan itibaren İstanbul’da soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı uyarısında bulundu.

7Lapa lapa kar yağacak Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil birçok ilde alarm, sıcaklık 10 derece düşüyor

AKOM’un açıklamasında, “İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 41.75 olarak ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı 11 derece olarak belirlendi. Bu oran, kış sezonu ortalamalarına göre kritik bir seviyede seyrediyor.

8Lapa lapa kar yağacak Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil birçok ilde alarm, sıcaklık 10 derece düşüyor

Bugün hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye kadar yükseleceği, akşam saatlerinde ise 12 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklıklar da benzer bir aralıkta kalacak. Cumartesi gününden itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 15-18 derece arasında seyrederken, zaman zaman ani sıcaklık düşüşleri ve yer yer şiddetli sağanaklar görülebilecek” ifadelerine yer verildi.

9Lapa lapa kar yağacak Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil birçok ilde alarm, sıcaklık 10 derece düşüyor

Haftalık tahmin ise, “11 Ocak Cumartesi: Kuvvetli sağanak yağış, sıcaklık 7-10 derece, 12 Ocak Pazar: Şiddetli yağış, sıcaklık 4-9 derece, 13 Ocak Pazartesi: Hafif yağış, sıcaklık 3-6 derece

10Lapa lapa kar yağacak Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil birçok ilde alarm, sıcaklık 10 derece düşüyor

14 Ocak Salı: Hafif yağmur, sıcaklık 3-7 derece, 15-16 Ocak Çarşamba-Perşembe: Hava sıcaklığı 2-8 derece arasında değişecek, yağışlar hafif şekilde devam edecek” şeklinde açıklandı.

11Lapa lapa kar yağacak Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil birçok ilde alarm, sıcaklık 10 derece düşüyor

AKOM yetkilileri, hafta boyunca yaşanacak yağışların etkisiyle trafikte ve günlük hayatta aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, baraj doluluk oranlarının sonbahar ve kış yağışlarıyla artırılmasının kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

12BALKANLARDAN KAR GELİYOR

BALKANLARDAN KAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava tahmin raporunu göre pazar günü kar yağışı Edirne'den giriş yaparak Türkiye'nin batısında etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul için ise kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Perşembe gününe kadar birçok kenette sağanak ve kar yağışı etkili olacak.

13MARMARA

MARMARA

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

14EGE

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

15AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

16İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

17BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.