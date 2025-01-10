Lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil birçok ilde alarm, sıcaklık 10 derece düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.