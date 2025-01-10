Lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil birçok ilde alarm, sıcaklık 10 derece düşüyor
Kar yağışı geliyor. Hafta sonu lapa lapa kar yağacak. Meteoroloji ve AKOM'da uyarılar peş peşe geldi. Hafta sonuna dikkat kar Edirne’den yurda giriş yapacak. Hafta sonu itibarıyla ülke genelinde sıcaklıklar 8 ila 10 derece arasında düşecek. Peki bu hafta sonu İstanbul’da kar yağışı görülecek mi? İşte il il uyarılar ve detaylar…
• 10 Ocak 2025 - 12:03 • Son Güncelleme:
• 10 Ocak 2025 - 12:03 • Son Güncelleme: